Seferberlik yetkisi Erdoğan’a verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 1990 tarihli ‘Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü’nü yürürlükten kaldırdı. Seferberliğe ilişkin yeni yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

8510 sayılı kararda şu ifadeler yer aldı: “24/5/1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ‘Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü’nün yürürlükten kaldırılmasına ve ekli ‘Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği’nin yürürlüğe konulmasına, 4/11/1983 tarihli 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun 19 uncu maddesi ile 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 57 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.” Böylelikle yeni yönetmelikle eskiden Bakanlar Kurulu’nda olan seferberlik yetkisi cumhurbaşkanına verildi. Ankara - Anka

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