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22 MAYIS 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Sinan Ateş ve o dosyalar

Kâzım GÜLEÇYÜZ
22 Mayıs 2024, Çarşamba
Katledilmesinin arka planına dair tartışmalar hâlâ devam eden Sinan Ateş’in, “Ben de ölümle tehdit ediliyorum” diyen eşi Ayşe Hanımın, katıldığı bir TV programında, 15 Temmuz sonrası Mecliste kurulan F... komisyonu ile ilgili söylediği sözler medyada pek fazla yer bulamasa da sosyal medyada hararetli bir gündem oluşturdu:

“Komisyonun başında (MHP Genel Sekreteri) İsmet Büyükataman vardı. Ancak fiili olarak Sinan yapıyordu işleri. On binlerce kişinin dosyası ‘Biz F...’cü değiliz, Ülkücüyüz’ gibi sözlerle Sinan’a geliyordu. O da ilgili kişileri araştırıp, illerindeki tanınmış kişilere sorup, F...’cü olup olmadıklarına ilişkin hazırladığı raporu komisyona sunuyordu.”

Komisyonun da o raporu dönemin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e ilettiği belirtiliyor. Onun savcılara mı, mahkemelere mi, OHAL Komisyonuna mı, yoksa hepsine birden mi intikal ettirdiği ise şu aşamada meçhulümüz. 

Ama yapılanlar ve neticeleri ortada.

Ayşe Ateş’in ifşaatı hem F... suçlaması üzerinden hazırlanan tasfiye-kıyım listelerinde MHP’nin üstlendiği aktif rolü deşifre ediyor, hem de sonraki safahata ışık tutuyor.

Tek başına bu sözler bile sürecin nasıl işlediğini gözler önüne sermeye yeter. Demek ki bütün o tasfiye listeleri ve onlara bina edilen ihraçlar, soruşturmalar, tutuklamalar, yargılamalar, mahkûmiyetler böyle bir mekanizmanın neticesiymiş.

Avukat Lale Demirkaya da geçen Ocak’ta BAVDER’in düzenlediği “AİHM kararları ve hukuk devleti” panelindeki konuşmasında bu mekanizmanın diğer bir ayağından bahsetmişti.

2013-14 yıllarında avukatlığını üstlendiği bazı Ergenekon hükümlülerinin, o tarihlerde hapisteyken yoğun bir yazışma içinde olduklarını söyledikleri Erdoğan’la “Anlaştık ve kısa sürede çıkacağız” dediklerini belirten Demirkaya, bu kişilerin 2014 Mart’ında çıkarılan bir yasayla gerçekten serbest bırakıldıklarını anlatmıştı.

Ve aynı kişilerin yine o günlerde sözünü edip tahliye sonrasında yoğun şekilde üzerinde çalıştıkları geniş çaplı tasfiye listelerinin de 15 Temmuz’da uygulamaya konulduğunu ve kendisinin ondan sonra işin farkına vardığını söylemişti.

Parçaları birleştirince, iktidarının ilk döneminde AKP’ye karşı kurulup, 15 Temmuz’dan sonra onu da ele geçirerek tepe tepe kullanan Kızılelma koalisyonunun, zahiren zıt kutuplarda imiş gibi görünen, ama gerçekte aynı hedefte birleşen farklı kollarıyla nasıl ortak bir çalışma yaptığı, olanca açıklığıyla gözler önüne seriliyor.

Bu karanlık yapının, kendi hedefleri için kullandıklarını, vakti gelince acımadan harcadığı da. Sinan Ateş örneğinde görüldüğü gibi...

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