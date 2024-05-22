Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kur’ân okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki, rahmete erişesiniz. A’raf Suresi: 204 HADİS: Din kardeşinin yüzüne gülümsemen senin için bir sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman, senin için bir sadakadır. Camiü’s-Sağir, No: 1748

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