'Asıl tasarrufu Erdoğan yapsın'

Aksaraylı vatandaşlar, iktidarın açıkladığı “Kamu Tasarruf Paketi”ne tepki gösterdi. Mehmet Gökçe, “Böyle tasarruf olmaz, yeter bu milletin üzerinden insinler, başka bir şey değil. 10 bin TL’ye kurban alıyordum ben, şimdi küçükbaş kurban 15 bin TL. Bana verdiğine bir kurban alamıyorum, pazara gidemiyoruz ayıp vallahi ayıp” dedi.

Tasarruf paketine dava

Şu “Tasarruf” tedbirlerimiz…

Bu paketle tasarruf hayal

Tasarruf değil, giyotin paketi

Pakette Saray ve zenginleri yok Erdal Güzel de “Bunlar nasıl tasarruf anlayamıyorum. Tasarruf dediğin önce kendinden başlar. Maaşını biraz kısacaksın, ondan sonra emekliye geleceksin” diye konuştu. En büyük tasarrufu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapması gerektiğini söyleyen Erdal Güzel, “Orada oturacaklarına maaşlarını emeklilere versinler. Kaç yıl çalışmışım aldığım para 14 bin TL. Biz geçinemiyoruz bir de tasarruf diyorlar. Sayın Valimiz 2-3 arabayla geziyor” ifadelerini kullandı. Aksaray - Anka *** Böyle mi tasarruf yapacaksınız? KESK’e bağlı Haber Sen Eskişehir Şubesi, iktidarın açıkladığı “Kamuda Tasarruf Paketi” ile ilgili açıklama yaptı. Haber Sen MYK Üyesi İbrahim Halil Doğan, iktidarın “Kamuda Tasarruf Paketi” ile ilgili “Tasarrufu servislerimizi kaldırarak mı yapmayı düşünüyorlar? Veyahut emekçilerin yemekhanelerini kapatarak mı? Yoksa çağ dışı bir şekilde tek kişilik şubelerde personel çalıştırarak mı? Soruyoruz nasıl tasarruf yapacaksınız? Emekçilerin kazanılmış sosyal haklarını tırpanlayarak mı? Bu tasarruf tedbirlerinin ekonomiye ve emekçilere hiçbir şekilde olumlu yansıması olmayacak tam tersi, gençlerde büyük bir umutsuzluk ve göçe sebep olacaktır. Eğer gerçek anlamda bir tasarruf paketi açıklanacak ise vatandaşı ilgilendiren onlara ait olan kaynakları kamu kurumlarının zarar etmesine neden olanlardan, kamu zararlarının hesabı sorulmalıdır” dedi. Eskişehir - Anka

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