Netanyahu hukuktan kaçamaz

İtalya’da eski Başbakan ve muhalefet partisi 5 Yıldız Hareketinin lideri Giuseppe Conte, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun uluslararası hukuktan ve savaş suçlarına ilişkin kurallardan kaçamayacağını söyledi.

Conte, “Uluslararası bir mahkemenin kararlarının ve taleplerinin esasına girmiyorum. Fakat (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin hakkında yakalama emri çıkarılması talebini nasıl alkışladıysak, şimdi de Hamas liderlerine yönelik talebi not ediyoruz ve tabii ki demokratik olarak seçilmiş başbakan olan Netanyahu dahi uluslararası hukuk kurallarından, savaş suçlarına ilişkin kurallardan kaçamaz” ifadelerini kullandı. AA

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