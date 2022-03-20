"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 MART 2022 PAZAR - YIL: 53

Tahiri Mutlu’nun taziyesi

Misbah ERATİLLA
20 Mart 2022, Pazar
Tahiri Mutlu, Afyon Cezaevinde iken hanımının vefat haberini alır.

Yirmi beş yıllık hayat arkadaşı Hatice Hanım’ın cenazesine dahi katılamaz. Tahiri Mutlu hüznünü başka bir koğuşta kalan Bediüzzaman Hazretlerine bir mektupla bildirir ve dua talebinde bulunur. Mektubunda “Çok muhterem, müşfik üstadım, efendim hazretleri, kemali tazim ve hürmetle ellerinizden öperek bu mübarek günlerde duanızı bekleriz. Bu gün memleketten Abdullah Çavuş kardeşimizden aldığımız mektupta küçük Medrese-i Nuriye’nin âcize talebelerinden refikam Hatice’nin dar-ı faniden veda ile ebedi hayata kavuştuğu anlaşılmış olduğundan –haşa bir şikâyet değil- keyfiyetten muhterem ve müşfik üstadımı haberdar ederek mübarek dualarına dâhil olması için bu mektubumu affınıza sığınarak yazmaya cesaret eyledim. Bu hususta Risale-i Nur’un on yedinci mektubu bize her cihette teselliye kâfidir. Risale-i Nuru inayet-i ilahi ile telif eden zat-ı faziletmeab Üstadımız Hazretlerinden Cenabı Hak had ve hudutsuz razı olsun. Âmin, âmin, âmin. Tekrar ellerinizden öperek duanızı bekleyen kusurlu biçare talebeniz Tahiri.” diye yazar. 

Bediüzzaman Hazretleri Tahiri Mutlu’nun göndermiş olduğu mektubun altına ”Kardeşim, bu merhume Hatice evlatlarıyla beraber nurun has ve halis şakirtlerindendir. Ben onu hemşirem Hanım’la beraber daima duama dâhil etmeye karar verdim. Siz dahi dualarınıza hususi bir surette bu mübarek aylarda dâhil ederiz” diye yazar.

Bediüzzaman ve nur talebeleri, yirmi ayın sonunda zorlu ve çetin Afyon hapsinden tahliye edilirler. Tahiri Mutlu, bir süreliğine evine döner. Yakınları hanımı vefat ettiğinden yeniden evlenmesi için ona ısrarı ederler. Tahiri Mutlu bu ısrar üzerine evlenmek için teşebbüse geçer. Ancak Bediüzzaman Hazretlerine danışmadan bir karar vermek istemez. Tahiri Mutlu durumu Bediüzzaman Hazretlerine açar. Bediüzzaman Hazretleri ona “Kardeşim nur talebeleri tabaka tabakadır. Birinci tabakada olanlar her şeyini feda etmek, mücerret kalmak zorundadır. Tahiri işte sen bunlardansın” der.

Böylece Tahiri Mutlu evlenmekten vazgeçer ve kendisini tamamen Risale-i Nur hizmetine vakfeder. Vefat edinceye kadar Risale-i Nura sadakatle çalışır ve istikametten hiç ayrılmaz.

Kaynak: Tahiri Mutlu, İhsan Atasoy

Okunma Sayısı: 334
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ukrayna'daki son gelişmelere ilişkin BM'den açıklama

    Lütfen bu bakanı değiştirin

    Durum gerçekten berbat - Esnaf, emekli, vatandaş, herkes dertli...

    Avrupa’nın mülteci ayrımı

    "İktidar seçim yolsuzluğu derdinde"

    Hani devletin kasasından 1 kuruş çıkmayacaktı?

    Beşiktaş, üst üste 3. kez puan kaybı yaşadı

    Kanada - Mississauga'da sabah namazı kılanlara çirkin saldırı girişimi

    Son 24 saatte 17328 kişinin testi pozitif çıktı, 105 kişi vefat etti

    Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kazayla ilgili son durum?

    "Irkçılık toplumları zehirliyor"

    Yazarlarımız okuyucuları ile buluştu

    "Putin, Zelensky ile bire bir görüşmeye hazır değil"

    BM: Ukrayna'da en az 847 sivil öldü

    Kamunun borç yükü üç kat arttı

    Dualar 10 yaşındaki Mahra Melin için

    Beşşar Esad'dan BAE'ye tarihi ziyaret

    Afganistan'da havan mermisinin patlaması sonucu 4 çocuk öldü

    İsrail polisi Kudüs'te bir Filistinliyi yaraladı

    Kievliler metro istasyonlarına sığınıyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    DUYURU
    Genel

    Durum gerçekten berbat - Esnaf, emekli, vatandaş, herkes dertli...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Niyetleri çok iyi, daha çok demokrasi…
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gençler ve dijital yayıncılık
    Hasan ŞEN

    Çanakkale Geçilmez
    Misbah ERATİLLA

    Tahiri Mutlu’nun taziyesi
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Siyasetin genleri değişiyor
    Naci TEPİR

    Zorlu bir devlet adamı: ‘Fatin Rüştü Zorlu’
    Mehmet KARA

    “Kolaysa gelin siz ekin!”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.