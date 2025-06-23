"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Otuz üç imzalı bildiri

Misbah ERATİLLA
23 Haziran 2025, Pazartesi
Mustafa Hilmi Ramazanoğlu, Safranbolu’da doğdu. Kastamonu’da ortaokul öğrencisiyken, Abdullah Yeğin tarafından ilk defa Bediüzzaman Said Nursî’yi ziyaret etmek üzere götürüldü. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul Tıp Fakültesi’ni kazandı.

1948 yılında, İstanbul Tıp Fakültesi beşinci sınıf öğrencisiyken, Bediüzzaman ve talebelerinin Afyon Cezaevi’ne konulduğunu duyunca büyük bir hassasiyetle harekete geçti. Hemen İstanbul Üniversitesi’nde namaz kılan 33 arkadaşını bir araya getirerek, “Bunlar yalnız değiller. Biz Müslüman gençler olarak matbuat lisanıyla onlara yardımcı olalım,” dedi. Ardından bir bildiri kaleme aldılar. Bildiride, “Bunlar samimî Müslümanlardır, siyasî mülahazaları yoktur,” ifadeleri yer aldı ve 33 öğrenci bu bildirinin altına imza attı.

Mustafa Hilmi, bildiriyi yayınlatmak üzere İstanbul’daki gazetelere başvurdu. Ancak hiçbir gazete, bildiriyi yayımlamaya cesaret edemedi. Sonunda Yeni Sabah Gazetesi, bildiriyi yayımlayacağını bildirdi. Fakat gazete yönetimi, bildiriyi İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne ihbar etti.

Bildiriyi imzalayanlardan biri de Bediüzzaman’ın talebelerinden Sabri Halıcı’nın oğlu Metin Halıcı’ydı. Sabri Halıcı, Bediüzzaman’la birlikte Afyon Cezaevi’nde tutukluydu. Metin Halıcı ise babasına yazdığı bir mektup sebebiyle emniyet tarafından aranıyordu. Afyon Savcılığı, Metin Halıcı hakkında tutuklama emri vermişti. Aynı şekilde, bildirinin elebaşı olarak Mustafa Hilmi Ramazanoğlu hakkında da tutuklama kararı çıkarıldı.

İstanbul Emniyeti, durumu Afyon Savcılığı’na bildirdi ve bu doğrultuda Mustafa Hilmi ile Metin Halıcı hakkında resmî tutuklama süreci başlatıldı. Her ikisi de Sultanahmet Cezaevi’ne götürüldü. Oradan da yol paraları kendilerinden alınmak üzere jandarma eşliğinde Afyon Cezaevi’ne sevk edildiler. Diğer öğrenciler ise serbest bırakıldı.

Afyon Cezaevi’ne geldiklerinde, koğuşlar tıklım tıklım doluydu; yaklaşık seksen kişi bir arada kalıyordu. 

Mustafa’nın kaldığı koğuş, Bediüzzaman’ın yalnız tutulduğu koğuşun hemen yanındaydı. Mustafa, zaman zaman Bediüzzaman’ın testisini suyla doldurarak onu görebiliyordu.

Mustafa, cezaevinde Bediüzzaman’ın yakın talebelerinden Hüsrev Altınbaşak, Sabri Halıcı, Fevzi Halıcı, İbrahim Fakazlı ve Ahmet Feyzi Kul ile aynı koğuşu paylaştı.

Mustafa ve Metin, Afyon Cezaevi’nde 47 gün geçirdikten sonra, üniversitedeki sınav döneminin yaklaşması nedeniyle tutuksuz yargılanmak için bir dilekçe verdiler. Kısa süre içinde dilekçeleri kabul edildi ve haklarında tahliye kararı verildi. Cezaevinden salıverildiler.

Tahliyeleri sırasında savcı, ikisini de uyararak şöyle dedi: “Siyasetle uğraşmayın. Said-i Kürdî’yi bırakın, o Kürt devleti kurmak istiyor. Sizleri emellerine alet ediyor. Amacı çok başka. Sizi maşa olarak kullanıyor.”

Mustafa Hilmi, savcının sözlerine karşılık şöyle dedi: “Bediüzzaman’ın gayesi yalnız ve yalnız bu milletin imanına hizmet etmektir. Eserlerinden çok istifade ettim.”

Mustafa, vedalaşmak üzere Bediüzzaman’ın koğuşuna gitti. Savcıyla arasında geçen konuşmayı ona anlatınca, Bediüzzaman tebessüm ederek şöyle dedi: “Söylenenlere değer vermeyin.”

Tahliye olduktan sonra İstanbul’a dönen Mustafa Hilmi, tıp fakültesindeki dönem sonu sınavlarına girdi. Sonraki dönemlerde Bediüzzaman’la mektuplaşmaya başladı. İstanbul’a yolu düşen Nur Talebeleri mutlaka Mustafa’yı ziyaret ederdi. Bediüzzaman’ın “Üniversiteli Nurcular” diye hitap ettiği gençlerden biri de Mustafa Hilmi Ramazanoğlu oldu. Bediüzzaman, Mustafa’nın şahsında tüm üniversiteli gençlere iltifatta bulunuyordu.

Kaynak: 

Isparta Kahramanları, Himmet Koçoğlu, Cilt 2

 

Okunma Sayısı: 326
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İran, ABD'ye karşı misilleme ve caydırıcı önlemler alınmasına karar verdi

    Trump: Neden bir rejim değişikliği olmasın?

    'İran'a saldırı ABD tarihine kara bir leke olarak geçti'

    Asgarî ücretli araba alamıyor

    Akaryakıta gelen zamlara tepki

    Dışişleri Bakanlığı: Suriye'de kiliseye saldırı huzur ve barışı bozmayı amaçlamaktadır

    UAEA Başkanı: Nükleer Silahlar Anlaşması çökebilir

    Ukrayna: Sadece derin bir savunmada kalmayacağız

    İran: ABD, BM Güvenlik Konseyinde açık ve kesin şekilde kınansın

    ABD, Orta Doğu’daki personeline uyarı mesajı gönderdi
    📷

    Şirin Barla’nın en gözde mekânı: Yenı Asya Sosyal Tesisleri Yenilendi

    Şam'da bir kilisede patlama oldu: 20 kişi öldü - Suriye İçişleri Bakanlığı: Saldırıyı DEAŞ'lı bir terörist yaptı

    Manisa'daki orman yangını kontrol altına alıdıktan sonra yeniden başladı

    'İran'da vurulan nükleer tesisler insanları olumsuz etkilemeyecek'

    ABD'nin İran saldırısına dünyadan tepkiler

    'ABD'nin İran'a saldırısının ardından Putin'in Trump'la görüşme planı yok'

    Altaylı tutuklandı

    İran, ABD'nin saldırısının ardından Tel Aviv ve Hayfa'yı hedef aldı - İran ilk defa "Hayberşıken" füzesini kullandı

    Sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkacak

    En Çok Okunanlar

    Genel

    UAEA Başkanı: Nükleer Silahlar Anlaşması çökebilir
    Genel

    Ukrayna: Sadece derin bir savunmada kalmayacağız
    Genel

    Akaryakıta gelen zamlara tepki
    Genel

    İran: ABD, BM Güvenlik Konseyinde açık ve kesin şekilde kınansın
    Genel

    Trump: Neden bir rejim değişikliği olmasın?
    Genel

    İran, ABD'ye karşı misilleme ve caydırıcı önlemler alınmasına karar verdi
    Genel

    Asgarî ücretli araba alamıyor
    Genel

    'İran'a saldırı ABD tarihine kara bir leke olarak geçti'
    Genel

    ABD, Orta Doğu’daki personeline uyarı mesajı gönderdi
    Genel

    Dışişleri Bakanlığı: Suriye'de kiliseye saldırı huzur ve barışı bozmayı amaçlamaktadır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.