Karadeniz’de İHA krizi

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin birinci yılı geride kalırken, savaşın aktörleri arasında 14 Mart’ta İHA (İnsansız Hava Aracı) krizi yaşandı.

ABD’ye ait İHA’nın, Kırım açıklarında Rus savaş uçağı tarafından düşürülmesi uluslararası gündemdeki yerini aldı. Rus savaş uçağının ateş etmeden, İHA’nın pervanesine çarparak ve üzerine yakıt boşaltarak düşürmesi iddiaları da uluslararası hukukta değerlendirilmesi gereken yeni bir konu.

İHA’nın düşürüldüğü 14 Mart’ta, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova’ya gitmesi; ve 16 Mart’ta Türkiye, Rusya, Suriye ve İran dışişleri bakan yardımcılarının gerçekleştirileceği toplantının da ertelenmesi vb. gelişmelerin art arda sıralanması düşündürücü. Toplantının erteleme nedeni ise henüz açıklanmadı.

Rusya açısından Karadeniz’de ABD İHA’sının mevcudiyeti, Washington yönetiminin Ukrayna’ya desteğinin delili kabul ediliyor. Her ne kadar ABD makamları İHA’nın topladığı verilerin silindiğini açıklasalar da, Washington kendisine ait İHA’nın enkazının çıkarılması gayretinde. Aynı zamanda Rusya da enkazın peşinde. Hatta her iki ülkenin enkazı düştüğü deniz sahasından çıkarma yarışı içerisinde oldukları yabancı basında başlıca yer ediniyor.

ABD’li yetkililer İHA’nın topladığı verilerin silindiğini açıklamalarına rağmen, enkazı çıkarmak istemeleri çelişki arz ediyor. Rusya’nın ise, İHA’yı kendisi çıkartarak üzerinde gereken incelemeleri tamamlayıp stratejik özellikte bir teknoloji ve bilgi transferini gerçekleştirme amacında olduğu kuvvetle muhtemeldir.

Bununla birlikte 17-19 Şubat 2022’de Münih Güvenlik Konferansı yapılmıştı. Konferans’a katılan tüm Batılı ülkelerin liderleri, Ukrayna’nın işgalinde Rusya karşısında kararlılıklarını; ekonomik, siyasî ve askerî mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladılar.

Ayrıca Konferans, Avrupa (AB) – ABD arasındaki transatlantik ilişkilerde Washington’un vazgeçilmezliğini ortaya koyarken, birde Ukrayna’daki savaştan dolayı transatlantik tarafların konsolidesini sağlamıştır. Diğer taraftan Avrupa (AB) – ABD, Rusya ve Çin hususunda var oluşsal tehditlere karşı daha fazla sorumluluk alma durumundalar.

Putin’in 21 Şubat’taki Federal Meclis’e yaptığı konuşması, Münih Konferansı’na cevap mahiyetindeydi. Putin, öncelikle Rusya’nın ABD ile daha önce yaptığı, kıtalar arası nükleer balistik füzelerin geliştirilmesini durdurmayı amaçlayan START (Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması)’ askıya aldığını duyurmuştu. Aynı zamanda Putin konuşmasında “Rusya’nın Batı’yla topyekün mücadelesi”nin altını çiziyor.

Rusya ve Çin’in ABD’nin bölgesel ve küresel politikalarına sed çekmeye çalıştıkları biliniyor. Böylece Rusya’nın Batı’yla topyekün mücadele fikrinin Ukrayna dışındaki bölgelerde de öneminin artması ihtimal dahilindedir.

İHA’nın düşürülmesi üzerine, Rusya’nın Batı’yla topyekün mücadele argümanı çerçevesinde ABD ile sıcak çatışmaya girmekten çekinmeyeceği iddialar arasında.

Ancak Putin, Rusya’nın Batı’yla topyekün mücadele fikrinin perde arkasını söylemese de, İHA’nın düşürülmesinden dolayı ABD ve Rusya’nın sıcak çatışmaya girmelerine ihtimal verilmiyor. Şu an Rusya için, İHA’nın bulunarak teknoloji ve bilgi transferi yapılması daha öncelikli görünüyor.

