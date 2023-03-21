"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 MART 2023 SALI - YIL: 54

Karadeniz’de İHA krizi

Muhammet ÖRTLEK
21 Mart 2023, Salı
Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin birinci yılı geride kalırken, savaşın aktörleri arasında 14 Mart’ta İHA (İnsansız Hava Aracı) krizi yaşandı.

ABD’ye ait İHA’nın, Kırım açıklarında Rus savaş uçağı tarafından düşürülmesi uluslararası gündemdeki yerini aldı. Rus savaş uçağının ateş etmeden, İHA’nın pervanesine çarparak ve üzerine yakıt boşaltarak düşürmesi iddiaları da uluslararası hukukta değerlendirilmesi gereken yeni bir konu.

İHA’nın düşürüldüğü 14 Mart’ta, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova’ya gitmesi; ve 16 Mart’ta Türkiye, Rusya, Suriye ve İran dışişleri bakan yardımcılarının gerçekleştirileceği toplantının da ertelenmesi vb. gelişmelerin art arda sıralanması düşündürücü. Toplantının erteleme nedeni ise henüz açıklanmadı.

Rusya açısından Karadeniz’de ABD İHA’sının mevcudiyeti, Washington yönetiminin Ukrayna’ya desteğinin delili kabul ediliyor. Her ne kadar ABD makamları İHA’nın topladığı verilerin silindiğini açıklasalar da, Washington kendisine ait İHA’nın enkazının çıkarılması gayretinde. Aynı zamanda Rusya da enkazın peşinde. Hatta her iki ülkenin enkazı düştüğü deniz sahasından çıkarma yarışı içerisinde oldukları yabancı basında başlıca yer ediniyor.

ABD’li yetkililer İHA’nın topladığı verilerin silindiğini açıklamalarına rağmen, enkazı çıkarmak istemeleri çelişki arz ediyor. Rusya’nın ise, İHA’yı kendisi çıkartarak üzerinde gereken incelemeleri tamamlayıp stratejik özellikte bir teknoloji ve bilgi transferini gerçekleştirme amacında olduğu kuvvetle muhtemeldir.

Bununla birlikte 17-19 Şubat 2022’de Münih Güvenlik Konferansı yapılmıştı. Konferans’a katılan tüm Batılı ülkelerin liderleri, Ukrayna’nın işgalinde Rusya karşısında kararlılıklarını; ekonomik, siyasî ve askerî mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladılar.

Ayrıca Konferans, Avrupa (AB) – ABD arasındaki transatlantik ilişkilerde Washington’un vazgeçilmezliğini ortaya koyarken, birde Ukrayna’daki savaştan dolayı transatlantik tarafların konsolidesini sağlamıştır. Diğer taraftan Avrupa (AB) – ABD, Rusya ve Çin hususunda var oluşsal tehditlere karşı daha fazla sorumluluk alma durumundalar.

Putin’in 21 Şubat’taki Federal Meclis’e yaptığı konuşması, Münih Konferansı’na cevap mahiyetindeydi. Putin, öncelikle Rusya’nın ABD ile daha önce yaptığı, kıtalar arası nükleer balistik füzelerin geliştirilmesini durdurmayı amaçlayan START (Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması)’ askıya aldığını duyurmuştu. Aynı zamanda Putin konuşmasında “Rusya’nın Batı’yla topyekün mücadelesi”nin altını çiziyor.

Rusya ve Çin’in ABD’nin bölgesel ve küresel politikalarına sed çekmeye çalıştıkları biliniyor. Böylece Rusya’nın Batı’yla topyekün mücadele fikrinin Ukrayna dışındaki bölgelerde de öneminin artması ihtimal dahilindedir.

İHA’nın düşürülmesi üzerine, Rusya’nın Batı’yla topyekün mücadele argümanı çerçevesinde ABD ile sıcak çatışmaya girmekten çekinmeyeceği iddialar arasında.

Ancak Putin, Rusya’nın Batı’yla topyekün mücadele fikrinin perde arkasını söylemese de, İHA’nın düşürülmesinden dolayı ABD ve Rusya’nın sıcak çatışmaya girmelerine ihtimal verilmiyor. Şu an Rusya için, İHA’nın bulunarak teknoloji ve bilgi transferi yapılması daha öncelikli görünüyor.

Okunma Sayısı: 94
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    KHK’lıları iade edeceğiz

    Her sandıkta en az iki kişi

    Sahur, vaktinde ve atlanmadan yapılmalı

    Sosyal medya bağımlılığı ruh sağlığını bozuyor

    Sıcaklıklar artacak

    Öyle bir sistem kuralım ki bir daha kriz olmasın

    Çok büyük farkla seçimi alacağız

    Kuzey Kore, nükleer karşı saldırı tatbikatı düzenledi

    Şanlıurfa'da tırıyla sele kapılan sürücü 6 gündür aranıyor

    Irak işgalinin üzerinden 20 yıl geçti - ABD’de başkana verilen savaş yetkisinin kaldırılması gündemde

    Ramazan pidesi 10 lira olacak - İmamoğlu: Halk Ekmek’te 5 lira olacak

    Seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı

    YSK'den 'Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi' genelgesi

    İskenderun'da yükselen deniz suyu normale döndü

    Fransa'da gözaltı sayısı 500'ü geçti

    Şanlıurfa merkezde eğitime 1 gün ara verildi

    Savaş sonrası gibi

    Kaç kişi öldü?

    Ramazan sevincine az kaldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ankara ve İstanbul programları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    KHK’lıları iade edeceğiz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrasinin yeniden dirilişi
    Süleyman KÖSMENE

    Namazda tesbihat ne zaman başladı?
    Ali FERŞADOĞLU

    İfsat komiteleri “tevbekâr” mı oldu?
    Faruk ÇAKIR

    Ranta ve modaya göre mi?
    📷
    Genel

    10 maddelik beyanname TBMM’de yeniden asılmalı
    Ayşe Küçük

    Mekânın etkisi
    Muhammet ÖRTLEK

    Karadeniz’de İHA krizi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.