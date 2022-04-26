Doktora bunalımdan şikâyetçi biri gelmiş. Yapacak işlerinin çokluğundan, bu işleri de kendinden başka kimsenin halledemiyeceğinden söz etmiş.
Hekim: “Bu işleri başka biri yapamaz mı?” diye sormuş.
Adam “Hayır, o işlerin üstesinden ancak ben gelebilirim” diye cevap vermiş.
“Sana bir reçete vereceğim. Bu reçeteyi aynen uygulaman gerekiyor” demiş doktor.
Reçetede aynen şunlar yazılıymış: “Her gün işi bırakıp iki saat yürüyüş yapacaksın. Ayrıca haftada yarım gün de mezarlıkta kalacaksın.”
Hasta:
“Yürüyüşü anladık, ama mezarlık da ne oluyor?” diye sormuş.
Doktor: “Orada mezar taşlarına bakmanı istiyorum. Mezarlıklar, kendini vazgeçilmez sananlarla doludur. Sen de buraya geldiğinde, senin işlerini yapanlar muhakkak bulunur’ diye sözünü bitirmiş. (Tebessüm Saati)