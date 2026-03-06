"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 MART 2026 CUMA - YIL: 57

Allah’ın dinini parçalayanlar (2)

Şemseddin ÇAKIR
06 Mart 2026, Cuma
Peygamberliğe gelince; bütün peygamberler ve asliyet itibarıyla gönderilen suhuflara kadar Efendimiz’den (asm) bahsedilir.

Hatta ulü’l-azm peygamberlerden olan Hz. Musa ve Hz. İsa’nın (as) bile kendisine ümmet olmak istediği ifade edilir. Hz. İsa’nın dahi semadan inişinin sebebi, Hz. Muhammed’e (asm) uymaktır.

Bediüzzaman Hazretleri, “Her devrin bir hükmü ve hükümranı vardır.” der. Buna göre Efendimiz (asm) ile Hz. Ömer arasında geçen bir olayı nakledelim: 

Bir gün Hz. Ömer, elinde bir tomar Tevrat nüshasıyla Efendimiz’in (asm) huzuruna gelir. Efendimiz, “O nedir ya Ömer?” diye sorar. Hz. Ömer, “Gelirken bir Yahudî mahallesine uğramıştım; onların ellerinden aldığım Tevrat nüshalarıdır.” deyince, Efendimiz’in (asm) rengi değişir ve bundan hoşnut olmaz.

Bu durumu fark eden bir Sahabî, Hz. Ömer’e: “Sen aklını mı yitirdin ya Ömer! Efendimiz’in (asm) durumunu görmüyor musun?” der. Bunun üzerine Hz. Ömer üzülür. Efendimiz (asm) ise şöyle buyurur: “Ya Ömer! Allah’a (cc) yemin olsun ki, değil muharref nüshalar; kardeşim Musa gelse ve sen ona uysan yine dalalete gidersin.”

Demek ki onlar hak olsa dahi zamanları geçmiştir. Hatta bu olay bana “Zamanının müceddidini tanımayan âlim de olsa cahil ölümüyle ölür.” rivayetini hatırlatıyor.

Dolayısıyla, hakka rağmen halkın rızasını esas alarak kimse kimseye ebedî hayatını feda etme pahasına keyif bağışlamaya kalkmamalı; üstelik onu da dalalete atmamalıdır. Böylece başta ilahiyatçılar olmak üzere bütün mü’minlere sesleniyorum: “Bir kimse, inancının medlûl ve muhtevasını isabetle tayin edemezse, inanmışken aldanmış duruma düşer.” İnsanlığın bugünkü problemi budur.

Artık ne kendinizi ne de insanlığı aldatmayın. Bu dünya, ne aldanmaya ne de aldatmaya değecek kadar uzun bir hayat değildir.

Evet, insanlığın asıl baş belası; şu kısa ve rüya gibi fânî hayatı uzun ve gerçek sanarak insanlığı hayallere feda eden hayalperestliktir.

Vesselâm.

Okunma Sayısı: 197
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Katar'a 4 Typhoon savaş uçağı daha gönderecek

    Nahçıvan'daki İHA saldırısında İsrail'i suçladı

    Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İHA saldırısı

    İspanya, GKRY'ye destek fırkateyn gönderiyor

    İran'a onlarca yeni saldırı, Lübnan'ın güneyine genişleyen kara işgali

    Daha uzun rota olan Ümit Burnu'nda trafik artıyor

    "Alman Silahlı Kuvvetleri bu savaşa katılmayacak"

    Avrupa gaz sevkiyatını tamamen durdurmak için talimat verecek

    Pezeşkiyan İspanya'ya teşekkür etti

    İran'a karşı ABD ve İsrail'e askeri destek vermeyecek

    Küba'da termoelektrik santralinde arıza: Milyonlarca kişi elektriksiz kaldı

    Tahran’da hava savunma sistemleri faaliyete geçti

    Erakçi: ABD denizde bir vahşet gerçekleştirdi, acı bir şekilde pişman olacaktır

    İngiltere , Kıbrıs’taki üssü vuran dronun İran’dan kalkmadığını teyit etti

    Kuveyt, gıda ürünlerinin ihracatını yasakladı

    ABD'li eski askeri gözaltına alırken kolunu kırdılar: ''Lütfen ayağa kalkın, kimse artık İsrail için savaşmak istemiyor!''

    Irak-Süleymaniye'de şiddetli patlamaların duyulduğu bildirildi

    ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM! - 170 “Cennet kuşu” kasten vuruldu

    Irak karanlıkta kaldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.