Siyonist mihrakların İran çıkmazı

VAZİYET

ABD ve İsrail’in daha ilk günde uluslararası hukuku çiğneyerek yüzlerce çocuğu bombaladığı, iki bin sivili katlettiği uluslararası hukuka aykırı savaş gittikçe giriftleşiyor.

Özellikle İran’ın “demir kubbe”yi delik deşik edip İsrail’in birçok kentini füzelerle, kamikaze dronlarla vurmasının yanısıra Birleşik Arap Emirliklerinden Bahreyn’e, Irak’tan, Katar’dan Kuveyt’e, Ürdün’den Suudi Arabistan’a Amerikan askerî üslerine, petrol tesislerine, istihbarat merkezlerine sert misillemeyle, dünya petrolünün yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı denetimiyle direnci, Amerikan-İsrail yönetimlerini şaşkına çevirip hayal kırıklığına uğratmış.

Devlet Başkanını baskınla kaçırdıkları Venezuela gibi dinî lider Hamaney’e ve komutanlara suikastlarla Tahran yönetiminin çökeceğini kısa zamanda İran’ın “teslimi”ni bekleyen Trump’la Netanyahu’nun hesaplarını altüst etmiş.

Bu arada BM kararı ve Kongrenin desteğinin olmadığı, her dört Amerikalıdan üçünün karşı çıktığı, Başkanın yetkilerinin tartışıldığı savaşta asker cenâzelerinin Amerika’ya taşınmasıyla “Vietnam ve Afganistan sendromu”nun yeniden nüksetmesiyle savaşın askerî mâliyetinin kat kat artmasının Trump’ın canını sıktığı kaydediliyor.

Keza İran’ın attığı on füzeden birkaçının hedefe ulaşması, her füze için 10-15 füzenin fırlatılmasıyla 40-50 milyon doların harcanması savaşın mâlî faturasını daha da ağırlaştırıyor. Ve büyük bir kısmı Yahudî sermayesindeki Amerikan medyasının asparagaslarla gerçekleri çarpıtması Amerikan kamuoyunda Trump ve İsrail karşıtlığını daha da tırmandırıyor.

Bu vaziyette sürekli İran’ı tahkir eden Trump, “İran’ın bu denli hazırlıklı, bu kadar füzesinin bulunduğunu bilmiyorduk” diye hayıflanıyor; Savunma Bakanını fırçalıyor; Tahran’ın derhal yalanladığı “İranlılar benimle görüşmek istedi” uydurmasına tevessül ediyor.

Özetle Yahudî Lobisiyle Siyonist–Evangelist mihraklar, derin telâşla tam bir çıkmazda…

GARABET

İsrail karşıtlığı katlanıyor

Amerikan halkının yüzde 75’inin “neden İsrail’in peşine takılmışız!”, “niçin Siyonistlere maşalık yapıyoruz!” tepkisiyle ülke çapındaki protestolar, kumpasın tutmadığını gösteriyor.

Bu yüzden Kasım’daki Amerikan ara seçimlerinde çoğunluğu kaybetmekle “topal ördek” durumuna düşmekten oldukça tedirgin olan Trump’ın iç siyasette kaybıyla Amerika’yı ifsad projelerinde artık kullanmayacaklarını hesaplayan Netanyahu’yla Yahudî lobisinin, ara seçim sonrası Trump’ın “yargı ve azil süreci” paniğine kapıldığı tesbitleri yapılıyor.

Bu arada İran’ın küresel emperyalistlerin güdümündeki bölge ülkelerinde konuşlu Amerikan askerî üslerini hedef almasıyla “Trump’a baskı yapın, ABD İran’dan elini çeksin, yoksa biz bedel ödersek siz daha büyük bedel ödersiniz!” mesajını verdiği belirtiliyor.

Belli ki İran savaşı zamana yayıp Amerikan halkının tepkisini daha da arttırma, dünya kamuoyunu harekete geçirip hükûmetlerini uyarmakla Trump’ı durdurma taktiğini güdüyor.

Sonuçta, tam bir küstahlıkla muallel meşruiyet dışılıkla bütün bölgeyi kaosa, kargaşaya itip istikrarsızlaştırmakla akıttıkları kan ve gözyaşı, ABD ve İsrail karşıtlığını katlıyor.

TESBİT

“İnsanlığın felâketi böyle başlar…”

Çarpıklıkların başında “tek adam rejimi”nin hükmettiği ecnebî işgalcilerin işbirlikçisi ve peyki Körfez ülkelerinin sırf siyasî kaygılarla ABD ve İsrail’in yanında yer alması geliyor.

Hâlâ Hollywood ve Siyonist mihraklarca pompalanan “Nazi travması”ndaki Almanya Başbakanı gibi “Siyonist ağız”la “Amerika çıkarlarını kolluyor, İsrail kendini koruyor!” uydurmasıyla vicdanlarını satarak “Trump’ı ve İsrail’i haklı çıkarma”ya didinmeleri sırıtıyor.

Bunun içindir ki “savaşa, felâkete karşıyız” restiyle ülkesindeki üsleri ABD’ye kullandırtmayıp “bombalarla hiçbir mesele çözülemez” diyerek diplomatik çözüm çağrısı yapan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze soykırımındaki gibi zâlime karşı mazlumun yanında yer almasıyla takdir görüyor.