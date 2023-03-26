Ramazan’da uyku-ibadet dengesi

RAMAZAN NOTU - Mustafa Gönüllü

Bir Hadis-i Şerif’te Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurmuş: “Ramazan gecelerini, sevabına inanarak ve mükâfatını Allah’tan umarak, ibadet ile geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır”

Ramazan geceleri çok kıymetlidir. Bu geceler Müslümanlar için bulunmaz fırsattır ki evrad, ezkâr, namaz, niyaz gibi ibadetlerle geçirilmelidir.

Bu gecenin feyzinden ibadetlerle istifade edebilmek için uyku ve ibadet arasındaki dengeyi iyi kurmak gerekir. Ramazan gecelerini dinç bir şekilde geçirebilmek için uykuya da gereken önem verilmelidir.

Ramazan’da uykularımız ne kadar kaliteli olursa ibadetler de o kadar kaliteli olacaktır. Bu vesile ile Ramazan ayında uyku düzeniyle ilgili uzmanların önerilerini şöyle sıralayabiliriz:

“Ramazan’da uyku saati biraz daha öne çekilmeli, sahura kadar uyku ihtiyacının bir kısmı giderilmelidir. Sahur sonrasında hemen yatılması reflüye ve kalitesiz uykuya sebep olacağından bir süre beklenmeli ve daha sonra kalan uyku ihtiyacı giderilmelidir.”

Ramazan’da akşam erken yatmak, gece kolayca uyanabilmek için önemli olacaktır. Ayrıca uyumadan önce yemek yemek ve sahurdan hemen sonra uyumak uykunun kalitesini bozacağından önerilmemektedir. Sahur sonrası belli bir süre uyumamak uzmanlarca tavsiye edilmektedir.

Sünnette önemli bir yeri olan kaylûle uykusundan da bahsetmek gerekir. Bediüzzaman kaylûlenin gece kıyamına sebebiyet verdiğini, ayrıca yarım saat kaylûlenin, iki saat gece uykusuna muadil geldiğini belirtmiştir. Kaylûle gece ibadetine kalkmak için önemli bir sebeptir. Bu uykunun vakti duhâ vaktinden (güneşin doğuşundan 45 dakika sonra başlar), öğleden biraz sonraya kadardır. Bununla beraber bu uyku sünnette daha çok öğle vaktinde, güneşin en tepede olduğu, günün en sıcak vaktinde yapılmıştır.

“Akşam uykuya engel olacak şekilde beyni aktive eden fazlaca kahve ve demli çay tüketiminden uzak durulmalıdır.”

“Gereken zamanda, gerektiği kadar uyanık kalabilmek için kaliteli uykuda etkili tek besin olan sütü her yaş grubunun mutlaka tüketmesi gerekmektedir.”

“Gece geç saatlere kadar akıllı telefon kullanımı uykuya dalmada güçlük çekme, uyku süresinin azalması ve gündüz yorgunluğuna neden oluyor.”

Kafein içeren ve uyku öncesi içilmesi uyku kalitesini düşüren bu içeceklerden uzak durmak gece ibadete uyanmaya kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca uykudan biraz zaman önce süt içmenin uyku kalitesini artırdığı ve uyku öncesi gözleri dijital ekranlarla yormanın uyku kalitesini azalttığı uzmanlarca belirtiliyor.

Bütün bu bilgilerin ışında, kendimize göre bir uyku-ibadet programı hazırlamalı ve bu programa Ramazan ayı müddetince sadık kalmalıyız.