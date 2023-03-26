"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 MART 2023 PAZAR - YIL: 54

Ramazan’da uyku-ibadet dengesi

Mustafa Gönüllü
26 Mart 2023, Pazar 00:20
RAMAZAN NOTU - Mustafa Gönüllü

Bir Hadis-i Şerif’te Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurmuş: “Ramazan gecelerini, sevabına inanarak ve mükâfatını Allah’tan umarak, ibadet ile geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır” 

Ramazan geceleri çok kıymetlidir. Bu geceler Müslümanlar için bulunmaz fırsattır ki evrad, ezkâr, namaz, niyaz gibi ibadetlerle geçirilmelidir. 

Bu gecenin feyzinden ibadetlerle istifade edebilmek için uyku ve ibadet arasındaki dengeyi iyi kurmak gerekir. Ramazan gecelerini dinç bir şekilde geçirebilmek için uykuya da gereken önem verilmelidir. 

Ramazan’da uykularımız ne kadar kaliteli olursa ibadetler de o kadar kaliteli olacaktır. Bu vesile ile Ramazan ayında uyku düzeniyle ilgili uzmanların önerilerini şöyle sıralayabiliriz:

“Ramazan’da uyku saati biraz daha öne çekilmeli, sahura kadar uyku ihtiyacının bir kısmı giderilmelidir. Sahur sonrasında hemen yatılması reflüye ve kalitesiz uykuya sebep olacağından bir süre beklenmeli ve daha sonra kalan uyku ihtiyacı giderilmelidir.” 

Ramazan’da akşam erken yatmak, gece kolayca uyanabilmek için önemli olacaktır. Ayrıca uyumadan önce yemek yemek ve sahurdan hemen sonra uyumak uykunun kalitesini bozacağından önerilmemektedir. Sahur sonrası belli bir süre uyumamak uzmanlarca tavsiye edilmektedir.

Sünnette önemli bir yeri olan kaylûle uykusundan da bahsetmek gerekir. Bediüzzaman kaylûlenin gece kıyamına sebebiyet verdiğini, ayrıca yarım saat kaylûlenin, iki saat gece uykusuna muadil geldiğini belirtmiştir. Kaylûle gece ibadetine kalkmak için önemli bir sebeptir. Bu uykunun vakti duhâ vaktinden (güneşin doğuşundan 45 dakika sonra başlar), öğleden biraz sonraya kadardır. Bununla beraber bu uyku sünnette daha çok öğle vaktinde, güneşin en tepede olduğu, günün en sıcak vaktinde yapılmıştır.

“Akşam uykuya engel olacak şekilde beyni aktive eden fazlaca kahve ve demli çay tüketiminden uzak durulmalıdır.” 

“Gereken zamanda, gerektiği kadar uyanık kalabilmek için kaliteli uykuda etkili tek besin olan sütü her yaş grubunun mutlaka tüketmesi gerekmektedir.” 

“Gece geç saatlere kadar akıllı telefon kullanımı uykuya dalmada güçlük çekme, uyku süresinin azalması ve gündüz yorgunluğuna neden oluyor.”

Kafein içeren ve uyku öncesi içilmesi uyku kalitesini düşüren bu içeceklerden uzak durmak gece ibadete uyanmaya kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca uykudan biraz zaman önce süt içmenin uyku kalitesini artırdığı ve uyku öncesi gözleri dijital ekranlarla yormanın uyku kalitesini azalttığı uzmanlarca belirtiliyor.

Bütün bu bilgilerin ışında, kendimize göre bir uyku-ibadet programı hazırlamalı ve bu programa Ramazan ayı müddetince sadık kalmalıyız.

Okunma Sayısı: 190
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Toplum demokrasi istiyor

    Emekli: 7.5 dediğin ne ki?

    Açlık sınırı 11 bine dayandı

    Gençlerin önceliği hürriyet ve adalet

    Türkiye’nin havası kirli

    Fransa'daki gözaltı sayısı 457'ye yükseldi

    Rusya'dan ''nükleer kıyamet'' uyarısı

    İsrail, yeni yasa dışı konutların inşası için ihale açtı

    Kılıçdaroğlu: İyilikte yarışacağız

    Londra'daki ünlü Victoria ve Albert Müzesi'ndeki toplu iftara büyük ilgi

    Ara tatil, Ramazan Bayramı ile birleşecek

    Kahramanmaraş'ta 4,5 ve 4,2 büyüklüğünde 2 deprem daha

    Kanada’da da Ramazan coşkusu yaşanıyor - Trudeau: Ramazan dua ve yardım ayı

    Doğu Türkistan’da oruç yasağı!

    Biden: İran'la bir çatışma peşinde değiliz

    Pentagon: Suriye’deki başka bir üssümüze daha saldırı düzenlendi

    En pahalı Ramazan

    Doğu'da 7 ile sağanak uyarısı

    ABD'den İran destekli terörist gruplara hava saldırısı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ölmek için doğup, yıkılmak için bina yapmak
    Ahmet BATTAL

    Olta, balık, yem ve seçim
    Mehmet KARA

    Gözler YSK’da…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Toplum demokrasi istiyor
    Kübra Nur Çolakoğlu

    Önce demokrasi
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Bediüzzaman’ı demokratça anlamak..
    Genel

    Açlık sınırı 11 bine dayandı
    Genel

    Emekli: 7.5 dediğin ne ki?
    Rifat OKYAY

    Allah var, her şey var

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.