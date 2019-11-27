"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 KASIM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Çağ Mus’ab’ını arıyor

27 Kasım 2019, Çarşamba 00:11
Mus’ab aşılamayan tepe anlamlarına gelir.

Asr-ı Saadet Mus’ab bin Umeyr gibi dağcılayın sarp ve sağlam bir şahsiyete şahitlik etmiştir. O soylu ve zengin bir ailenin yakışıklı oğluydu. Müreffeh ve gösterişli bir hayat yaşarken 18 yaşında İslâm’la şereflenmişti. O günden sonra etrafındakiler düşman kesilmişti. Annesi zincire vurmuş, dayısı eziyet etmiş, açlığa mahkûm edilmiş, dışlanmış, itibar suikastına uğramış, yetmemiş bir de hapsedilmişti. Fakat hiçbir şey onu Rabbinden ayıramamıştı. Bir gün Resulullah (asm) ona işaret ederek “Dünyayı bütün ahalisiyle değiştirebilen Allah’a hamd olsun! Şu genç adamı görüyor musunuz? Önceden anne ve babasının en sevgili varlığıydı. Allah ve Resûlünün sevgisi anne ve babasının sevgisine galebe çaldı.” demişti.

Mus’ab Habeşistan’a hicret eden kafilede yer almıştı. Döndüğünde Mekke iyice bulanmıştı. Mus’ab bulanık şehirde bunalmıştı. Allah Resulü (asm)) İslâm’ı anlatmak için onu Medine’ye göndermişti. O Medine’de kalblere iman tohumu atmıştı. Gün gelmiş tohumlar yeşermiş, ilk mescidi açmıştı. Onunla Medine’de nam-ı celil-i Muhammedi’yi (asm) işitmeyen kalmamıştı. Hicretinden bir yıl sonra 70 müminle Resululah’a koşmuştu. “Ya Resululah” demişti, “Medine’de İslâm’ın girmediği ve konuşulmadığı ev kalmadı. Bu 70 mümini armağan olarak takdim ediyorum.” O Medine fatihiydi artık. Bu güzellik hürmetine Sevgili (asm) onu Medine’nin ilk öğretmeni, ilk imamı Bedir ve Uhud Günü’nde İslam sancağını taşımakla şereflendirilmişti. Bazı müminlerin gerileyişini görünce cesaretlendirmek için bir taraftan kılıç sallıyor, bir taraftan da, “Şimdi O (asm) ölür veya öldürülürse, dininizden dönecek veya savaştan kaçacak mısınız?” âyetini okuyordu. Kaima’nın hedefinde Sevgili (asm) vardı. O’na (asm) zarar gelirse Mus’ab bu utançla nasıl yaşardı... Nesibe isimli hanım sahabeyle etten duvar örmüşler, kendilerini siper etmişlerdi. Kaima, Mus’ab’ın sancak tutan kolunu kesince sancağı diğerine almıştı. O da kesilince dişine takmıştı. Ağaçlar gibi budanmıştı. Dün açlıktan ağaç kabuğu ve kemik dişleyen dişler bu gün İslâm sancağını sımsıkı tutuyordu. 

Nihayet bir mızrak darbesiyle nefesi tükenmişti. Açlık, boykot, hapis, hicret ve hizmetle dolu hayatı şehadetle mühürlenmiş, fakat sancağı yere düşürmemişti. Gençliğin dalgalı denizinde İslam’la tanışmış, o güçle dünya denizini aşmış, sahil-i selâmete ulaşmıştı. Bir ara Efendimiz (asm) birine Mus’ab diye seslenmişti. “Ben Mus’ab değilim. Meleğim!” sesi işitilmişti. Bu sözler üzerine şehit olduğunu anlamıştı. Cesedinin başına varmıştı. 

Vücudu kılıç ve mızrak darbeleriyle darmadağındı. Kederlenmişti. Gözyaşları içinde Uhud şehitleri için nazil olan âyeti okumuştu. 

O gün sırtında Allah Resulünün hırkası vardı. Şehit düşünce kefen yapılmak istenmişti. Onu Hazret-i peygamberi ile tanıştıran Habbab gözyaşları içinde mübarek yüzüne bakıyordu. “Ya Resullah” demişti, “Mus’ab’ın elbisesi kefen olmaya yetmiyor. Neyleyelim?“ O da (asm) “Ayaklarını (güzel kokulu) ızhar otuyla örtün.” demişti. Mus’ab 18 yaşında çiçek gibi bir delikanlıyken, daha gözüne günah girmeden, dünya kirlerine bulaşmadan İslam’a girmiş, çileli bir yolculuğa çıkmıştı. Bu gün 25 yaşında çiçeklerle Rabbine, cennete uğurlanıyordu.

Vefat ettiğinde yüzü toprağa dönüktü. Tanıyanlar bunun anlamını biliyordu. Evet, canların kendisi için yaratıldığı Sevgiliyi (asm) koruyamadığını düşünüp utançtan yüzü toprağa dönmüştü. Gencecik yaşta hicret etmiş, peygambere yakışırcasına hizmet ettikten sonra dünyadan hicret etmişti. Bir zamanların zengin genci İslam’a girdikten sonra öyle yoksullaşmıştı ki üzerini örtecek kefen bulunamamıştı. Bizse dünyayı sırtımıza yüklemiş giderken bir saman çöpünün derdine düşmüşüz. Mus’ab dünyayı saman çöplerinden yapılmış bir saray bilmiş, bir kibrit parçasının yakıp yıkacağını anlamıştı. Bundan dolayı dünya ateşine dalmamış, dünyaya bağlanmamıştı. Yarı aç, yarı tok; yarı açık, yarı örtülü bir hayatı seçmişti.

Bir gün yamalı hırkayla mescide gelmişti. Efendimiz (asm) onun iman etmeden önceki şatafatlı, görkemli, bakımlı halini düşünüp hüzünlenmiş, gözyaşlarına boğulmuştu. “Mus’ab Mekke’de gezerken panjurlar açılırdı da kadınlar ona bakarlardı. Herkes arkasına düşerdi. Hayatında rahat ve rehavet vardı. Şu haline bakın. Üstünde elbise bile kalmamış. Biriniz sabahleyin ayrı, öğlenden sonra ayrı güzel elbise giydiği, önüne bir tabağın konup ötekinin kaldırıldığı, evlerinizi Kâbe’nin örtüldüğü gibi örtülere büründürdüğünüz zaman hâliniz nice olur!?” demişti. “Ey Allâh’ın Rasûlü” demişlerdi, “Tabiî ki daha iyi olur. Çünkü geçim sıkıntımız olmaz, kendimizi tamamen ibadete veririz.”  Resulullah; (asm) “Bugün daha hayırlı durumdasınız.” demişti.

Okunma Sayısı: 173
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrasinin enerjisi tükendi

    Türk-İş: Bu asgarî ücretle geçinilemez

    Zengin kazandı, fakir kaybetti: '1 milyon aile çiftçiliği bıraktı'

    Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem

    Galatasaray son anda beraberliğe razı oldu

    'Başkanlık sistemi çare olmadı'

    Atlasglobal uçuşlarına 1 ay ara verdi

    ABD: Türkiye'nin S-400 ile ilgili eylemleri endişe verici

    Filistin hükümeti İsrail'le diyaloğa hazır

    AKP'de bir istifa daha

    Davutoğlu'nun partisi aralık başında

    Rasulayn'da bombalı araçla saldırı: 17 ölü

    BM'den iklim değişikliği uyarısı

    Almanya'dan Çin'e sert tepki

    Rahmi Turan: Özür diliyorum

    Rusya'dan 'S-400' açıklaması

    Cammu Keşmir'de 177 siyasetçi gözaltında tutuluyor

    CHP'li Özkoç'tan Erdoğan'a 'eşit şekilde yargılanalım' çağrısı

    AB 2019 Raporu: PKK organize suçlara ve uyuşturucu kaçakçılığına karışıyor

    'AK Parti'nin israf düzeninde kazananlar belli'

    En Çok Okunanlar

    Mustafa ORAL

    Çağ Mus’ab’ını arıyor
    Genel

    Demokrasinin enerjisi tükendi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Risale-i Nur: Kur’anî reçete
    Süleyman KÖSMENE

    Hazret-i Âdem’e öğretilen şey ne idi?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Selimiye ve Ayasofya’nın başına gelenler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Harekât”tan ne netice alındı?
    Faruk ÇAKIR

    Aklı başında idareci
    Ali FERŞADOĞLU

    Tarikatin gayesi: İman meselelerinin inkişafıdır
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.