Bak Kitab-ı Kainatın Safha-i Renginine

HER GÜNE BİR NUR TEFEKKÜRÜ - Hazırlayan: Mustafa Öztürkçü

Bak kitâb-ı kâinatın safha-i rengînine, Hâme-i zerrîn-i kudret, gör, ne tasvir eylemiş. Kalmamış bir nokta muzlim, çeşm-i dîler bâbına, Sanki âyâtın Hudâ nur ile tahrîr eylemiş. Bak, ne mu’ciz-i hikmet, iz’ân-rubâ-i kâinat, Bak, ne âlî bir temâşâdır fezâ-i kâinat. Dinle de yıldızları, şu hutbe-i şîrînine, Nâme-i nurunu hikmet, bak ne takrîr eylemiş. Hep beraber nutka gelmiş, hak lisâniyle derler: Bir Kadîr-i Zülcelâlin haşmet-i sultanına, Birer bürhan-ı nurefşânız vücûb-u Sânia; hem vahdete, hem kudrete şâhidleriz biz. Şu zeminin yüzünü yaldızlayan nâzenin mu’cizâtı çün melek seyrânına, Bu semânın arza bakan, Cennete dikkat eden, binler müdakkik gözleriz biz. Tûbâ-i hilkatten semâvât şıkkına, hep kehkeşan ağsânına,



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