ŞİİR

Ak düşen saçından bir mesajın var, Öleceksin ey kul hesap var diyor. Yarın ahirette çok canın yanar, Namazlarını kıl, hesap var diyor. Az duyan kulağın, buğulu gözün, Dermansız ayağın kireçli dizin, Buruşuk ellerin kırışık yüzün, Müstakim yolda ol, hesap var diyor. Tefessüh etmeyen vicdan bileti, Ruhuna takılmış akıl aleti, Beş duyun ve hissin kabiliyeti, Rabbini ara, bul hesap var diyor. Her gün duyduğumuz onlarca selâ, Selâlardan biri olsan meselâ, İmtihan sorusu kaza ve belâ, Resul’ü örnek al, hesap var diyor. Fatiha’dan Nas’a Mukaddes Kitap, Sünnet-i Seniyye mübarek hitap, İnsanlar ve cinler buna muhatap, Ey kul! Haddini bil, hesap var hesap. Şeytana dizüstü yere çökenler, Gönlüne, kalbine zakkum dikenler, Toprağın altında azap çekenler, İman üzere öl, hesap var diyor.

