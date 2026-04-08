Güzel şahitliklerle hatırlanmak…

Doğum kadar ölüm de dünyanın değişmez bir gerçeğidir. Her ne kadar ölüm hadisesi üzücü olsa da netice değişmez. Mühim olan hepimizin başında açılmış olan “kazanmak ve kaybetmek davası”nda kazanan tarafta olabilmek.

Risale-i Nur eserlerinde insana dünyadaki vazifesi çok orijinal bir ifade ile hatırlatılır: “Dünya bir misafirhânedir. İnsan ise, onda az duracaktır ve vazifesi çok bir misafirdir ve kısa bir ömürde hayat-ı ebediyeye lâzım olan levâzımâtı tedârik etmekle mükelleftir.” (Sözler, Yirminci Söz, İkinci Makam, s. 241)

Prof. Dr. Hasan Hüsrev Hatemi de dünya hayatını tamamlayıp ahirete göç edenler arasında yerini aldı. Hatırlanacağı üzere tıp doktoru olan Hüsrev Hatemi, hukukçu Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’nin ikiz kardeşiydi. Hüseyin Hatemi Bey bir ara Yeni Asya’da haftada bir yazılar yazıyordu ve o yazılar “Hikmet Arayışları” ve “Medine Düşünceleri” adıyla (1996) kitaplaşmıştı. Bu sebeple Hüseyin Hatemi hocayla daha sık görüşsek de Hüsrev Hatemi beyle tanışıklığımız Şubat 2020’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nün fakülte binasında düzenlediği bir toplantı esnasında mümkün olmuştu. “Şehir ve Toplum Kulübü” tarafından (Amfi 4’te) düzenlenen “Edebiyatı Tanımak” başlıklı programa Prof. Dr. Hüsrev Hatemi konuşmacı olarak katılmıştı.

12 Aralık 1938 İstanbul doğumlu olan Prof. Dr. Hüsrev Hatemi konuşmasında o günkü aile yapısı, sokaklar, komşular, okullar, kişilerin birbirine karşı saygısı gibi maalesef günümüzde yok olmuş konulardan bahsetmişti.

2020’deki bu toplantının sonunda Hüsrev Hatemi Hoca ile biraz sohbet etme ve “Kişver” adlı kitabını (Kişver ‘ülke’ demek) imzalatma imkânı da bulmuştuk. Hatemi, Kişver adlı eserinin bir yerinde şöyle der: “Mevlânâ’nın yanında, Said Nursî de kalbimde yer aldı. Yine övünerek söylüyorum ki bu durum kararsızlıktan gelmiyor, empati hissimin gelişmiş olmasından geliyor.” (Kişver, s. 11)

Hatemi Hocaya bu husustaki düşüncelerini sorunca, o zaman mealen şöyle cevap vermişti: “Dinî meseleler üzerinde fazla açıklama yapmak istemem. Ama zaten bunları twitter hesabımda yazdım ve tebrik aldığım gibi tenkit de aldım. Nasıl ki bir zamanlar Nazım’dan bahsetmek yasaktı, aynı şekilde Said Nursî’den bahsetmek de öyleydi. Hemen irtica falan denirdi. Ama sonra hem ben, hem de kardeşim (Hüseyin Hatemi Hocadan bahsediyor) onun [Said Nursî’nin] kıymetini anladık. Kardeşim bu konularda daha mahirdir.”

Prof. Dr. Hüsrev Hatemi, bahsettiği twitlerinin birinde şöyle demişti: “Said-i Nursî basit yaşayışı davranışı ve eserleriyle dinî anlayışımız için regülatördü derim.” (Twitter hesabında, 4 Eylül 2017)

Nihayetinde Prof. Dr. Hüsrev Hatemi 2 Nisan 2026 tarihinde “dünya sürgününü” tamamladı ve ebedî âleme göç eyledi. Hatemi’nin cenaze namazı 3 Nisan 2026 tarihinde Levent’deki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde ikindi vakti kılınıp Zincirlikuyu Mezarlığındaki aile kabrine dualarla defnedildi.

Bu vesile ile başta Hüseyin Hatemi hocamız olmak üzere tüm Hatemi ailesine ve yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz. Biz onu bu güzel şahitlikleriyle hatırlayacağız. Mekânı Cennet olsun inşallah. Amin.