Toplumda ve buğdayda kardeşlenmede Risale-i Nurlar ışığında temel ortak noktalar (1)

Toplum ve cemiyette kardeşlik; fertlerin sınırlı gücünü manevî tesanüdle binlerce kat arttıran muazzam bir kuvvet kaynağı, toplumu her türlü dış tehlikeye karşı koruyan sarsılmaz bir kale ve mü’minlerin hem dünyada huzura ermesini, hem de ahirette manevî hayatlarının devamını sağlayan en temel rahmet vesilesidir. Tahıllarda kardeşlenme ise birim alandaki başak sayısını ve kök gelişimini arttırarak dane verimini doğrudan yükselten, aynı zamanda tarladaki seyreklik riskine karşı biyolojik bir “verim sigortası” ve “katlayıcısı” vazifesi gören en kritik fizyolojik süreçtir.

İnsanlardaki kardeşlik ile tahıllardaki kardeşlenme arasındaki en temel ortak nokta şudur: Her ikisi de tek bir fertten veya tohumdan gelen potansiyeli dayanışma ve çoğalma yoluyla bir “verim sigortası” gibi binlerce kat arttırarak toplumsal veya biyolojik hayatta muazzam bir kuvvet ve bereket oluşturmasıdır. Buğdayda kardeşlenme biyolojik bir süreçken, cemiyette kardeşlik sosyolojik ve manevî bir bağdır; ancak her ikisi de birim alandan/kişiden alınan verimi ve dayanıklılığı arttırma noktasında güçlü bir benzerlik gösterir.

Buğdayda kardeşlenme ile toplumsal kardeşlik arasındaki temel ilişkiler Risale-i Nurlar’ın ışığında izahı şu başlıklar altında incelenebilir:

1. Verim ve Güç Artışı (Bereket İlişkisi): Buğdayda kardeşlenme, tek bir tohumdan birden fazla sap yaratılmasını sağlayarak birim alandaki başak sayısını ve dolayısıyla tane verimini doğrudan arttırır. Kardeşlenme olmasaydı hasat miktarı %50 ilâ %80 oranında azalabilirdi. Toplumda ise mü’minler arasındaki kardeşlik ve tesanüd, manevî bir “verim” çarpanıdır. Dört ayrı ferdin kuvveti 4 iken, kardeşlik ve ihlasla omuz omuza vermeleri halinde manevî kuvvetleri 4444’e çıkabilir. Bu, tıpkı buğdayın başak sayısını katlaması gibi toplumsal gücü katlar.

2. “Sigorta” ve Boşlukları Doldurma (Dayanışma İlişkisi): Buğdayda bazı tohumlar çimlenmediğinde veya don gibi sebeplerle öldüğünde, yanındaki bitkiler daha fazla kardeşlenerek boşluğu kapatır; bu “verim sigortası” olarak adlandırılır. Toplumda kardeşlik, zorluk zamanlarında yardımlaşmayı ve boşlukları doldurmayı gerektirir. Bir mü’min sıkıntıya düştüğünde diğer kardeşleri yardımına koşar. Tıpkı buğdayın boş alanı optimize etmesi gibi, toplumsal kardeşlik de bir ferdin eksikliğini diğerlerinin fedakârlığıyla (îsâr) telafi eder.

3. Baskınlığı Kırma ve Yatay Büyüme (Mekanizma İlişkisi): Buğdayda kardeşlenme, ana sapın tepe baskınlığının (apikal dominans) kırılması ve büyüme enerjisinin dikeylikten yataylığa yönelmesiyle başlar. Sitokinin hormonu uyuyan tomurcukları uyandırır. Toplumda ise gerçek kardeşlik için ferdin “enaniyetini” ve şahsî baskınlığını kardeşleri içinde eritmesi gerekir. Buna “fena fi’l-ihvan” (kardeşlerinde fânî olmak) denir. Kişi kendi nefsine ait arzuları bırakıp kardeşlerinin meziyetleriyle yaşadığında toplumda gerçek manevî büyüme gerçekleşir.

4. Dış Etkenlere Karşı Direnç (Adaptasyon İlişkisi): İyi kardeşlenen buğdayın kökleri daha güçlü olur; soğuğa, hastalığa ve yatmaya karşı direnci artar. Aralarında hakikî kardeşlik bağı olan toplumlar da dışarıdan gelen fırtınalara ve düşman hücumlarına karşı daha metindir. Kardeşlik zayıfladığında toplum, cılız buğday gibi sarsılır.

5. Kaynak Yönetimi ve İhlas (Beslenme İlişkisi): Buğdayda kardeşlenme için azot ve ışık şarttır; azot eksikse bitki yeni kardeş istemez. Cemiyette kardeşlenmenin “azotu” ihlâs ve rıza-yı İlâhî’dir. Menfaat ve rekabet gölgeleri artarsa manevî kardeşlenme durur, yerini ihtilafa bırakır. Özetle; buğdaydaki kardeşlenme bitkinin fizikî çoğalması ve verimini sağlayan biyolojik bir sigortayken, toplumdaki kardeşlik insanların manevî bütünleşmesiyle oluşan sosyolojik bir kuvvettir.