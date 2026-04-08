Eskişehir’e yeni hizmet binası

Eskişehir, Bediüzzaman ve Risale-i Nur açısından önemli bir yere sahiptir. Üstad Hazretlerinin kesin idam kastıyla, yüz yirmi talebesi ile sevk edilip tevkif edildiği birinci Medrese-i Yusufiye, Eskişehir cezaevi olmuştur. Yine haksız ve hukuksuz olarak on bir ay hapis cezası da, Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilmiştir.

Eskişehir cezaevinde iken bir Cuma günü, cezaevine yakın olan Ak Cami'de görüldüğü, bizzat o günkü cezaevi müdürü tarafından anlatılır. Bu hatıra hürmetine, Ak Cami, cemaatimiz için önemli bir yer tutar. Eskişehir'e gelen Nur Talebeleri Ak Camiyi de ziyaret ederek orada bir vakit de olsa namaz kılmaya gayret ederler. O gün Üstad Hazretlerinin neden Ak Cami’yi tercih ettiği bilinmiyor, sırlar âlemi...

Bediüzzaman'ın Eskişehir ile ilgili sırlı bir hatırası da şöyle anlatılır: 1956 yılında Hızır Aleyhisselâm, Ladikli Ahmet Ağa'ya gelerek, "Eskişehir'de büyük bir deprem olacak, taş taş üstünde kalmayacak, Bediüzzaman'a gidelim de dağlara çıkıp dua edelim" der. Emirdağ'da bulunan Bediüzzaman'ın da yirmi beş gün Eskişehir yakınlarındaki Kanlıpınar Tepesine kadar gelerek dua ettiği ve meydana gelen depremin hafif atlatıldığı rivayet edilir.

1957 yılında da, Eskişehir yakınındaki Muttalip köyünde yaşayan bir velî olan Hilmi Efendi'yi ziyaret için Eskişehir'e geldiği bilinmektedir. Bediüzzaman ve Risale-i Nur için bu kadar önemli izler ve hatıralar taşıyan Eskişehir, Risale-i Nur hizmeti bakımından da ileri gelen şehirlerden birisidir. Eskişehir, bir üniversiteler şehri olması hasebiyle, Yeni Asya Vakfında kalarak eğitimini tamamlayan yüzlerce mezun vermiştir. Bugün onların her biri önemli meslek ve mevkilerde hizmetlerine devam etmektedirler. Son yıllarda, her yerde olduğu gibi, şehrimizde de talebelerin, dershaneleri daha az tercih ettiği bir vakıadır. Ama Nur dersleri, haftanın iki günü hizmet mahallimizde devam etmektedir.

"Cuma dersleri" adını verdiğimiz ve genellikle emeklilerin katıldığı bir dersimiz daha vardı. Bunu da rahmetli Kadir Tuncay Ağabey'in işyerindeki bürosunda yapıyorduk. Kadir Ağabey rahmetli olunca, başka münasip bir yer bulamadığımız için bir süre bu derslere ara vermek zorunda kaldık. Nitekim geçen sene emekliler olarak durumu meşveret heyetimize ilettik ve "Bize Cuma günleri ders okuyabileceğimiz bir mekân lâzım" dedik. Başka bir vakfın binasında beş altı ay kadar devam ettik, ama orası da bir süre sonra kendileri tarafından kullanılmaya başlayınca yine bir yer arayışına girdik.

Emekli ağabeylerimizin bu niyetleri ve meşveret heyetimizin de samimî gayretleri, dua yerine geçmiş olmalı ki, Cenab-ı Hak şehrin en güzel yerinde bize bir mekân nasip etti. Eskişehir'in en eski mahallesi olan Odunpazarı evleri ile ünlü Odunpazarı semtinde, Üstadımızın önemli hatırasını taşıyan Ak Cami yakınında metruk bir yapı vardı. Orayı yıkarak temelden yeni bir bina yaptık. İnşaat işlerinin önemli bir kısmı cemaatimizin gençleri ve meşveret heyetimizin üyeleri tarafından yapıldı. Ramazan ayında, gece gündüz demeden çalışan kardeşlerimiz oldu. Üstadımızın da tasarrufunu ve manevî yardımlarını hep yanımızda hissettik. Emekli ağabeylerin talebi ile başlayan bu hayırlı teşebbüs, meşveret heyetimizin gayreti, cemaatimizin desteği ve Üstadımızın himmeti ile yeni bir hizmet binası olarak meyvesini verdi elhamdülillah.

Hizmet merkezimizin açılışı da yine bizim için önemli ve anlamlı olan bir zamana denk geldi. Üstad Hazretlerinin vefatının altmış altıncı sene-i devriyesi münasebetiyle çeşitli yerlerde anma programları yapılırken, biz de Eskişehir olarak küçük çaplı da olsa bir program tertip edelim dedik. Çevre il ve ilçelerden ağabey ve kardeşlerin iştirakiyle üç günlük bir okuma programı ve ardından da merkezimizin açılışını yapmayı planladık. İzmit, Gebze, Kütahya, Afyon ve Bozüyük gibi il ve ilçelerden gelen misafirlerin de iştirakiyle, 5 Nisan Pazar günü, dualarla yeni binamızı hizmete açtık.

Üç katlı olarak yapılan yeni binamız, aynı zamanda bir irtibat bürosu olarak da kullanılacak. Emekli ağabeylerimizden müsait olanlar burasını açık tutarak, dışarıdan gelenlerle sohbet etmek, onlara Bediüzzaman ve Risale-i Nur'u anlatarak hizmete vesile olmaya çalışacaklar inşallah.

Hizmet binamızın dış cephesi de, Odunpazarı evlerinin dokusuna uygun olarak tanzim edilip boyandı. Eskişehir, güzel ve şirin bir hizmet merkezine daha kavuşmuş oldu. Vesile olanlardan, emeği geçenlerden, maddî ve manevî katkıları ile yardımcı olanlardan ve açılışımıza katılarak bu güzel günümüzde bizimle birlikte olan kardeş ve ağabeylerimizden Allah razı olsun diyoruz. Yeni hizmet binamızın hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyoruz.

