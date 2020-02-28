Nur mekteb-i irfanı içinde bir gazete: Yeni Asya

Yeni Asya ile, neşir hayatına başladığı günden beri birlikteliğimiz sürmektedir, elhamdülillah. Mezara kadar da, sürer inşallah.

Yeni Asya, kurulduğundan günümüze kadar şiar edindiği ”Gayemiz vatan sathını bir mektep yapmaktır” meslek ve meşrebi içinde yayın hayatını devam ettirmektedir.

Hak ve hakikat adına yayınını sürdürerek, insanlığın ihtiyaç duyduğu iman hakikatlerini neşrederek, istikrarlı bir çizgide yoluna devam etmektedir. Çok musîbetlere maruz kaldı. Maruz kaldığı bütün sıkıntıları ihlâs ve sadâkatle aştı. Risale-i Nur’daki prensiplere uygun şekilde istikbale doğru emin adımlarla yürümektedir. Yeni Asya iyi bir muallim oldu. Risale-i Nur’un ve Bediüzzaman’ın müdafisi oldu.

İman hizmetinin hamallığını yüklenen neşriyattan başka ne beklenebilir?

Bu özelliğini Yeni Asya, herşeye rağmen alnının akıyla sürdürdü ve sürdürüyor. Bütün yönleriyle, zamanımızın müceddid-i muhteremi olan Bediüzzaman ve te’lif ettiği eserleri müdafaa ederken, hak ve hakikat adına taviz vermeden ”Konuşan yalnız hakikattir” anlayışı içinde yoluna devam ediyor.

Şahıs ve şahıslardan ziyade, şahs-ı manevinin kuvvetini esas alarak yoluna devam eden ve bu minval üzere yayınını sürdüren Yeni Asya’nın, yeni yıl dönümünü tebrik eder, daha nice yıllarda, aynı istikamet üzere hizmetinin devamını dilerim.