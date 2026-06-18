Kalemimin biatı

Yirmi sene önce elime biat etti kalemim
Zihnime hicret etti ağır yükü ümmetin
Dilime musallat olan kaba saba cümlelerim
Eleye eleye düştü kâğıda, Hüda’dan hicap ettim.
Ben sanırdım hak yolunda sarmalanırım güllere
Hatta meleklerin terennümü mest eder ruhumu
Nefsimle gırtlak gırtlağa kapıldım alevlere
Dârü’l-harb’in kılıçları kevgir etti postumu.
Bir Olan’ın huzurunda hiçbir şey olamadım
Yine de gözümün ferini silemedi mâsivâ ışıltısı
Zâyi etti kimini, bir fânî canan takıntısı
Kiminin aklını başından aldı akçelerin şakırtısı.
Ahirzamanın dehşeti korkuturken nazarımı
Hâlâ gelmedi mi müjdecinin cennet-âsâ baharı
Karar kader, zafer kader, mücadele benimdir
Elmas kılıcı kınından çıkarmamak vebaldir.
Harun bütün gayretiyle karalarken mısraları
Omuz versin gücü yeten, okutsun sayfaları
Bunca küfrün ortasında nuru bulmak nimettir
Zekatsız nimetler ise Cehenneme bilettir.