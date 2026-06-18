Kalemimin biatı

ŞİİR

Yirmi sene önce elime biat etti kalemim Zihnime hicret etti ağır yükü ümmetin Dilime musallat olan kaba saba cümlelerim Eleye eleye düştü kâğıda, Hüda’dan hicap ettim. Ben sanırdım hak yolunda sarmalanırım güllere Hatta meleklerin terennümü mest eder ruhumu Nefsimle gırtlak gırtlağa kapıldım alevlere Dârü’l-harb’in kılıçları kevgir etti postumu. Bir Olan’ın huzurunda hiçbir şey olamadım Yine de gözümün ferini silemedi mâsivâ ışıltısı Zâyi etti kimini, bir fânî canan takıntısı Kiminin aklını başından aldı akçelerin şakırtısı. Ahirzamanın dehşeti korkuturken nazarımı Hâlâ gelmedi mi müjdecinin cennet-âsâ baharı Karar kader, zafer kader, mücadele benimdir Elmas kılıcı kınından çıkarmamak vebaldir. Harun bütün gayretiyle karalarken mısraları Omuz versin gücü yeten, okutsun sayfaları Bunca küfrün ortasında nuru bulmak nimettir Zekatsız nimetler ise Cehenneme bilettir.

Okunma Sayısı: 217

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.