"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 EKİM 2020 SALI - YIL: 51

Sonbahar esintileri

Muzaffer KARAHİSAR
13 Ekim 2020, Salı
Sonbaharın mesajları açık, net, keskin, soğuk ve hüzünlü ifadeler taşır.

Bir anda hayatın renkleri değişir. Yeryüzünde nereye baksan sararıp solan, kuruyan, eskiyen, değişen, göçüp gidenlerin sessiz vedaları ayrılıktan haber verirler. Sahiller, sayfiyeler boşalır, dağlar, yaylalar ıssızlaşır, bağlar bahçeler bozulur. Bulutlarla yarışarak gurbete kanat çırpan kuşların çığlıkları bir şeyler söyler. 

Oysa ilkbahar kundaktaki çocuk gibi peyder pey açılır, canlanır, renklenir, süslenir. Mahlûkatın nişanları, formaları, çiçekli elbiseleri, muhteşem güzellikleri herkese heyecan verir, duygulara hitap eder. Gençlik çağının hislerini depreştirir, delice sevinçler verir, coşturur, koşturur. Yeniden canlanan tabiatın ritmine kaptırırız kendimizi. Kıpır kıpır etrafımızda raks eden çiçekler, böcekler, kuşlar, kelebeklere bakarak “tul-i emel” hırsına kapılırız. Ebedî yaşayacakmış gibi bitmez tükenmez hırslar, emeller, arzular, hayaller, ümitler, fuzulî kaprisler kaplar içimizi. 

Gençliğin mecazi tutkuları, aşkları yanıltır, bizi. Yeknesak ülfet perdeleriyle dalgın bakarız etrafımıza. Fani, zail, geçici dünya muhabbeti cazibesiyle esir alır, sürükler duygularımızı. Gördüğümüz her güzelliğin zahiri çehresine takılı kalır gönlümüz. Bütün güzelliklerin sahibini, sanatkârının işaretlerini, emarelerini, izini, özünü, sözünü tanımaktan bigâne kalırız.

Hazan mevsiminde solan güller, bozulan bağlar, talan olan bahçeler, sararıp dökülen renkler, rüzgârın önünde koşar adım giden yaprakların hışırtısı ayrılıkların ötesinde, üstünde Kâinatın Sahibini nazara veren mesajlar taşır. Akan nehirde su kabarcıkları güneşin yansımasını gösterir, kaybolurlar. Giden kabarcıklardaki güneşçikler, gökyüzündeki güneşin varlığını, bakî ve daimî ihtişamını gösterdiği gibi şu muhteşem âlemde görünüp kaybolan, doğan batan, ayrılan her şey Bakî-i Zülcelâli işaret eder, isminin tecellilerini, şefkat ve merhametinin cilvelerini gösterir.

Sonbahar, hayatın bütün gerçeklerini görüp geçirmiş bir nâsih, bir mürşit, ya da bilge yaşlı gibi dünyanın faniliğini, ömrün kısalığını, güzellik namına ne varsa geçici, zail, aldatıcı yüzünü hatırlatır. Hayatın sonsuzluğa bakan yüzünü, ebedî saadeti kazanmanın yolunu, marifet ve muhabbet pencerelerinden bakmanın usûlünü ders verir. Tahkiki imanla insanlara kalbî ve ruhî sıkıntılardan, hüzünlerden kurtulmanın çaresini anlatır. Musîbetlere karşı tevekkül ve teslimiyetle metanetli olmanın sırlarını telkin eder.

Güz yüzünün açılıp kapanan perdeleri, değişen manzaraları, tefekkür ufuklarıyla tahkikî iman hakikatlerini, marifet ve muhabbet lezzetlerini, beka sürurlarını izah, ilham ve ikram eder. Ayrılığın eleminden, hüzünlerden kurtarır.“Bütün firaklardan gelen feryatlar, aşk-ı bekadan gelen ağlamaların tercümanlarıdır. Eğer tevehhüm-ü beka olmazsa muhabbet edemez.” Sonbahar, sonsuz güzelliklere ulaşmanın işaretlerini gösterir. Zevale mahkûm olmayan Bakî-i Zülcelâl’e nazarları çevirir. Gidenlerin harap olup ademe gitmediğini, Rabbimizin ilmi ve iradesiyle yerine geleceklere zemin hazırladıklarını bilir. 

Ağaçlar, tevekkül ve teslimiyetle her daim Rabbimizi övüp tesbih ederler. Cenab-ı Hakk’ın Evvel, Âhir, Zâhir ve Bâtın isimlerinin numuneleri okunur. 

Meselâ: gövdede, dalda, çiçekte, yaprakta, meyvede, çekirdekte ayrı ayrı Cenab-ı Hakk’ın Cemil, Latif, Rezzak, Rahman, Rahim gibi yüzlerce esmasının tecellileri, sıfatların cilveleri, tevhit delilleri, mu’cizeleri, varlığına işaretler, beşaretler, okunur…

Sonbahar güzellikleriyle Rabbimize olan imanımızı, bağlılığımızı ve aşkımızı tazeleyelim. Hoş, tatlı, renkli, keyifli sonbahar manzaralarında renklerin ve seslerin senfonisiyle iç dünyamızı ferahlatalım. Güz mahsulü meyvelerin bolluğu, zenginliği, bereketiyle Nimet Verene şükürler edelim. 

Her an, her şeyi güzel görüp güzel düşünelim. 

Lezzetle, iştiyakla, şevk ve sürurla mütalâa edelim. 

Okunma Sayısı: 147
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    TÜİK'e cevap anketle geldi

    Türkiye, 48,5 saatle en fazla çalışan ülke

    Sağlıkçılar depresyonda

    Evleri de online geziyoruz

    Saldırganlık artıyor empati azalıyor

    İnsanlar dinden niye soğuyor?

    Dünyada son 24 saat

    Erdoğan ve Michel görüşmesinde neler konuşuldu?

    Ermenistan yine sivilleri hedef almıştı: Gence saldırısında şehit sayısı 10'a yükseldi

    İstanbul ve çevresine kuvvetli fırtına uyarısı!

    Koca: Yoğun bakım doluluk oranlarımızda düşüş var

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın açıklamasına tepki

    İkna çalışmaları sonucu 5 PKK'lı terörist daha teslim oldu

    'Azerbaycan çözüm için bir 30 yıl daha bekleyemeyecek'

    Kanada’ya yeni cami

    Bakan Akar: Ermenistan, savaş ve insanlık suçu işliyor

    Marmara Denizi'nde dikkat çeken artış

    Cengiz Ünder neden yedek?

    Kenya'da ''çekirge istilası'' alarmı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Düzmece anketle cemaat kapatmak!
    Genel

    İnsanlar dinden niye soğuyor?
    Süleyman KÖSMENE

    Takdiri Allah’a bırakmak
    M. Latif SALİHOĞLU

    Resmî raporlar doğru değil
    Faruk ÇAKIR

    Dostlarımızı kaybediyoruz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Sahabiler ve hadis uzmanları
    Cevher İLHAN

    Emperyal tuzağa dikkat
    Muzaffer KARAHİSAR

    Sonbahar esintileri
    Genel

    TÜİK'e cevap anketle geldi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.