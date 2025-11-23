"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 KASIM 2025 PAZAR - YIL: 56

Vatandaşı dinleyin

Mehmet KARA
23 Kasım 2025, Pazar
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlıkların bütçeleri görüşülürken, renkli görüntüler ortaya çıkıyor.

Pankart açmadan tutun da, pasaport gösterilmesine kadar, sözlü sataşmadan tutun da, bakan geldiğinde arkasını dönen milletvekiline kadar farklı tepkiler gösteriliyor.

Komisyonda bakanlara en çok söylenen söz, “Vatandaşın arasına katılın, dertlerini dinleyin, hâlini görün” oluyor.

Halkın arasına karışan bakanlar ise tepkilerle karşılaşıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem konutları teslim töreninde atanamayan öğretmenlerin, geçinemeyen vatandaşların tepkileriyle karşılaştı. Hataylı bir depremzedenin, “Annemi babamı kaybettim. 50 milyon dolarlık malıma devlet el koydu. Rezerv alan ilân ettiniz. Arazime 404 dükkân yapıldı. Bana 1 dükkân verilmedi. Ben AKP üyesiyim, bana bu yapılıyorsa vatandaşa neler yapılıyordur” şikâyetine karşı, “Durumu araştırılsın, yanlışlık yapılmışsa, düzetilsin” diye bürokratlarına talimat vermek durumunda kaldı.

Bakanlar ne kadar milletin arasına girerse o kadar sıkıntılardan haberdar olur ve çözüm yolunu arar. Milletin sıkıntılarını bilmezse yeni vergiler koyar, milleti canından bezdirir, “Ekonomimiz iyi yolda, eğitim, sağlık sistemiz iyi yolda” demeyi sürdürür.

Milletin meseleleri bürokratlardan ve yandaş medyadan değil, sokakta milleti dinleyerek öğrenilir.

***

SİYASET ÇÖZÜM ÜRETMEK YERİNE POLEMİKLE UĞRAŞMAMALI

Ankara Milletvekilleri AKP’li Osman Gökçek ile CHP’li Semra Dinçer, vatandaşın dertlerini dinlemek için pazara çıkmışlar.

Gökçek ve Dinçer’in pazarda karşılaşması sırasında yaşanan diyalog sosyal medyada gündem oldu. Pazarda pazarcılarla sohbet eden Gökçek’in omzuna dokunarak “Sayın vekilim nasılsınız?” sorusunu soran Dinçer’e, Gökçek, “Siz nasılsınız?” karşılığını vermiş.

Bu selâmlaşmadan sonra Dinçer, elindeki poşeti göstererek, “Vatandaş bu poşeti dolduramıyor. Meyve sebze çok pahalı” demiş. Gökçek ise, “Baklava kutularından biraz almak lâzım” diyerek kahkaha atmış. Dinçer. Gökçek’e, “Halkın gerçeği burada” dedikten sonra oradan ayrılarak pazar alışverişine ve vatandaşın dertlerini dinlemeye devam etmek üzere dönüp arkasını gitmiş.

Gökçek bunu sosyal medya hesabından, “CHP’li milletvekili pazarda fiyat oyununa kalkışınca, kendisine baklava kutularında götürdükleri rüşvetleri sordum; cevabı veremedi, kaçtı” diye yazınca Dinçer kendisine, “Ne zaman hayat pahalılığından, vatandaşın can yakan sorunlarından bahsetsek, iftiralara sığınıyorsunuz! Benim gündemim; Vatandaş, hayat pahalılığı, vatandaşın mutfağındaki yangın, yatağa aç giren çocuklarımız, emeklinin boşalan pazar torbası! Senin gündemin ise: Vatandaşın ağlanacak hâline gülerek gerçeği çarpıtmak, sorumluluktan kaçmak ve iftira atmak!” diye cevap vermiş.

Keşke vekiller karşılılıkla atışma siyasetlerini Meclis’te yapıp, pazardaki esnafın, emeklinin, ev kadınının, asgarî ücretlinin geçim derdine yoğunlaşabilse. Esas soru, “Vatandaş pazarda zarurî ihtiyaçlarını alabiliyor mu, alamıyor mu?” olmalıydı, ama böyle almamış.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Haklı talepleri dinleyerek mağduriyetlerini gidereceğiz” dememiş miydi? Sanki, hayat pahalılığını kabul edip, “Bu meseleyi mutlaka çözeceğiz” dememiş gibi pazarda siyaset yapmakta neyin nesi? 

Siyaset çözüm üretmek yerine polemikle uğraşmamalı…

***

HOŞGÖREN OL!

Burada merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in, “Huzurlu bir hayat için dinleten değil dinleyen, yargılayan değil anlayan, eleştiren değil hoş gören, kavga eden değil affeden olun” sözü bugün için anlamlı oldu.

Bu sözler siyasetçiler kulaklarına küpe olmalı.

***

DÜNYADA DÜŞERKEN

Bir hatırlatma yapalım. 

Gıda ve Tarım Örgütü’nün açıkladığı verilerine göre dünyada iki aydır düşüş yaşanırken, iri taneli tahıllar endeksi yüzde 1,1, tüm pirinç fiyat endeksi yüzde 2,5 oranında gerilemiş. Et fiyat endeksi aylık bazda yüzde 2,0 düşüş göstermiş. Türkiye’de öyle mi? Her gün gıda fiyatlarına zam geliyor.

Siyasetçilere tavsiyemiz polemiği bırakıp bunun sebebini araştırmaları…

