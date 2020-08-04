"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 AĞUSTOS 2020 SALI - YIL: 51

Koronalı bayramı yaşadık

Nejdet PEHLİVAN
04 Ağustos 2020, Salı
Bu yıl önceki bayramlardan farklı bir bayramı idrak ettik.

Hac ibadeti sınırlı, ya da yok, bayram ziyaretleri kısıtlı, sosyal mesafeli ve yüzler maskeli. Kaderin hikmetlerle dolu tecellileriyle corana salgını sınavından geçiyoruz. Bu imtihandan başarıyla geçmeyi temenni ediyor, geride bıraktığımız mübarek bayramın bütün İslâm dünyası için hayırlara ve maddî manevî gelişmelere vesile olmasını niyaz ediyoruz.

Herşeye rağmen bu bayram namazında da Yaratıcının dergâhında saf saf dizilen mü’minler olarak kardeş olduğumuzu ilân eden mânâlı tablolar oluşturdu. Toplum olarak bu kardeşlik ruhunun yaygınlaşmasına çok ihtiyacımız var.

Namazdan sonra birbirimizle sevinç içinde (mesafeli de olsa) bayramlaştık, ikinci görevimizi yerine getirmek, kurbanlarımızı kesmek üzere bir başka boyuta geçtik. İnanıyoruz ki, namazla başlayan Allah’a yakınlığımız kurbanla daha ileri merhaleye erişecek, kurbanın kanıyla birlikte günahlarımız akıp gidecek içimiz ferahlayacaktır.

Kesilen kurbanlarımızın etini fakirlere, komşulara, evdeki çoluk çocuğa taksim etmek ne güzel bir davranıştır? Böylece bir taraftan Allah’a kulluk vazifelerimizi yerine getirirken insanlar arasında yardımlaşma, sevgi ve kardeşlik duygularımızı ge- liştirmiş zengin fakir kaynaşmasını sağlamış; kin, haset ve düşmanlık gibi fertleri birbirinden soğutucu halleri eritmiş oluyoruz.

Bayram günlerinde yiyip içmek ve ikramda bulunmak dinimizin mü’minlere tavsiye ettiği güzel vazifeler arasındadır. Bayram günlerinde oruç tutulmaz. Peygamber Efendimiz (asm) “Teşrik günleri yemek içmek günleridir” buyurmuşlardır. Bu bakımdan namazların farzlarının sonunda getirilen teşrik tekbirleri sebebiyle “teşrik günleri” olarak adlandırılan bayram günlerinde yemek, içmek, neşelenmek, sevincini açıkça göstermek ve etrafındakilere bilhassa çocuklara ikramda bulunmak sünnettir.

Bayramlar sevinç ve neşe kaynağı olmakla birlikte aynı zamanda Allah’ın zikrine ve şükrüne de ağırlık verilmesi gereken günlerdir. Böylece bayram sevinci insanda ve hayatında tecelli eden nimetlere duyulan bir şükre dönüşür ve bu suretle nimetler devam edip ziyadeleşir. Çünkü “şükür nimeti ziyadeleştirir, gafleti kaçırır.” Halbuki gaflet dairesinde yaşanan sevinçler geçicidir. O coşkunluk ânı geçtikten sonra geride, o lezzeti kaybetmenin eleminden başka bir şey kalmaz. Bu nedenle o lezzeti ve nimetleri ikram eden Allah’a şükredilmelidir ki, mü’min ilâhî rahmetin devamlı iltifatlarına mazhar olsun.

Nice bayramlara sağlık, sıhhat, huzur ve saadetle erişmek dileğiyle...

Okunma Sayısı: 649
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çin, Güney Kore, Brezilya, Meksika ve Hindistan'dan son gelişmeler

    Artan vakalar Belçika'yı yeniden alarma geçirdi

    Malatya 5,2 ile sallandı

    Vaka sayısının 861 bini geçtiği Rusya'da son durum?

    Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı

    Aydın'daki yangın kontrol altına alındı

    Halı sahalar da açıldı

    ABD'de Isaias Kasırgası alarmı

    Manisa'daki yangın 3 gün sürdü

    TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladı

    İşsizlik can acıtıyor: Üniversite mezunlarının yüzde 42'si iş bulamıyor

    AB, Türkiye’den vazgeçmemeli

    AKP’de İstanbul Sözleşmesi çatlağı büyüyor

    Küresel salgının son 24 saati

    "50 senelik emeklerim gitti"

    MSB'den Abu Dabi yönetimine tepki

    İspanya'dan ayrılma kararı aldı

    'Artışların ülke geneline yayılmasından endişe duyuyoruz'

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'i yüz binleri ağırladı: "Çok mutluyuz"

    ABD'deki vaka sayısı 5 milyona yaklaştı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mehmet Özkan'ın ardından
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman ZENGİN

    Ah Mehmed Özkan ah!...
    Ahmet BATTAL

    Hükümet ve cemaatler - 2
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    İlm-i Ledün Sultanlarının sırları
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân, beşere tam bir bayram getirecek inşaallah
    Cevher İLHAN

    Sosyal medyaya da “devlet ve iktidar kıskacı”
    Nejat EREN

    Mehmet Özkan Ağabeyin aziz hatırasına
    Ali FERŞADOĞLU

    Gençliğim geri gelse hiçbir şey istemem!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.