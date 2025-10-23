"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 EKİM 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Demokratlar ve Sosyal Demokratlar

Mustafa Güreldi
23 Ekim 2025, Perşembe
Türkiye 25 yıldır genelde sağ seçmenin oluşturduğu siyasal İslâm denilen bir iktidarla idare ediliyor.

Genelde Erbakan ekolünden gelen bir ekiple yönetiliyor. Yirmibeş yıldır inişli çıkışlı bir takım ciddi problemlere rağmen yapmak istediklerini icraya koydular. Kendilerini gösterdiler. Millet de onları eserleriyle tanıdı...

Maddeten milletin ihtiyacı olan bir kısım eserleri yaptılar. Ama demokraside, ekonomide, ahlâkta, hukukta, adalette beklenen seviyeyi gösteremediler. Toplumun genelinde konsensüsü (birlikteliği) sağlayamadılar. Tek adam yönetimi, meclisin geri plana itilişi, demokrasi anlayışındaki farklılıklar, hukuk ve adaletin tarafgirliğe âlet edilişi toplumdaki kaynaşmayı sağlayamadı.

Muhalefet ise, gelişen Türkiye ve dünya şartlarını okuyamadı. İktidarın eksik ve noksanlarını gösterip alternatif üretip milletin önüne koyup ümit veremedi. Geçmişteki millete rağmen yaptıkları icraatlar en büyük ayak bağları oldu. Son dönemde milletin kendilerine teveccühünü milletin bunaldığından ve alternatif göremediğinden kaynaklandığını bilemediler.

Türkiye’nin geldiği bu noktada muhalefetin, iktidarın alternatifi olduğu güvenini topluma vermelidir. CHP’nin geçmişi bunun önündeki en büyük engeldir. CHP’nin çatısı altında bu mümkün gözükmüyor. O zaman ne yapılmalıdır?

Bunun en makul yolu, demokratların (özellikle Rahmetli Demirel’in icraatıyla ortaya koyduğu) tarzı ve AB kriterlerini ölçü alan Demokratların ve Sosyal Demokratların bir araya gelip ortak bir muhalefet oluşturmaları ile mümkün olabilir. Bunun önünde ciddi engeller var. Bugünkü iktidarın değişik usullerle engellemesinden başka tek adamcı Kemalistlerin anlayışı da buna engeldir.. Her ne olursa olsun kararlılıkla yola çıkılırsa bu engeller aşılır.

Geçmişte 12 Eylül 1980 ihtilali sonrası Zincirbozan’da, 1991’de DYP-SHP Koalisyonunda, bu anlamda bir araya gelmeler olmuştu. Tekrar bir araya gelmeliler; Türkiye’nin önünü açmalılar. Türkiye bunu bekliyor. Gidiş de o tarafa doğru. Velev birileri istemese de..

Takdir-i Hüdâ kuvve-i bazu ile  dönmez / Bir şem’a ki üflemekle sönmez...

Okunma Sayısı: 222
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM Nüfus Fonu yetkilisi: Gazze'de gördüklerimi unutamayacağım!

    İsrail'in Suriye'deki işgali ve saldırıları devam ediyor: Dera iline de saldırdı!

    'ABD, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı uzun menzilli füze kullanma yasağını kaldırdı'

    Meloni'den Filistin Devleti'ni tanımak için Hamas şartı

    Yurdun kuzeybatısında gök gürültülü sağanak bekleniyor!

    Galatasaray, Bodo/Glimt'i de yenerek puanını 6'ya çıkardı

    Tesla 13 bin aracını geri çağıracak

    İzmir'de evde patlama: 1 kişi yaralandı

    Sivrisineksiz bölge olan İzlanda'da rekor sıcaklıkların ardından ilk kez sivrisinekler görüldü

    Rus ordusu Kiev'e hava saldırısı düzenledi: 6 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

    Gazze'deki çocuklar şokta!

    'İslâmofobi'yi İsrail yayıyor

    6. Risale-i Nur Gençlik Şûrâsı Bursa’da yapılacak

    Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem

    Katar'a düzenlenen saldırıya ve Gazze'nin işgaline karşı çıkan başkanı görevden aldı

    Barış anlaşması kâğıt üzerinde kaldı - Garantör devletler nerede? - İsrail katletmeye devam ediyor!

    El konulan şirketler iktidara yakın

    AYM kararları bağlayıcıdır

    Avrupa Parlamentosundan AB'ye çağrı: İsrail'den savaş suçlarının hesabını sor!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Meloni'den Filistin Devleti'ni tanımak için Hamas şartı
    Genel

    BM Nüfus Fonu yetkilisi: Gazze'de gördüklerimi unutamayacağım!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İsrail'in Suriye'deki işgali ve saldırıları devam ediyor: Dera iline de saldırdı!
    Genel

    'ABD, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı uzun menzilli füze kullanma yasağını kaldırdı'
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    UMEK Trabzon'da toplandı - Gençlik ve eğitim hizmetleri istişare edildi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.