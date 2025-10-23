"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
Gençliğe ışık tutan rehber-2

Süleyman Alp Özcan
23 Ekim 2025, Perşembe
Teknolojiyi imanla yoğurmak

Bugün bir genç, elindeki telefonla dünyanın öbür ucundaki insanlara ulaşabiliyor. Bu büyük bir güç. Ancak güç, yönünü bulmadığında tehlikeye dönüşebilir. Risale-i Nur, bu yönü gösteren bir pusuladır. Gençlere, teknolojiyi bir amaç değil, bir araç olarak görmeyi öğretir. Eğer iman ve ahlâk temelli bir bilinçle kullanılırsa teknoloji, iyiliği yaymak için sonsuz bir fırsat sunar. Bir sosyal medya hesabı, bir Risale hakikatini paylaşmak için kullanılabilir. Bir yazılım projesi, insanların faydasına olacak şekilde tasarlanabilir. Bediüzzaman’ın “İman hem nurdur hem kuvvettir” sözü, bugünün dilinde şunu ifade eder: Doğru iman, doğru teknolojiyi doğurur.

Risale-i Nur’un gençliğe sunduğu vizyon

Risale-i Nur, gençliği sadece bugünün değil, geleceğin mimarı olarak görür. Gençlerin kalbine özgüven, aklına ilim sevgisi, diline nezaket ve fikrine cesaret kazandırır. Bediüzzaman’ın gençliğe yönelik tavsiyele- rinde öne çıkan nokta, fıtratla çatışmadan ilerlemek ve imanı bilimle birleştirmektir. Bugünün gençleri teknoloji üretirken, aynı zamanda insanlığa fayda sağlayacak değerler üretmelidir. Çünkü teknoloji, insanlığın elindeki en büyük güçtür; fakat imanla yönlendirilmediğinde karanlık bir araca dönüşebilir. Risale-i Nur, işte bu karanlığa ışık tutarak gençliğe hem teknik, hem manevî bir vizyon kazandırır.

İmanın ışığında üretmek

Teknoloji üretmek sadece bilgi değil, niyet işidir. Bir yazılım geliştiricinin niyeti fayda sağlamaksa, ortaya çıkan ürün de insanlığa hizmet eder. Risale-i Nur’un kazandırdığı iman şuuru, üretimin merkezine bu “fayda” anlayışını koyar. Çünkü teknolojiyi şekillendiren el kadar, o eli yönlendiren kalp de önemlidir. Gençlerin elindeki bu çağın gücü; yazılım, sosyal medya, dijital içerik üretimi vb. imanla birleştiğinde, hakikati anlatan bir iletişim diline dönüşür. Risale-i Nur’un aydınlattığı bu yol, üretimi sadece maddî bir kazanç değil; aynı zamanda bir hizmet, bir şükür vesilesi hâline getirir. İşte bu yüzden Bediüzzaman’ın eserleri, geleceğin mütefekkir gençlerine sadece düşünmeyi değil, imanla üretmeyi de öğretir.

Geleceğin teknolojisi

Bugün Mars’a giden araçlar, konuşan robotlar, düşünen makineler yapıyoruz. Ama insan, hâlâ kendini tam anlamıyla tanıyamıyor. İşte Risale-i Nur, tam bu noktada devreye giriyor; teknolojiye yön veren akla, imanla yoğrulmuş bir anlam kazandırıyor. Gençler için mesaj açık: “Teknolojiyi takip edin, geliştirin, ama kalbinizi ihmal etmeyin. Çünkü teknolojiyi anlamlı kılacak olan şey, imanla aydınlanmış bir akıldır. ”

