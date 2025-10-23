Seçmece bunlar, gel vatandaş, gel…

“Saraydaki Hukuk” Politikaları Kurulu Başkanlığı bazı seçmece hukuk fakültelerine bir yazı gönderiyor ve kronik hale gelmiş yaygın hukukî problemlerle ve çözümleriyle ilgili görüşlerinizi tez zamanda bildirmelerini istiyor.

Ankara Hukuk, İstanbul Hukuk, Marmara Hukuk, Dicle Hukuk ve Dokuz eylül Hukuk Fakültelerine gönderilen bu yazının neden sadece bu “seçmece” fakültelere gönderildiği hususunda yazıda herhangi bir açıklık yok.

Ama olsun. Önemli olan dostları alışverişte görmek zaten. Alışveriş sürüyor.

Asıl soru şu: Muhataplarının bu talebe cevap verme “mecburiyeti” var mıdır?

Üniversiteler özerk ise –ki Anayasa öyle diyor- böyle bir mecburiyet yoktur. Zira üniversiteler yürütmeye ve cumhurbaşkanlığına bağlı bürokratik kurumlar değildir.

Bu özerkliği koruyacak olanlar ise üniversitelerin rektörleridir, ama korumayacakları ve korumadıkları açıktır. Zira hepsi “Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle göreve başladık, o istediği zaman da istediği kişiye devretmeye hazırız” demiş olan emir erleridir.

Muhatapların Sarayın bu sorusuna tez zamanda ne cevap yazdıklarını biz göremiyoruz. (Devletlûlerimiz görsünler yeter!).

Talep bize de gelseydi bir çırpıda şunları yazardık:

1. Özerk kurumların özerkliği çok kıymetlidir. Önce bunu temin ediniz. Bilhassa insan hakları ile ilgili özerk kurulları çalıştırınız.

2. Kuvvetler ayrılığı çok kıymetlidir, hukuk devletine dönmek için önce yargıdan elinizi çekiniz.

3. Meclis hâkimiyeti esastır, güç zehirlenmesi yaşıyorsunuz, zehri atınız, önce TBMM’nin çalışmasına izin veriniz.

4. Suçu kesinleşenin dahi bütün malının müsaderesi yasak iken siz hangi hakla ve hangi hukuka uyarak şüphe üzerine şirketlere ve holdinglere el koyuyorsunuz? Sizin kurduğunuz bu kıyım düzeni yüzünden, iç ve dış yatırımcı devlete güvenmiyor. Önce şu kayyım kıyımı işinden vazgeçiniz.

5. Sivil toplumu ve örgütlenmesini rahat bırakınız. Yandaş olmayanın fondaş olamadığı bir destek sistemi sistem değil kayırmadır.

6. Yazılı sınavda üstlerde yer alanların mülâkatta elendiği bir göstermelik sınav sisteminden derhal vazgeçip liyakat esasına dönünüz.

7. Partinizin ya da cemaatinizin/tarikatınızın adamı iken hâkim savcı yaptığınız kurşun askerlerinizi ya canlandırınız ve serbest bırakınız ya da görevden el çektiriniz.

8. Muhalif olmayı suç sayan uygulamaları derhal sonlandırınız. Demokrasiye karşı olmak suç ise önce siz suçlusunuz!

9. Tutukluluğu peşin cezalandırma aracına dönüştüren hâkimleri üç günlüğüne derhal tutuklatınız ki bunun ne demek olduğunu azıcık da olsa anlasınlar!

10. Yargıda hedef süreyi tutturmamakta inat eden ve meselâ “dosyayı inceleyemedim, celse erteliyorum” diyen hâkim savcıları dahi cezalandırınız.

11. Garibanı yemek için “güven kurumu” sıfatını tepe tepe kötüye kullanan ve bunu tam yapabilmek için meslek birliklerini de kulislerine alet eden GSM şirketleri ile bankaları ve patronlarını “güveni kötüye kullanmak” suçundan cezalandıracak bir düzen kurunuz.

12. Davalarda; yetkiymiş, görevmiş, usulmüş diyerek kıldan tüyden sebeplerle aylarca ve yıllarca dosyanın esasına giremeyen hâkimlere kolaylık sağlayınız.

13. Kiracılık ilişkilerinde yaşanan mağduriyetleri “yargının işi” diyerek seyretmekle yetinmeyiniz, derhal çare bulunuz.

14. Anayasa Mahkemesi munzam zarar hakkında bir karar verdi ve topu TBMM’ye attı. Madem Meclisin yerine siz varsınız, gecikme faizi kangrenini kesip atınız.

Yapabilir misiniz? Sahi mi?

