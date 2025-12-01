Aileyi merkezden çıkarma çalışmaları

Aile kavramı hepimiz için bir merkezi ifade eder. Nasıl ki atom parçacıkları çekim kuvvetiyle bir çekirdeğin etrafında dönerler işte aile de o merkezdeki çekirdek gibidir. İnsan hayatının en esaslı merkezi, hareket ve güç noktasıdır.

Bilerek, isteyerek ve hatta programlı bir şekilde aileyi merkezden çıkartmak ve bu gücü dağıtmak üzere yapılan menfî çalışmaları görüyoruz. Özellikle gençlerde ferdî olmak, tek başına takılmak, aile ferdleri ile muhatap olmamak gibi davranışların yaygınlaşması bu bilinçli çalışmaların sonucudur.

Aile, fertlerin hürriyetlerini kısıtlayan bir yapıymış gibi gösterilmeye çalışılmaktadır. Bunu böyle göstermeye çalışanlar aslında fertleri kendi fikir ve düşünce yapılarının etkisi ve kontrolü altına almak isteyenlerdir. Size, aileden kurtuluş ve bu sayede hürriyetinizi kazanmayı vaat edenler gerçekte sizin hürriyetinizi satın alanlardır.

Kurtuluş veya özgürlük ifadelerini kullanarak sizi kendi hayat tarzları ve fikir dünyalarının bir işçisi ve kölesi yaparlar. Yine bu fikirlerini yaymak ve genişletmek için gelecekte hizmet edecek bir eleman olarak görürler. Anne-baba ve kardeş kavramlarını kötü gösterirler. Yani öyle görmek ve öyle algılamanızı isterler.

Özellikle genç kardeşlerimizin bilmesini isterim ki herkesin hanesi küçük bir dünyasıdır. Küçük dünyamızı güzelleştirmedikten sonra inanın büyük dünyaya bir şey veremeyiz. O büyük dünya içinde boğulmamak için merkezden ayrılmamak gerektir. Merkezden ayrılmamak o geniş dünyayı görmemize ve yaşamamıza engel değildir.

Değerli okurlarımız aile hususunda ki menfî çalışmalara karşı müsbet faaliyetlerde elbette yapılmaktadır. Afyon İlme Hizmet Vakfı ve Yeni Asya Vakfı işbirliğinde 7 Aralık Pazar Saat 14.00’da Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi Belediye Konferans Salonunda “Toplumun Temeli Aile” konulu önemli bir panel düzenlenecektir. Herkes için faydalı bu panele, hemşerilerimizin iştirakini bekleriz.