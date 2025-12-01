Aynı Allah’a inanıyoruz

Papa XIV. Leo’nun, İznik Konsilinin 1700. yıldönümü vesilesiyle Türkiye’ye yaptığı ziyaret, Hıristiyan dünyasının dikkatlerini üzerimize çevirdi.

Bu ziyaret, Bediüzzaman Said Nursî’nin vizyonuyla örtüşen bir anlam da taşıyor. Bediüzzaman, Risale-i Nur Külliyatından tertip ettiği eserlerle, iman esaslarını güçlendirmeyi hayatının gayesi edinmiş bir İslâm âlimiydi. Özellikle 1951 yılında Papa XII. Pius’a gönderdiği Zülfikar adlı eser, bu bağlamda dikkat çekici. Zülfikar, Mucizat-ı Ahmediye ve Kur’aniye Mecmuası olarak bilinen bir derleme; iman ve küfür muvazenelerini, Kur’ân’ın kâinatı tefekkür ederek Allah’ın birliğini ve Esmaü’l-Hüsna’sını tanıtan bahislerini kapsıyor.

Eserin gönderilme süreci, Bediüzzaman’ın müsaadesiyle talebesi Selahaddin Çelebi’nin inisiyatifiyle gerçekleşmişti. Vatikan’dan gelen teşekkür mektubu, Emirdağ Lâhikası’nda yer alıyor: “Zülfikar nâm el yazısı olan güzel eseriniz İstanbul’daki Papalık makam-ı vekâleti vasıtasıyla Papa Hazretlerine takdim edilmiştir. Bu nazik saygınızdan dolayı gayet mütehassis olduklarını bildirirken, üzerinize Cenâb-ı Hakkın lütuflarını dilediklerini tebliğe beni memur ettiklerini arza müsâraat eylerim.”

Geçtiğimiz günlerde vefat eden Thomas Michel Vatikan temsilcisi ve bir Katolik rahip olarak, Bediüzzaman’ı anma toplantısında bu olayı yorumlamıştı: “Bugün birlikten bahsetmek kolay, ama Said Nursî bundan 60 sene önce eserini Vatikan’daki bir papaza gönderdi. Bunu göndererek birlik ve beraberliğe vurgu yaptı. Üstad’ın o mektubunun İkinci Vatikan Konsili ile ilişkisi vardı. Bu eserden sonra toplanan konsilde, Müslümanlarla kendilerinin düşmanının ortak olduğu sonucuna varıldı. İhtilafı ortadan kaldırıp ahlâksızlıkla mücadele etmek ve insan hürriyetini sağlamak amaçlandı.”

Benzer adımlar, Bediüzzaman’ın hayatında da tekrarlanmıştı. 1950’de Almanya’ya Zülfikar ve Gençlik Rehberi gönderilmesi, Berlin gazetelerinde ilân edilmesi; 1953’te İstanbul Fener Patriği Athenagoras ile görüşmesi gibi. Bu görüşmede, Bediüzzaman, “Hıristiyanlığın din-i hakikisi olan tevhid ve nübüvveti kabul ettiğiniz gibi, Hazret-i Muhammed’i (a.s.m.) peygamber ve Kur’ân-ı Kerim’i Kitabullah olarak kabul ederseniz, ehl-i necat olacaksınız” demişti.

Bu çerçevede, Papa XIV. Leo’nun ziyareti vesilesiyle Yeni Asya, Zülfikar’ın yeni basımını bir tanıtım metniyle Vatikan özel kalemine takdim etti. Metinde, gönderilen eserden Papa XII. Pius’un etkilendiği hatırlatılarak, 74 yıl sonra insanlığın Tevhid inancında buluşma temennisiyle, ziyaretin insanlığa hayırlı sonuçlar getirmesi dileği ifade edildi.

Halep’e kardeşlik ziyareti

İlâhiyatçı-yazar İbrahim Ersoylu ile gazetemiz editörü ve foto muhabiri Erhan Akkaya Suriye’nin Halep şehrine Yurtdışı Hizmetler Birimimizin organizesiyle iki günlük bir ziyaret gerçekleştirdi. Ekibimiz, 15 yıl süren iç savaş sonrası toparlanma sürecine giren Halep’i yerinde gözlemledi, resmî kurumlar ve kanaat önderleriyle görüşerek dinî ve kültürel hizmetler hakkında bilgi aldı.

Arkadaşlarımız yetkililere YUHİB tarafından Arapçaya tercüme edilen Risale-i Nur eserlerinden de takdim etti. Yeni Asya heyeti, şehrin önde gelen medrese sorumluları ve eğitim faaliyetlerini yürüten isimlerle de bir araya geldi. İslâmî hizmetleri konuştu.

Halep Vakıf Dairesi de gezimizi sosyal medya hesabından paylaştı.

Halep ziyaretiyle ilgili notlar ve detaylı izlenimler önümüzdeki günlerde gazetemizde yayınlanacak inşallah.

Hepinize hayırlı haftalar diliyoruz.