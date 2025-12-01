"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 ARALIK 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Dinin sahibi yüce Allah’tır

Hüseyin GÜLTEKİN
01 Aralık 2025, Pazartesi
Mevcut iktidarın uyguladığı yanlış politikalarla sebep olduğu maddî ve manevî sıkıntıların geç de olsa farkına varan bazı önemli kesimler büyük bir çaresizlik içinde; ”Sıkıntıların, problemlerin farkındayız; velâkin bundan sonra hangi parti başa gelse bu işleri düzeltemez. Belki de bu günlerimizi ararız...” gibi karamsar çaresizliklerle çekmekte oldukları sıkıntılara istemeyerek de olsa razı oluyorlar.

Hatta gidişattan memnun olmadıkları halde, iktidarın içi boş sloganlarla hamasî nutuklarla verdikleri söz ve vaatlerine aldanarak “Aman ha bunlar giderse filanca parti başa gelir; din de memleket de elden gider…” hayalî endişelerle istemeyerek, kerhen de olsa” yine de yaparsa bunlar yapar” diyerek iktidara olan desteklerini sürdüren bir kesim de var. 

Şu garabete bakın, bu dönemde hem her gün içinden çıkılması mümkün olmayan sıkıntılara, kaoslara sürüklendiğini göreceksiniz, hem de bunlar giderse memleket batar, din de elden gider diyeceksiniz. Olacak şey değil.

Yine bunların döneminde dinî değerlerin ve toplumdaki ahlâkî aşınmanın korkunç gidişatını göreceksiniz ve toplumda içki, uyuşturucu, kumar gibi kötü alışkanlıklarının artarak devam ettiğine şahit olacaksınız sonra dönüp bunlar giderse din elden gider. Filanca parti başa gelirse camileri kapatırlar, ibadetlerimize mani olurlar endişeli hayallerle yaşanmakta olan bu tehlikeli gidişata razı olacaksınız.

Dinin sahibi ve koruyucusunun da partiler, iktidarlar olmadığını; dinin gerçek sahibi ve koruyucusunun Yüce Allah’tan başkaları olmadığı gerçeğini bazı safdil kesimler anlamasalar da aklı başında olan din ehli olan insanlar anlayıp ona göre tercih ve tavırlarda bulunsalar millet olarak çekmekte olduğumuz maddî ve manevî sıkıntılar büyük oranda sona erer.

Ayrıca hiç endişeniz olmasın Üstad Bediüzzaman’ın ifadelerine göre bu millet kendi iradesi ile o partiyi başa getirmez. Belki mevcut iktidarın yirmi üç senedir uyguladıkları milleti perişan eden politikalara tepki olsun diye bahsettiğiniz partiyi başa getirebilse dahi onlar da bu iktidarın yaptığı gibi haksız, hukuksuz bir şekilde millete maddî manevî zararları vermeye kalkışlarsa hiç şüpheniz olmasın bu millet şimdiki gibi olup biten haksızlıklara hukuksuzluklara sesiz kalmaz geçmişte yaptığı gibi yine o partiyi alaşağı eder.

Uygulanan yanlış politikalarla insanların uh-revî ve dünyevî hayatlarını risklere sokan, maddî ve manevî hayatlarını çekilmez hale getiren bu tehlikeli gidişatı göremeyip, çare arayışlarına girmeyip, ”Bunlar giderse falanca parti gelir, şöyle olur, böyle olur...” gibi hayalî korku ve endişelerle yorum ve değerlendirmelerde bulunmanın herhangi makul bir inandırıcı tarafı olmadığı gibi, farkına varmadan işlenen haksızlıklara hukuksuzluklara, zulümlere ortak olmayı aklı başında olan hiç kimsenin kabul etmemesi gerekir.

Okunma Sayısı: 221
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'de kar ve fırtına sebebiyle yüzlerce uçuş iptal edildi

    Kopenhag Kriterleri ön şart

    Reenkarnasyon mu dediniz?

    Müşterilerden talep edilen zorunlu servis, masa ücreti gibi ücretler yasaklanıyor

    'Saldırı amacıyla araçtan inen sürücülere 180 bin lira para cezası uygulayacağız'

    Endonezya'daki sel ve toprak kaymalarında 442 kişi öldü

    Rusya: Karadeniz’de uluslararası sulardaki gemilere yönelik terör saldırısını sert şekilde kınıyoruz

    ABD’li senatör Graham’dan Maduro’ya tehdit - Venezuela’dan ABD’ye tepki

    Asgarî ücret tatmin edecek mi?

    İş dünyasından iktidara çağrı: Asgarî ücret bölgesel olarak belirlensin

    Uyuşturucu bağımlılığında kırmızı alarm

    Borçlar icrayı rekora taşıdı

    Papa ziyaretine iktidar ortağı MHP’den tepki

    “Kestane kebap” cep yakıyor

    Van-Gürpınar'da kontrolden çıkan otomobil baraja düştü: 3 kişi öldü

    Kütahya-Gediz'de 4 büyüklüğünde deprem

    Diyette sürdürülebilirliği nasıl sağlarız?

    Bolu'nun yüksek kesimlerinde beyaz rahmet

    "Hiçbir otoritenin hava sahasını engellemeye yetkisi yoktur"

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Kopenhag Kriterleri ön şart
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    ABD'de kar ve fırtına sebebiyle yüzlerce uçuş iptal edildi
    Genel

    Risale-i Nur’a hizmet yolunda bir ömür: Mustafa Sungur
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.