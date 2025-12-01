Dinin sahibi yüce Allah’tır

Mevcut iktidarın uyguladığı yanlış politikalarla sebep olduğu maddî ve manevî sıkıntıların geç de olsa farkına varan bazı önemli kesimler büyük bir çaresizlik içinde; ”Sıkıntıların, problemlerin farkındayız; velâkin bundan sonra hangi parti başa gelse bu işleri düzeltemez. Belki de bu günlerimizi ararız...” gibi karamsar çaresizliklerle çekmekte oldukları sıkıntılara istemeyerek de olsa razı oluyorlar.

Hatta gidişattan memnun olmadıkları halde, iktidarın içi boş sloganlarla hamasî nutuklarla verdikleri söz ve vaatlerine aldanarak “Aman ha bunlar giderse filanca parti başa gelir; din de memleket de elden gider…” hayalî endişelerle istemeyerek, kerhen de olsa” yine de yaparsa bunlar yapar” diyerek iktidara olan desteklerini sürdüren bir kesim de var.

Şu garabete bakın, bu dönemde hem her gün içinden çıkılması mümkün olmayan sıkıntılara, kaoslara sürüklendiğini göreceksiniz, hem de bunlar giderse memleket batar, din de elden gider diyeceksiniz. Olacak şey değil.

Yine bunların döneminde dinî değerlerin ve toplumdaki ahlâkî aşınmanın korkunç gidişatını göreceksiniz ve toplumda içki, uyuşturucu, kumar gibi kötü alışkanlıklarının artarak devam ettiğine şahit olacaksınız sonra dönüp bunlar giderse din elden gider. Filanca parti başa gelirse camileri kapatırlar, ibadetlerimize mani olurlar endişeli hayallerle yaşanmakta olan bu tehlikeli gidişata razı olacaksınız.

Dinin sahibi ve koruyucusunun da partiler, iktidarlar olmadığını; dinin gerçek sahibi ve koruyucusunun Yüce Allah’tan başkaları olmadığı gerçeğini bazı safdil kesimler anlamasalar da aklı başında olan din ehli olan insanlar anlayıp ona göre tercih ve tavırlarda bulunsalar millet olarak çekmekte olduğumuz maddî ve manevî sıkıntılar büyük oranda sona erer.

Ayrıca hiç endişeniz olmasın Üstad Bediüzzaman’ın ifadelerine göre bu millet kendi iradesi ile o partiyi başa getirmez. Belki mevcut iktidarın yirmi üç senedir uyguladıkları milleti perişan eden politikalara tepki olsun diye bahsettiğiniz partiyi başa getirebilse dahi onlar da bu iktidarın yaptığı gibi haksız, hukuksuz bir şekilde millete maddî manevî zararları vermeye kalkışlarsa hiç şüpheniz olmasın bu millet şimdiki gibi olup biten haksızlıklara hukuksuzluklara sesiz kalmaz geçmişte yaptığı gibi yine o partiyi alaşağı eder.

Uygulanan yanlış politikalarla insanların uh-revî ve dünyevî hayatlarını risklere sokan, maddî ve manevî hayatlarını çekilmez hale getiren bu tehlikeli gidişatı göremeyip, çare arayışlarına girmeyip, ”Bunlar giderse falanca parti gelir, şöyle olur, böyle olur...” gibi hayalî korku ve endişelerle yorum ve değerlendirmelerde bulunmanın herhangi makul bir inandırıcı tarafı olmadığı gibi, farkına varmadan işlenen haksızlıklara hukuksuzluklara, zulümlere ortak olmayı aklı başında olan hiç kimsenin kabul etmemesi gerekir.