Meclis hararetli ve hareketli

İki buçuk aylık tatilin ardından 1 Ekim’de çalışmalarına başlayan Meclis’in, 3 hafta (9 gün) çalıştıktan sonra bir haftalık tatile girmesi ve bu zaman zarfında hiç kanun çıkarılmaması çok eleştirilmişti.

1 Aralık itibarıyla Meclis çalışmaları bir hayli yoğunlaşacak. 23 Kasım’da başlayan 2026 bütçe görüşmeleri Plân ve Bütçe Komisyonunda bugün tamamlanıyor. Bütçe, Genel Kurul’da görüşülmeye başlanacak ve vekiller gece sabahlara kadar yoğun bir tempoyla çalışacak.

Genel Kurul’da yeni vergi paketi görüşüldü. Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun Perşembe günü yapacağı toplantıda önemli.

Bütçenin komisyondaki görüşmelerinin hayli hareketli geçmesi Genel Kurul’daki görüşmelerin de hareketli, haraketli ve sert geçeceğinin işareti oldu.

Partili Cumhurbaşkanı Hükûmet Sistemi ile bütçe yapma hakkı elinden alınan Meclis’te, görüşmeler geçtiğimiz yıllarda hayli tartışmalı geçmiş, bazı atanmış bakanların seçilmiş milletvekillerine karşı kullandığı üslûp tepkilere yol açmıştı. Aynı üslup bu sene de devam edecek mi, göreceğiz.

Yeni sistemle birlikte Meclis’in bütçeyi veto hakkı yok. Bütçe Meclis’te kabul edilmese dahi, önceki yıl bütçesinin “yeniden değerleme oranı” nispetinde arttırılarak yürürlüğe gireceğini de not edelim.

***

CUMHURBAŞKANI DA GELSE...

Meclis Genel Kurulu’nun çalışmaları sırasında vekiller ülkenin ve milletin problemlerini bir dakikalık sürede anlatıyorlar.

Birçok milletvekili vatandaşın yaşadığı ekonomik meseleleri üzerinde duruyor. Asgarî ücretin 22 bin lira, emekli maaşının 17 bin lira olduğu ülkemizde, açlık sınırı 30 bin liraya, yoksulluk sınırı ise 93 bin liraya ulaştı. Böyle bir dönemde emeklisinden işçisine, çiftçisinden memuruna herkesin zorda olduğunu, kışın gelmesiyle birlikte ısınmadan eğitime, barınmadan beslenmeye, ulaşımdan sağlığa temel ihtiyaçların maliyetinin de arttığını söylüyorlar. Bu ay belirlenecek asgarî ücretin arttırılmasını, emeklilere gerçek enflasyon üzerinden zam yapılmasını istiyorlar.

Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, geçtiğimiz hafta yapılan ALES sınavında milletvekili kimliğinin geçmemesini anlatması önemli bir konuyu gündeme getirdi. Karatutlu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde sınava girmek için geldiğinde TBMM kimlik kartını ibraz etmiş. Bina sorumlusu bu kimlikle sınava giremeyeceğini söyleyince, ÖSYM Başkan Yardımcısına kadar aramış. Ama orada görevlinin kendisine “Cumhurbaşkanı dahi bu kimlik kartıyla sınava giremez” dediğini aktardı. Vekil, “Oysa 3671 sayılı Kanun’un ek 1 maddesi ‘TBMM kimlik belgesi resmî kimlik hükmündedir’ der. Açık ve emredici hükme rağmen bilgisiz 3 öğretim üyesi ve yönetici nedeniyle sınava giriş hakkım engellenmiştir” diyerek şikâyette bulunuyor.

Bina sorumlusu “Cumhurbaşkanı dahi bu kimlik kartıyla sınava giremez” demiş ya, gerçekten Cumhurbaşkanı sınava girmek istese giremeyecek miydi?

Vekile bu muamele yapılıyorsa vatandaş ne yaşıyor kim bilir?

***

DEVLET VATANDAŞINI DOLANDIRIR MI?

Kars milletvekili İnan Akgün Alp de “Bu sene Kars’ta başımıza gelmeyen kalmadı” diyerek başına geleni şöyle anlatmış:

“Yüzde 51’i Vakıf Katılıma, yüzde 49’u da Türkiye Varlık Fonuna ait Türk Tarım AŞ’nin Yaş Sebze Meyve Satın Alım Müdürü Kars’a geliyor, depolarda bu senenin ne kadar yaş sebzesi varsa kurum adına Kağızman’dan, Iğdır’dan topluyor ve ortadan kayboluyor, kendisine de ulaşılamıyor, kurum da kabul etmiyor. Ben bugün kurumu aradım, adamın ismini söyledim ‘On gün önce işten ayrıldı’ dediler. Devlet vatandaşını dolandıramaz. Kars’ın Kağızman’ının bu parasını ödesinler.”

“Bir kişinin işten ayrılması vatandaşın mağdur edilmesi anlamına gelir mi?” sorusuna cevap verecek bir devlet yetkilisi olacak mı, bekleyip göreceğiz.