"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 ARALIK 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Sosyal bağ ve hitaplar

H. Muharrem OKUR
01 Aralık 2025, Pazartesi
H. MUHARREM OKUR - ARDA BİLİK

Sözlü ya da yazılı iletişim insanlar arasındaki sosyal bağı oluşturan temel unsurlardan. Bu sosyal bağın sağlıklı şekilde oluşması ve sürdürülmesi ise toplumsal düzenin sağlanması adına hayatî bir önem taşıyor. Bu noktada insanların iletişimde kullandıkları hitapların, sağlıklı bir sosyal bağ kurmakta çok önemli rol oynakları araştırmalarla belirlenmiş. Bu araştırmalar, insanlara güzel sıfatlarla hitap etmenin sosyal ilişkileri güçlendirdiği gibi psikolojik sağlık ve kişisel gelişim açısından da önemli faydalar sağladığını gösteriyor. 1

“Değerli dostum,” “Kıymetli kardeşim” gibi hitaplarla seslenmek, bireylerin kendilerini değerli hissetmelerine dolayısıyla bağ kurma ve empati geliştirme yeteneklerinin artmasına sebep oluyor. Psikolojik güven ve destek sağlayan bu hitaplar bir topluluğun beraberliği için oldukça önemli. Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri de iman hizmetlerinde oluşan şahs-ı manevî ile bu hitapları kullanarak, verdiği önemi ve kıymeti nazarlara sunmuştur. Talebeleriyle iletişiminde daima onların maddî-manevî gelişimlerine yönelik hitaplar kullanmıştır. Bu şekilde sosyal bağ ve iletişim kuvvetlenmiş, şahs-ı manevî güven içerisinde gelişimini sürdürmüştür. 

Bu hitaplardan bazıları: “Aziz, sıddık, vefadar, hakikatlı, vefakâr, kardeşlerim” 2 “Canımdan çok sevdiğim kardeşlerim” 3 “Ey bu dâr-ı fânîde medar-ı tesellilerim.”4 “Zeki, ferasetli muhataplarım.”5 “Aziz sıddık, sarsılmaz ve tevekkülün mahiyetini ve kıymetini anlayan kardeşlerim.” 6 “Hâlis, muhlis kardeşlerim ve hizmet-i Kur’ân’iyede ciddî, hakikî arkadaşlarım.” 7, “Bu dehşetli asırda mükemmel tesellilerim…” 8 “Sarsılmaz, usanmaz, çekinmez, çekilmez kardeşlerim.” 9 Yine hanımlara, gençlere, ihtiyarlara, çocuklara yani hedef kitleye göre farklı hitaplarda bulunmuştur. İhtiyarlara: “Ey benim gibi ihtiyar kardeşler ve ihtiyare hemşireler!” 10 Gençlere: “Ey bu vatan gençleri.” 11 “Ey genç kardeşlerim!” 12 Çocuklara: “Aziz masum evlâtlarım!” 13 Hanımlara: “Kızlarım, hemşirelerim!” 14 “Aziz hemşirelerim.” 15 “Mübarek ve masum hemşirelerim.” 16 Bunlar Risale-i Nurlardaki kıymetli ve mühim hitaplardan bazıları. Dolayısıyla güzel hitaplara özen göstermek ve kullanmak her dönemde şahs-ı manevî için büyük önem taşımaktadır.

Dipnotlar:

1-Reis, H. T., & Shaver, P. R. (1988). "Intimacy as an interpersonal process." Handbook of Personal Relationships. Wiley.

2- Barla Lâhikası, 38.

3- Şualar, 438.

4- Barla Lâhikası, 167.

5- Age., 167.

6- Şualar, 296.

7- Barla Lâhikası, 162.

8- Emirdağ Lâhikası, 129.

9- Age., 146.

10- Lem’alar, 352.

11- Age., 215.

12- Barla Lâhikası, 176.

13- Emirdağ Lâhikası, 275.

14- Age., 378.

15- Lem’alar, 325.

16- Şualar, 708.

Okunma Sayısı: 191
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'de kar ve fırtına sebebiyle yüzlerce uçuş iptal edildi

    Kopenhag Kriterleri ön şart

    Reenkarnasyon mu dediniz?

    Müşterilerden talep edilen zorunlu servis, masa ücreti gibi ücretler yasaklanıyor

    'Saldırı amacıyla araçtan inen sürücülere 180 bin lira para cezası uygulayacağız'

    Endonezya'daki sel ve toprak kaymalarında 442 kişi öldü

    Rusya: Karadeniz’de uluslararası sulardaki gemilere yönelik terör saldırısını sert şekilde kınıyoruz

    ABD’li senatör Graham’dan Maduro’ya tehdit - Venezuela’dan ABD’ye tepki

    Asgarî ücret tatmin edecek mi?

    İş dünyasından iktidara çağrı: Asgarî ücret bölgesel olarak belirlensin

    Uyuşturucu bağımlılığında kırmızı alarm

    Borçlar icrayı rekora taşıdı

    Papa ziyaretine iktidar ortağı MHP’den tepki

    “Kestane kebap” cep yakıyor

    Van-Gürpınar'da kontrolden çıkan otomobil baraja düştü: 3 kişi öldü

    Kütahya-Gediz'de 4 büyüklüğünde deprem

    Diyette sürdürülebilirliği nasıl sağlarız?

    Bolu'nun yüksek kesimlerinde beyaz rahmet

    "Hiçbir otoritenin hava sahasını engellemeye yetkisi yoktur"

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Kopenhag Kriterleri ön şart
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    ABD'de kar ve fırtına sebebiyle yüzlerce uçuş iptal edildi
    Genel

    Risale-i Nur’a hizmet yolunda bir ömür: Mustafa Sungur
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.