Sosyal bağ ve hitaplar

H. MUHARREM OKUR - ARDA BİLİK

Sözlü ya da yazılı iletişim insanlar arasındaki sosyal bağı oluşturan temel unsurlardan. Bu sosyal bağın sağlıklı şekilde oluşması ve sürdürülmesi ise toplumsal düzenin sağlanması adına hayatî bir önem taşıyor. Bu noktada insanların iletişimde kullandıkları hitapların, sağlıklı bir sosyal bağ kurmakta çok önemli rol oynakları araştırmalarla belirlenmiş. Bu araştırmalar, insanlara güzel sıfatlarla hitap etmenin sosyal ilişkileri güçlendirdiği gibi psikolojik sağlık ve kişisel gelişim açısından da önemli faydalar sağladığını gösteriyor. 1

“Değerli dostum,” “Kıymetli kardeşim” gibi hitaplarla seslenmek, bireylerin kendilerini değerli hissetmelerine dolayısıyla bağ kurma ve empati geliştirme yeteneklerinin artmasına sebep oluyor. Psikolojik güven ve destek sağlayan bu hitaplar bir topluluğun beraberliği için oldukça önemli. Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri de iman hizmetlerinde oluşan şahs-ı manevî ile bu hitapları kullanarak, verdiği önemi ve kıymeti nazarlara sunmuştur. Talebeleriyle iletişiminde daima onların maddî-manevî gelişimlerine yönelik hitaplar kullanmıştır. Bu şekilde sosyal bağ ve iletişim kuvvetlenmiş, şahs-ı manevî güven içerisinde gelişimini sürdürmüştür.

Bu hitaplardan bazıları: “Aziz, sıddık, vefadar, hakikatlı, vefakâr, kardeşlerim” 2 “Canımdan çok sevdiğim kardeşlerim” 3 “Ey bu dâr-ı fânîde medar-ı tesellilerim.”4 “Zeki, ferasetli muhataplarım.”5 “Aziz sıddık, sarsılmaz ve tevekkülün mahiyetini ve kıymetini anlayan kardeşlerim.” 6 “Hâlis, muhlis kardeşlerim ve hizmet-i Kur’ân’iyede ciddî, hakikî arkadaşlarım.” 7, “Bu dehşetli asırda mükemmel tesellilerim…” 8 “Sarsılmaz, usanmaz, çekinmez, çekilmez kardeşlerim.” 9 Yine hanımlara, gençlere, ihtiyarlara, çocuklara yani hedef kitleye göre farklı hitaplarda bulunmuştur. İhtiyarlara: “Ey benim gibi ihtiyar kardeşler ve ihtiyare hemşireler!” 10 Gençlere: “Ey bu vatan gençleri.” 11 “Ey genç kardeşlerim!” 12 Çocuklara: “Aziz masum evlâtlarım!” 13 Hanımlara: “Kızlarım, hemşirelerim!” 14 “Aziz hemşirelerim.” 15 “Mübarek ve masum hemşirelerim.” 16 Bunlar Risale-i Nurlardaki kıymetli ve mühim hitaplardan bazıları. Dolayısıyla güzel hitaplara özen göstermek ve kullanmak her dönemde şahs-ı manevî için büyük önem taşımaktadır.

