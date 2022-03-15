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15 MART 2022 SALI - YIL: 53

Bir “Bediüzzaman araştırmacısı:” Bilâl Tunç...

15 Mart 2022, Salı
Ömrünü ulvî bir gâye için adayan kişilere “kendini vakfeden” mânâsında “vakıf insan” denildiğini biliyoruz.

“İyilerin iyisi” mesabesindeki vakıf insanlar herhangi bir câmiada çok olmasalar gerek—belki de “parmakla gösterilecek” kadar az...  

Fakat—az da olsalar—iyi ki de varlar; zira “numûne-i imtisal” (örnek alınacak) bu insanlar ve onların ta’kipçileri sâyesinde bu dünyâ daha bir yaşanılır olmakta. 

İşte, o insanlardan birisi de—“Nurlu İzmir”in güzîde fertlerinden, “risaletashih.org”un âdeta her şeyi (kurucusu, yayın yönetmeni v.d.) olan araştırmacı-yazar Bilâl Tunç. 

(Bu arada belirtelim ki kendileriyle şahsen tanışmamız, köşe yazılarımıza “yeniasya.com.tr”de yaptığı yorumlarla başladı. Uzun senelerdir e-mail ve telefon vasıtasıyla diyaloğa devam ettiğimiz nâdir insanlardan birisi ve bizden yaşça büyük olmasına rağmen fevkalâde nâzik ve kıymetli bir ağabeyimiz. Bilvesile zât-ı âlîlerine sıhhat ve âfiyetler dileriz!) 

“Bediüzzaman ve(ya) Risale-i Nur”la ilgili neşriyattaki kronolojik v.b. bilgi hatalarını tashih etmeyi “biricik uğraş” addeden Bilâl Tunç, bu mânâda—herhangi bir maddî-mânevî karşılık beklemeksizin—harbî bir “vakıf insan” hâline gelmiş bulunuyor. 

BİLÂL TUNÇ’UN “RİSALETASHİH.ORG”U 

Uzun lâfın kısası, Bilâl Tunç kendince seçmiş olduğu “araştırma/yazı sahası” mucibince başta Risâle-i Nur Külliyatı olmak üzere neşriyatımızı (gazetemiz, dergilerimiz ve kitaplarımız) ciddî biçimde ta’kip etmekte, sahasına (“Bediüzzaman ve Risâle-i Nur kronolojisi”) giren noksan veya hataları tamamlamaya veya düzeltmeye çalışmakta. 

Tunç, bunu iki şekilde yapıyor: Ya yanlış(lanacak) bilginin belgeli/ispatlı doğrusunu göstererek veya doğrulanamayacak bilginin belge veya delilinin ibrazını talep ederek... 

Sağ olsun ciddî tahkik mahsûlü incelemeleri gazetemizde seyrek de olsa çıkan araştırmacı-yazarımız, kimi tesbitlerini ve de derlediği bilgileri bu satırların yazarı olan fakirle de paylaştı, paylaşıyor... 

Anlaşılıyor ki kıymetli yazar, Osmanlıca alt yapısı sâyesinde Bediüzzaman ve şaheseri ile alâkalı neşriyatta tesbit ettiği, kastî-gayrikastî bilgisel ve belgesel hataları sergilerken aynı zamanda “doğrultuyor.” 

(“Kastî” demekten kastımız “Kutaygillerin belgesiz, gerçek dışı/düzmece iddiaları” olup, bu tür kaynaklardan yapılan iktibaslar bu yüzden şüpheli.)

VE GÜVENİLİR KRONOLOJİK MA’LÛMAT!

Maalesef itiraf edelim ki biz şahsen Bilâl Tunç’un pek kıymetli çalışmalarını lâyık-ı veçhile değerlendirmekten uzağız. 

Bu fakir her ne kadar—kelimenin tam mânâsıyla(!)—“âciz” olsa da, tahmin, hattâ temenni ediyoruz ki bu kıymetli araştırmacımızın doğru bilgi ve belgeli, yâni ispatlı tashihlerini başta neşriyatımız (Yeni Asya Neşriyat) olmak üzere medya grubumuzun sair organları ve yazarlarımız kàle alıyorlardır... 

Bittabiî kalem ehlinin “Bediüzzaman ve Risâle-i Nur kronolojisi”yle ilgili ilk başvuru kaynağının “risaletashih.org” olduğu izahtan vârestedir. 

[Eski adı “risaletashih.com” olan web sitesi bir aralık ciddî bir ârızaya ma’ruz kalmıştı. Ehil eller sâyesinde onarılmış olan site, bu kez küçük bir isim değişikliğiyle (“risaletashih.org”) yeniden faaliyete girmiş bulunuyor. Ve ümidimiz o ki misafir kalemler veya ilmî iktibaslar ile daha bir zenginleşen site yine dikkatle izlenecek...]

Yazımıza son verirken, bir yazımızda ifâde ettiğimiz üzere, mufassal (tafsilâtlı) bir “Bediüzzaman biyografisi” için de en güvenilir kronolojik bilgileri haiz kaynağın Bilal Tunç (“risaletashih.org”) olduğunu hatırlatalım vesselâm! 

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