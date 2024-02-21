"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 ŞUBAT 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 54

“Yeni Asya nedir?” sualine 8 cevap

Osman Gökmen
21 Şubat 2024, Çarşamba
Yeni Asya nedir?

Bir gün birisi bana Yeni Asya nedir diye bir soru soracak olsa ona ne cevap verirdim diye düşündüm. Ne kadar düşünsem de istatistikler rakamlar ve belgeler yerine hissiyata tercüman olacak cümlelerle cevap vermenin doğru olacağına karar verdim. 

Birincisi;

Yeni Asya olaylara durumlara kişilere bakarken her şeyden önce soru sormak, neden niçin diyebilmektir.

Zira soru sormadan şeylerin, olayların ardını, arka planındaki niyeti, plan ve projeyi anlayamıyoruz.

Dolayısıyla; körü körüne itaat kültürüne bir itirazdır Yeni Asya. Anlama insanın ayırt edici özelliğidir. Binaenaleyh bilerek, anlayarak, düşünerek, tartarak, ölçerek, biçerek, araştırıp, soruşturarak her meselenin künhüne ulaşma gayretidir Yeni Asya.

İkincisi;

Büyüklerden duyduğu ile yetinmemek, meseleyi etrafı erbaasıyla kavramaya çalışmak, köküne temeline inmek, meselenin aslını esasını ortaya koymaktır Yani Yeni Asya.

Bu ölçüsü Risale-i Nurdan alınan bir tahkik mesleğidir.

Sadece tenkit ve muhalefet etme amaçlı değil bir hakikati arama mesleğidir, çare ve çözüm teklifidir.

Haksızlığa veya yolsuzluğa itiraz etmektir, şekle ve dış görünüşe aldanmamak, zahire göre karar vermemek her işin ruhunu, hakikatini, mahiyetini ortaya koymaktır.

Üçüncüsü;

Yeni Asya bir sahabe mesleğidir.

Bugüne kadar haksızlık karşısında asla susmayan ‘başıma bir şey mi gelir?’ hesabı yapmayan insanların şahsı manevisidir.

Allah rızasından başka bir gaye gitmeyen Allah’ı rızasını kazanmak için nasıl davransam, Allah’ın benden isteği ne olabilir hassasiyetiyle hareket eden bir zihniyetin temsilcisidir Yeni Asya.

Ortak akla dayanan haddi vasatı esas alan Allah’ın rızasını meşverette olduğuna inanan bir meşreptir.

Dördüncüsü;

Devletin menfaati uğruna tek bir ferdin dahi rızası dışında zarar görmesine razı olmayan, onun incitilmesine asla müsamaha göstermeyen, itilip kakılmasına her zaman karşı çıkan ve hakkın küçüğü büyüğü olmaz ilkesine sonuna kadar inanan bir meslek ve bir meşreptir Yeni Asya…

Beşincisi,

Defalarca kudsi kaynaklarından aldığı referanslardan, gayet net ve açık olan gaye ve hedeflerinden ve mevcudiyetinin ona yüklediği sorumluluktan uzaklaştırılmak istenen Nurculuğu asli hüviyetiyle hakikatiyle mahiyetiyle muhafaza etme davasıdır.

Adeta bir çeşit tarikata dönüştürülmek istenen Nurculuğu aslına ve esasına sadakatle muhafaza etmeye çalışan bir anlayışın, bir felsefenin bir dünya görüşünün adıdır Yeni Asya.

Suskunluğu tevazu gibi göstermeyi tahakküm ve istibdadın her türlüsünü bir kader gibi kabullenişi hiç bir zaman kabullenmeyen hakiki imanın hürriyetsiz olamayacağını savunan bir kahramanlık hikâyesidir Yeni Asya.

Altıncısı, 

Yılmayan yıldırılmayan ve teslim olmayan sayısız yiğitlik hikâyesidir Yeni Asya.

Bu ülkenin fikir ve sanat dünyasının, siyasetinin hatta iktisadiyatının her dönemine damgasını vurmuş nurlu akıldan ve münevver bir kalpten süzülen hakikatler manzumesinin adıdır Yeni Asya.

Yedincisi,

Kur’an ve iman davasını hiç bir şarta bağlamadan en küçük bir menfaati bile hesaba katmadan yürütmenin sırf Allah’ın rızasını gözetmenin adıdır. Bunun için bedel ödemek gerektiğinde de bu bedeli isyansız ödeme cesaret ve dirayeti gösterebilmenin adıdır Yeni Asya.

Risale-i Nur Külliyatının her cümlesine noktası ve virgülüne kadar sadakatin şaheser örneklerinin fiili ve kavli olarak sergilendiği bir platform bir menzil, bir menba, bir merkez, bir sistemin adıdır.

Kitaba hüvesi hüvesine bağlılıktır.

Her ahval ve şerait içinde pazarlık yapmamaktır. Konjonktüre göre tavır almamak kefeni yanında taşımaktır. Ahiretle rabıtayı koparmadan yaşamayı göze alabilmektir.

Her hal ve şartta küsmemek yılmamak ve davadan vaz geçmemektir.

Yeni Asya vazgeçebilmektir gerektiğinde anadan, yardan, paradan, puldan.

Sürülmek, dövülmek, sövülmek nevinden feleğin her çeşit eza ve cefasına tahammül edebilmektir.

Yeni Asya’nın itikadında netice almak ve galip olmak değil, sadakat ve sebat, azim ve kararlılık önemlidir.

Sekizincisi,

Yeni Asya Zübeyir Gündüzalp, Bekir Berk, Mehmet Kutlular, Mustafa Nezihi Polat’tır. 

Bu insanların ortak özelliği millet iradesine dayanan demokratik rejime inanmış insanlar olmalarıdır. Şahıs ya da zümrelerin değil, hukukun egemen olduğu kanunlar karşısında herkesin eşit olduğu, düşünce ve vicdan özgürlüğünün anayasal teminat altına alındığı bir ülkede yaşamanın mücadelesini verdi bu Kur’an fedaileri.

Yeni Asya bugün de zulme, adaletsizliğe, haksızlığa, yolsuzluğa ve her türlü keyfiliğe karşı cesurca inanılmaz bir mücadele vermeye devam ediyor. Her türlü iç ve dış fitneye rağmen istikrar ve ısrarla Said Nursi’nin İslam ve insanlık âlemine sunduğu reçeteleri ve belirlediği ilkeleri temsil ve müdafaa etmeyi sürdürüyor.

Kutlu olsun, binler tebrik ve teşekkürlerle.

Okunma Sayısı: 293
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Güney Afrika: 4 ayda 30 bin Filistinli öldürüldü; bunlar sadece istatistik değil, Filistinlilerin etten ve kemikten kanları

    Hamas: Savaş durdurulmadan esir takası anlaşmasını kabul etmeyeceğiz

    Faciadan saatler önce alanda çatlaklar görülmüş

    ABD’ye 2,8 milyar dolarlık İran petrolü girdi

    Finlandiya: Topraklarımızda ABD'nin nükleer silahlarına ihtiyaç yok

    Gazze 137 gündür saldırı altında: 29 bin 195 Filistinli şehit edildi

    Gazze'deki prematüre bebekler de ölümle karşı karşıya - UNFPA: Çocuklar hedef değildir

    İşten çıkarmalar hızlandı

    Dış borçta artış devam ediyor

    Ekmeğe yeni zam yolda

    AYM Başkanı değişiyor

    Toprağın tekrar kayma riski var

    Depremzede değil, TOKİ’zedeyiz

    ‘Asgari ücret kadar bile para kazanamıyoruz’

    BMGK, Gazze için "tek ses'' olsun!

    Yönetmen Loach’tan “Gazze: Katliamı Durdurun” mesajı

    Gazzeli çocuğun görüntüleri yürekleri dağladı

    Siyanür gıda krizine yol açar

    Genç işsizliği yüzde 15,9

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AİHM’in Yeni Asya kararı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bereketli bir ömür
    Ahmet BATTAL

    Yeni kamplarda Filistin müdafaası
    Mikail YAPRAK

    Yeni Asya’nın omuzundaki “büyük vazife”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman Gökmen

    “Yeni Asya nedir?” sualine 8 cevap
    Cevher İLHAN

    Yeni Asya’nın dâvâsı ve duâsı
    Ali FERŞADOĞLU

    Yeni Asya benim içimde!
    Faruk ÇAKIR

    Yeni Asya ve ‘süreç’ler
    Risale-i Nur'dan

    Matbuatta itidalin lisanı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.