Nanoteknolojik gelişmeler

Önce “nanoteknoloji” ne demektir, kısaca ondan söz edelim.

Klasik laboratuvarlarda bildiğimiz mikroskoplarla görüntülenemeyecek kadar küçük bir ölçü birimi olan nano düzeyinde geliştirilen teknolojilere, nanoteknoloji denir.

Bu kısacık tanımın hemen ardından, aktüel bir noktayı dikkat nazarlarına sunalım: İsrail’in İran’a yaptığı son saldırılarına…

Dünyayı hayrette bırakan şu son saldırıda, İsrail adeta “adrese teslim” nokta atışları yaptı. İran’ın en üst düzeydeki komutanlarının tamamını vurdu. Ülkenin askerî kuvvetini kımıldayamaz hale getirdi. Öyle ki, İran’ın tüm hava sahasını dahi kendi kontrolü altına aldı.

Tabiî, nazarlara dehşet veren bu organizasyonun nasıl yapıldığını gören-duyan herkes merak ediyor. Herkes kendine göre meseleyi analiz etmeye, olup bitenlere bir şekilde açıklık getirmeye çalışıyor. Bunların hepsinin de kendine göre doğru-yanlış, isabetli-isabetsiz, kasdî-hasbî yönleri olabilir. İşinin o tarafına girmiyoruz.

Biz burada, İsrail, ABD ve müttefiklerinin saldırı işinde devreye sokmuş olduğu nanoteknolojik maharete kısaca değinmek istiyoruz. Şöyle ki:

İran’da can alıcı adreslere yapılan o nokta atışlarda, çok büyük bir ihtimalle bu nanoteknolojiden istifade edildi. Zira, alabildiğine küçültülen ve kuşlara, böceklere benzetilerek kullanılan casus robotlar, gelişmiş radarlar tarafından dahi tesbit edilemiyor.

Yani, günümüzde mebzul miktarda kullanılan casus robotlar, bildiğimiz insan casuslarından daha ziyade iş görecek bir sistem dahilinde çalıştırılabiliyor.

Bu aktüel hatırlatmalardan sonra, nanoteknolojiye dair genel düşüncelerimizi biraz daha açmaya devam edelim.

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Evet, nanoteknoloji, günümüz dünyasında baş döndürücü bir hızla ilerlemeye devam ediyor. Yüksek teknolojinin imkânlarıyla alabildiğine küçültülmüş çok sayıdaki araç ve aparatlarla, yaşadığımız normal hayatın seyrini dahi değiştirebilecek bir seviye şimdiden gelmiş görünüyor. Bundan sonraki safhalarda bu nanoteknoloji ile nasıl bir ilerleme sağlanacağını bugünden kestirebilmek hiç kolay değil.

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Yıllar önceki bir yazımızda "Nano Kombi"lerden söz etmiştik. Bugünkü kombilere nazaran hacimce çok küçük, ancak fonksiyonel olarak çok büyük yeni kombilerin yakın zamanda piyasaya sürüleceğini nazara vermiştik. O yazı, bu tür konulara meraklı birçok okuyucunun da dikkatini çekmişti.

İşte, İsrail’in son İran saldırısıyla gözlemlenen dehşet verici sonuç tablosu, şüphesiz bütün dünyanın dikkatini “tam isabet saldırılar”da kullanılan yüksek teknolojinin mahiyetini merakla öğrenmeye yöneltti.

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Nanoteknoloji ile hemen her sahada ilerleme sağlanıyor. Hem enerji sektöründe, hem askerî sahada, hem de medya sektöründe kendini iyiden iyiye hissettiren bu teknoloji, aynı zamanda insanlığın hızla “serbestiyet ve malikiyet devri”ne doğru gittiğini gösteriyor.

Eskiden, canlı yayın yapabilen bir tv kanalı kurmak için dünyanın sermayesi, çok sayıda yetişmiş eleman ve çok miktarda ekipman gerekiyordu. Şimdi ise, hemen herkes çok düşük bir maliyetle kendi TV kanalını kurabiliyor, hatta hiç kimseden yardım almadan canlı yayın yapabiliyor.

Aynı şekilde, sağlık, eğitim, enerji gibi hayatî sahalarda da nanoteknoloji ile kısa sürede çok büyük mesafelerin alınacağını söylemek mümkün.

Madem öyle, “Bundan geri kalmak hatadır” diyerek, şimdilik noktayı koymuş olalım. Gelişmeler ışığında bilâhere konuya tekrar değinmeye çalışırız inşallah.