"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Nanoteknolojik gelişmeler

M. Latif SALİHOĞLU
14 Temmuz 2025, Pazartesi
Önce “nanoteknoloji” ne demektir, kısaca ondan söz edelim.

Klasik laboratuvarlarda bildiğimiz mikroskoplarla görüntülenemeyecek kadar küçük bir ölçü birimi olan nano düzeyinde geliştirilen teknolojilere, nanoteknoloji denir. 

Bu kısacık tanımın hemen ardından, aktüel bir noktayı dikkat nazarlarına sunalım: İsrail’in İran’a yaptığı son saldırılarına…

Dünyayı hayrette bırakan şu son saldırıda, İsrail adeta “adrese teslim” nokta atışları yaptı. İran’ın en üst düzeydeki komutanlarının tamamını vurdu. Ülkenin askerî kuvvetini kımıldayamaz hale getirdi. Öyle ki, İran’ın tüm hava sahasını dahi kendi kontrolü altına aldı.

Tabiî, nazarlara dehşet veren bu organizasyonun nasıl yapıldığını gören-duyan herkes merak ediyor. Herkes kendine göre meseleyi analiz etmeye, olup bitenlere bir şekilde açıklık getirmeye çalışıyor. Bunların hepsinin de kendine göre doğru-yanlış, isabetli-isabetsiz, kasdî-hasbî yönleri olabilir. İşinin o tarafına girmiyoruz. 

Biz burada, İsrail, ABD ve müttefiklerinin saldırı işinde devreye sokmuş olduğu nanoteknolojik maharete kısaca değinmek istiyoruz. Şöyle ki: 

İran’da can alıcı adreslere yapılan o nokta atışlarda, çok büyük bir ihtimalle bu nanoteknolojiden istifade edildi. Zira, alabildiğine küçültülen ve kuşlara, böceklere benzetilerek kullanılan casus robotlar, gelişmiş radarlar tarafından dahi tesbit edilemiyor.

Yani, günümüzde mebzul miktarda kullanılan casus robotlar, bildiğimiz insan casuslarından daha ziyade iş görecek bir sistem dahilinde çalıştırılabiliyor.

Bu aktüel hatırlatmalardan sonra, nanoteknolojiye dair genel düşüncelerimizi biraz daha açmaya devam edelim.

«

Evet, nanoteknoloji, günümüz dünyasında baş döndürücü bir hızla ilerlemeye devam ediyor. Yüksek teknolojinin imkânlarıyla alabildiğine küçültülmüş çok sayıdaki araç ve aparatlarla, yaşadığımız normal hayatın seyrini dahi değiştirebilecek bir seviye şimdiden gelmiş görünüyor. Bundan sonraki safhalarda bu nanoteknoloji ile nasıl bir ilerleme sağlanacağını bugünden kestirebilmek hiç kolay değil.

«

Yıllar önceki bir yazımızda "Nano Kombi"lerden söz etmiştik. Bugünkü kombilere nazaran hacimce çok küçük, ancak fonksiyonel olarak çok büyük yeni kombilerin yakın zamanda piyasaya sürüleceğini nazara vermiştik. O yazı, bu tür konulara meraklı birçok okuyucunun da dikkatini çekmişti. 

İşte, İsrail’in son İran saldırısıyla gözlemlenen dehşet verici sonuç tablosu, şüphesiz bütün dünyanın dikkatini “tam isabet saldırılar”da kullanılan yüksek teknolojinin mahiyetini merakla öğrenmeye yöneltti.

«

Nanoteknoloji ile hemen her sahada ilerleme sağlanıyor. Hem enerji sektöründe, hem askerî sahada, hem de medya sektöründe kendini iyiden iyiye hissettiren bu teknoloji, aynı zamanda insanlığın hızla “serbestiyet ve malikiyet devri”ne doğru gittiğini gösteriyor.

Eskiden, canlı yayın yapabilen bir tv kanalı kurmak için dünyanın sermayesi, çok sayıda yetişmiş eleman ve çok miktarda ekipman gerekiyordu. Şimdi ise, hemen herkes çok düşük bir maliyetle kendi TV kanalını kurabiliyor, hatta hiç kimseden yardım almadan canlı yayın yapabiliyor.

Aynı şekilde, sağlık, eğitim, enerji gibi hayatî sahalarda da nanoteknoloji ile kısa sürede çok büyük mesafelerin alınacağını söylemek mümkün.

Madem öyle, “Bundan geri kalmak hatadır” diyerek, şimdilik noktayı koymuş olalım. Gelişmeler ışığında bilâhere konuya tekrar değinmeye çalışırız inşallah.

Okunma Sayısı: 300
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Madleen"in ardından şimdi de "Handala" Gazze'ye doğru İtalya'dan hareket etti

    "Olmaması gereken hatalar yapıldı"

    New York Times: Netanyahu, siyasi çıkarı için savaşı uzattı ve genişletti

    LGS sınavında tam puan alan öğrencilerin başarı sırları

    Risale-i Nur ahir zaman rehberidir

    Sosyal medyada bot hesaplara dikkat: Kişisel verileri depoluyor; bu tür hesaplardan şüphelenmek gerekiyor

    ABD'de 1 kişi ''akciğer vebası'' sebebiyle öldü

    Olmert: İsrailliler, Batı Şeria'da her gün Filistinlileri öldürüyor

    Mescid-i Aksa'ya baskınlar sürüyor!

    ABD-Arizona'daki orman yangını 24 saat içinde 20 kat büyüdü

    Sallandığı için tahliye edilen binada hasar tespit edilemedi

    Oteldeki "kötü kokuyu" şikayet etti; parasının yarısını geri aldı

    İhtiyatlı iyimserlik - Süreç kamuoyu önünde şeffaf yürütülmeli

    İran: Sivil nükleer haklarımızdan vazgeçmeyiz

    Ankara'da 26 katlı binada yangın çıktı: 1'i bebek 3 kişi öldü

    Cumhurbaşkanı Başdanışman’ından Kültür Bakanına tepki

    Sembolik de olsa memnuniyetle karşılıyoruz

    Leman dergisinin yazı işleri müdürü tutuklandı

    Uygur Bölgesi değil, Doğu Türkistan

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.