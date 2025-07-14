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14 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Muhabbet dolu nurlu buluşmalar

Yeni Asya'dan Size
14 Temmuz 2025, Pazartesi
Yeni Asya okuyucuları, yaz mevsiminin ruhuna uygun şekilde yurt genelinde düzenlenen pikniklerde bir araya geliyor.

Uhuvvet ve muhabbetin hâkim olduğu bu buluşmalar, Risale-i Nur hizmetinin manevî iklimini yaşatmaya devam ediyor.

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Orta Anadolu Okuyucularımız Esenboğa’da Buluştu

6 Temmuz Pazar günü Ankara Esenboğa Havalimanı yolu üzerindeki Avrupa Birliği Parkı’nda düzenlenen Orta Anadolu Bölge Pikniği, yoğun katılımla ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Bölge illerinden gelen okuyucularımızın iştirak ettiği pikniğe Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik de katılarak bir konuşma yaptı. Atik, konuşmasında birlik ve beraberliğin Risale-i Nur hizmetindeki yeri ve önemine vurgu yaptı. Piknikte yazarımız Latif Salihoğlu da ittihat ve tesanüdün önemi üzerinde durdu.

Programa ayrıca Yeni Asya Yönetim Kurulu üyesi İbrahim İriboz ile önceki dönem yönetim kurulu üyelerimiz Ali Vapurlu, Hayrettin Huyut ve Bilal Sürücü de iştirak etti.

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Gölcük Pikniği: 43. Yıllık Bir Gelenek  

İzmir’in Ödemiş ilçesi Gölcük yaylasında, ilk olarak merhum Mehmet Kutlular’ın katılımıyla başlatılan ve bu yıl 43.’sü düzenlenen geleneksel Gölcük Pikniği, bölge okurlarınca büyük bir ilgi gördü. 6 Temmuz Pazar günü yapılan buluşma, 19. Dönem İzmir Milletvekili merhum Mehmet Özkan’ın bahçesinde, çevre il ve ilçelerden gelen okuyucularımızın katılımıyla gerçekleştirildi.

Pikniğe, Yönetim Kurulu eski üyemiz Hasan Şen ile yazarlarımız Kâzım Güleçyüz ve Süleyman Kösmene de katıldı. Piknik buluşma ve kaynaşmaya vesile oldu.

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Ordu’da Geleneksel Piknik Buluşması

13 Temmuz Pazar günü ise Ordu’nun Fatsa ilçesi Bolaman mevkiinde gerçekleştirilen Ordulular Pikniği, bölge okuyucularımızı bir araya getirdi. Her yıl düzenlenen ve geleneksel hale gelen buluşmaya bu yıl da yoğun katılım oldu.

Yeni Asya Yönetim Kurulu üyeleri Ömer Güney ve Âdem Şahintürk ile Yönetim Kurulu eski üyelerimiz, İ. Seyda Durgun,  Şemsettin Çakır ve Mehmet Kovancı’nın yanı sıra yazarımız Ahmet Battal da programa iştirak ederek okuyucularla hasbihal etti.

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Bursa Mezunları 20 Temmuz’da Uludağ’da

Bir diğer buluşma ise 20 Temmuz Pazar günü Uludağ Tuzaklı Piknik Alanı’nda gerçekleşecek. Bursa Yeni Asya Derneği tarafından düzenlenen ve saat 11:00’de başlayacak olan “Bursa Mezunları Buluşması”nda mezunlar ve okuyucularımız muhabbet ve uhuvvet ruhunu tazeleyecekler. Bu güzel atmosferde yeniden bir araya gelmek için hepinizi davet ediyoruz.

Hepinize hayırlı haftalar diliyoruz.

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