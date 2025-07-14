Neden araştırılmasın?

Pençe-Kilit harekât bölgesinde bir mağarada yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında metan gazına maruz kalan 19 askerimizden 12’sinin şehit olması yüreklerimizi dağladı.

Askerlerimiz o mağarada 28 Mayıs 2022 tarihinde teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşını arıyorlardı.

Üzerinde çokça soru işareti bulunan olayla ilgili, kamuoyunu tatmin edici cevaplar verilemedi.

İyi Parti grubu geçtiğimiz hafta içinde Meclis’in bu olayın bütün yönleriyle araştırılması ve benzer faciaların önlenmesi için Meclis Araştırma Önergesi verdi, ama bundan önce olduğu gibi AKP ve MHP’li vekillerin oylarıyla reddedildi.

Bu olayların araştırılması ve bundan sonra milleti derinden üzen ve kahreden bu tür olayların bir daha tekrarlanmaması için nelerin yapılması gerektiği yönündeki görüşlerden kim, neden rahatsız olur anlamak mümkün değil.

Öneri üzerinde konuşan muhalefet partileri milletvekillerinin de söylediği özetle şunlardı:

“Bir çatışma ve pusu olmadan nasıl bir ihmalin ve organizasyon eksikliğinin sonucu olarak evlâtlarımızı kaybettik? Mağaraya girilmeden risk değerlendirmesi yapıldı mı? Askerlerin gaz maskesine ulaşmasında sorun mu vardı? Niye gaz maskesi, oksijen tüpü yoktu?”

Bu ve benzeri birçok soruyu yönelten muhalefet milletvekilleri yaşananların araştırılması gerektiği, ihmali olanlar varsa hesap vermesi gerektiğini söylerken, AKP adına konuşan Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz’ün, “Terörsüz Türkiye menziline doğru önemli adımlar atılırken fitne çıkarmaya çalışanları da görüyoruz. Her acıyı kendisine siyaset zemini yapmak isteyenlerle mücadelemize daha azimle ve kararlılıkla devam edeceğiz” değerlendirmesine anlam verilmedi ve ilginç bulundu.

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GÖZ VAR, İZAN VAR

Dikkat çeken bir durum da konuşmaların ardından yapılan oylamada oldu. Tutanaklardan aktaralım:

Başkan (Bekir Bozdağ): Şimdi, İYİ Parti grup önerisini, İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...

İbrahim Arslan (Eskişehir): Sayın Başkan, kabul...

İlhami Özcan Aygun (Tekirdağ): Olmuştur Başkanım.

Mehmet Emin Ekmen (Mersin): Vallahi çoğunluk bizde.

Ayyüce Türkeş Taş (Adana): Kabul...

Selçuk Özdağ (Muğla): İhtilaf var.

Başkan: Evet, değerli milletvekilleri; izin verin... İzin verin...

Mehmet Emin Ekmen: Başkanım, Allah için kabul edin.

Başkan: Divanda da benim kanaatimde de burada bir ihtilaf var...

İlhami Özcan Aygun: Göz var, izan var!

Başkan: ...onun için elektronik cihazla oylama yapacağım. İki dakika süre veriyorum ve oylamayı başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

Başkan: Değerli milletvekilleri, öneri kabul edilmemiştir.

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VEKİLLER GÖRÜŞMELERE KATILMALI

Muhalefet son günlerde AKP’li vekilleri Genel Kurul salonunda bulunmamalarını gündeme getiriyor. İktidar partisi milletvekilleri işlerinin yoğun olmalarından olsa gerek iktidar kulisinde ya da odalarında bulunuyorlar. Oylama yapılacağı zaman Grup Başkanvekilleri haber gönderiyor. Vekiller genel kurul salonuna gelip oylarını kullanıyor.

Bunu gören muhalefet partileri her görüşmede karar ya da toplantı yeter sayısı istiyor. İktidar vekilleri çoğu zaman ilk oylamaya yetişemiyor. Bu yüzden ikinci oylama elektronik oylama olduğu için oradan oylarını kullanıyorlar.

Anlaşılan Meclis araştırma önergesi oylaması da böyle olmuş.

Milleti derinden üzen bu olay siyaset üstü bir mesele iken, araştırılmasına “red” oyu verenler sebebini açıklarlarsa öğrenmiş oluruz.

