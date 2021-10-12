"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 EKİM 2021 SALI - YIL: 52

15 Temmuz sonrası, bir KHK hatırası…

12 Ekim 2021, Salı
15 Temmuz 2016 hareketinden sonra bu aylarda, İstanbul’da “Türkiye’deki su mes’elesi” ile alâkalı bir toplantı tertip edilmişti. Ankara’dan devletin üst seviye temsilcileri, bakanlık, DSİ, İller Bankası gibi devlet daireleri ile belediyelerin su-kanalizasyon idarecileri de bu toplantıya iştirak etti.

Biz de, kendi idaremizi temsilen oradaydık. 15 Temmuz yeni yapılmış; ortalık toz-duman, at izi it izine karışmış, kimin eli kimin cebinde belli değil. vs. Böyle bir zeminde yapılan toplantının kokteyl arasında, çeşitli devlet dairesi mensuplarıyla konuşup tanışıyoruz. Biz onlarla sohbet ederken, yanımıza bazı küçük ve imkânları sınırlı olan belediyelerin temsilcileri geldi ve yanımızda bulunan DSİ, İller Bankası ve diğer daire ileri gelenlerinden lojistik destek isteyip, mevzuu ile alâkalı personellerini yetiştirmek, kurs vermek vs. gibi şeyler için, kendilerindeki yetişmiş personellerden istediler.

Bir anda gözler oraya kaydı, dinlemeye koyulduk. Ankara’daki o üst seviye temsilcilerin söylediği söz beni şok etti. “Maalesef, o elemanlardan hiç kalmadı ki… Hepsi KHK ile işten el çektirildi.” Şaşırdım ve düşündüm. İçimden kendi kendime dedim ki; “Vay beee… kanunun hükmünde kullanılabilirse de kanunun önüne geçmemesi gereken bu sistemle o kadar insan bir anda; sorgusuz, sualsiz, suçlu, suçsuz olduğu bile belli değilken, nasıl işten el çektirilir? Hem de, böyle yetişmiş, kalifiye personel. Bu devlete, bu millete yazık değil mi?” 

Haksızlığa hiç tahammül edemediğimden, buna da çok canım sıkıldı. O kadar insanın suçu varsa, sabit olduysa, götür istersen as. Ama kesinleşmemiş bir zehabtan, zandan dolayı, o kadar insan mağdur edilmez ki… Ve bu KHK (kanun hükmündeki kararname) ile benim bildiğim, şahıslar hakkında bu gibi işler yapılmaz, yapılamaz. Aklıma, rahmetli Adnan Menderes’ten sonra, TC’nin ikinci ciddî başbakanı olarak devlet adamı olan merhum Süleyman Demirel’in, Turgut Özal’ın Başbakanlığı sırasında, (zannedersem 1987 idi.) TBMM’de yaptığı konuşması aklıma geldi. Orada söz, KHK’lara gelince, kısa kısa şunları söylemişti:

“KHK ile her şeyi halledemezsiniz.

“Kişi hakları ile ilgili KHK OLMAZ.

“Temel Hakları düzenleyen KHK OLMAZ

“Temel Haklar mutlaka meclislerin işidir.

 “Devlet memurlarının, çalışanlarının haklarını tanzim eden KHK OLMAZ!”

Otuz sene kadar evvel söylediği o sözlere bir bakalım, bir de şimdiye… (Yanlış anlaşılmasın. Yukarıda da dediğimiz gibi, suçu kesin ve sabit olanı müdafaa etmiyoruz. Amma ortada suçu tesbit edilmemiş ise, bu gibi insanlara yapılan yanlışlara söylüyoruz biz)

Evet,  Demirel, “olmaz!” dedi, ama oldu işte. Ne oldu? Olan; Millete, devlete, vatandaşa oldu. Yazık!

Okunma Sayısı: 483
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İşsizlik kronikleşti: İşsiz sayısı 3 milyon 965 bin

    'Millet adına söz söyleyebilen pozitif bir siyasete ihtiyaç var'

    Letonya deplasmanında son dakikada kazandık

    Çocukları paketli gıdalardan uzak tutun

    SGK’nın 'kara deliği' kapanmıyor

    8 sınavı kazandı, mülâkatta elendi

    Son 24 saatte 30563 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi vefat etti

    Türkiye bu sistemle gidemez

    Afyonkarahisar'daki kazada vefat eden öğrenciler gözyaşları ve dualarla uğurlandı

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ismi değiştirildi

    Şehitlerimiz Cihat Şahin ve Fatih Doğan dualarla uğurlandı

    ''Kış zor geçecek, ilkbaharda umut var''

    Doktorlarımız yurt dışına göçüyor

    Çiftçinin traktörü haczedilemesin

    Madem öyle, gereğini yapın

    ‘Sömürgeci zihniyet’

    33 milyon oy lazım

    Kim bir seferde 1000 TL harcayabiliyor?

    Çin tehlikesi

    Cemil Çiçek: AİHM’in Öcalan kararını uygulamıştık

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İktidar gidici, seçmen arayışta
    Osman ZENGİN

    15 Temmuz sonrası, bir KHK hatırası…
    Ahmet BATTAL

    Erdoğan giderse hukuk ne olur?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Sıkıntılı zamanlarda duanın gücü
    Ali FERŞADOĞLU

    Bari bağıranları engellemeyin!
    Cevher İLHAN

    “Demokratikleşme işbirliği”
    Faruk ÇAKIR

    Risale-i Nur’u anlatmak suç değil ki?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kafkasya ve İslâm Ordusu
    Muzaffer KARAHİSAR

    Fahr-i Kâinat Efendimiz (asm)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.