"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 NİSAN 2021 CUMA - YIL: 52

Bir Ramazan iftar programı hatırası

30 Nisan 2021, Cuma
Bu Ramazan başında, mümkün oldukça, Ramazan eksenli makaleler yazacağımızı söylemiştik. Bazı nâhoş hadiseler, haberler olsa da onlara temas etmemek için sabrediyoruz.

Evet, bu umumî mânâdaki buruk, ikinci Ramazan ayında, evde oturuyoruz, ama eskiden baktığımız iftar programları da dâhil, TV seyretmiyoruz. Onun için bu sene, geçen senelerdeki gibi densizlikler oluyor mu, pek bilmiyorum. Daha eski senelerde malûmunuz, âlimliği kendinden menkul bazı ilâhiyatçılar TV’lere çıkıp, dinî hükümleri sulandırır, hattâ işi din düşmanlığına kadar götürürlerdi. Sonralarda, bu akım bitti şükür. Zaten o akımı başlatanlardan birinin de “batınındaki çirkinliklerin, zahirine aksettiği” bir hâlde, dünyadan göçmesi ile bu işler de pek kalmadı gibi.

İşte, bundan seneler evvel yapılan Ramazan iftar programlarının birinde, hiç unutamadığım bir tanesini seyretmiştim. Onu, yeri ve zamanı geldikçe, herkese anlatırım. Bu Ramazan’da da aklıma geldi, tekrar anlatayım dedim. 15 Temmuz “kapananlarından” bir TV de yapılan programda Y. Nuri Öztürk programın misafiriydi. Tabiî bir de enaniyeti boyunu aşmış bu zat, kendinden başka âlim (!) tanımadığından, Üstad Bediüzzaman Hazretleri’ne bile bazen dil uzatmak seviyesizliğini de gösterebiliyordu. Bu nottan sonra devam edelim; Program, Engin Noyan’ın programıydı. Her gün değişik şahısları programına getiriyor, onlarla konuşuyor, bir müddet sonra da stüdyonun üst kısmında, başka bir bölüme geçip, gençlerle sohbet ediyordu. O akşam da öyle yaptı. Yaşar Nuri’yi, stüdyonun o kısmında bırakıp, üste çıktı ve gençlerle sohbet etmeye başladı. O anda, orada anlatılan mevzuu; resmen ve âlenen, Bediüzzaman Hazretleri’nin “Mektubat” isimli eserindeki gıybet bahsiydi. Tabiî, kamera bir onları gösteriyor, bir de Yaşar Nuri’yi. Baktım, Yaşar Nuri ağzını açmış, kendinden geçmiş, hayretle dinliyordu. İçimden dedim ki, “Dur bakalım bunun altından ne çıkacak, bu enaniyet küpü şimdi ne diyecek?” Fakat gençler konuşup sohbeti bitirdikten sonra, (her zaman o grubun yaptığı gibi) kaynak ve me’haz göstermeyip, sanki kendilerinin ilmiymiş gibi ne Üstaddan ne de Risale-i Nurlar’dan bahsetmediler maalesef. Neyse, biraz sonra Noyan aşağı inip, şaşkın bakışlarla, ağzı açık duran Yaşar Nuri’ye sordu. “Hocam, gençlerin sohbetini nasıl buldunuz?” Hâlâ şaşkınlığını üzerinden atamamıştı. Kendine has, o kısık sesiyle “yahu, ben bunca yıldır ilim adamıyım, ilahiyat profesörüyüm, gıybet bahsinin, bu kadar mükemmel anlatıldığını ilk defa duydum.” İşte, orada Üstadın isminden veya Risale-i Nur Külliyatı’ndan olduğunu söyleselerdi, acaba Y. Nuri ne yapardı, ne derdi? Tabiî, onu da bilemiyoruz.

Neyse, işte şu ilâhiyatçıların bazıları, enâniyetlerin en kötüsü olan, “ilm-i enâniyeti” bırakıp, Ezher hocalarının bile takdir ettiği, dünyanın dört bir tarafına verdikleri fetvalarda başucu müracaat kitapları arasında bulundurduğu (“Gazâlî bu asırda olsaydı, Risâle-i Nur’u okumak, onu çok sevindirirdi” isimli röpotajımıza bakabilirsiniz.) Risâle-i Nur Külliyatı’nı, bir okusalar, ilim nasıl olurmuş, Kur’ân tefsiri nasıl olurmuş, görürler. Ama işte maalesef, pek yanaşmıyorlar. Hâlbuki öyle olsa, kabukla uğraşmaz, kışrı ve özü bulduklarını anlarlar.

Okunma Sayısı: 195
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Almanya’da Müslümanların sayısı arttı

    En az nakit desteği bizde

    Buzul Bilimci Ben Marzeion'un endişelendiren uyarılar

    Fransa, e-bildiriye imza atan askerlere yaptırım uygulayacak

    NATO, Afganistan'dan çekiliyor

    Türkiye'de son 24 saat

    Thodex'in kurucusu Özer'in ağabeyi ve kardeşi tutuklandı

    Türkiye genelindeki tam kapanma süreci başladı

    Çocuklar için hazırlanan örnek uygulama

    Tam kapanma dönemine ilişkin merak edilenler

    'KKTC'nin iki devletli çözüm vizyonuna destek olmaya devam edeceğiz'

    Bulgaristan ile Rusya arasında siyasi gerginlik tırmanıyor

    Galatasaray ile Beşiktaş 8 Mayıs Cumartesi günü karşılaşacak

    'Eski şartlarda resmi görüşmelere başlamamızın anlamı olmaz'

    Thodex soruşturmasında 16 kişi adliyeye sevk edildi, 6 kişinin itirazı reddedildi

    'Tam kapanma'da İstanbul'daki eczaneler 09.00-18.00 arası hizmet verecek

    'Tam kapanma'dan kaçış yoğunluğu artarak devam ediyor

    Şehit Hüsamettin Gökçe dualarla ebediyete uğurlanıyor

    İzmir depremine ilişkin gözaltı sayısı 19'a yükseldi

    Cenevre'de son gün oturumu gerçekleşiyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tek adam: İnce tel Meclis: Kopmaz halat
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Nurcular, yenilikçi ve değişime de açıktırlar…
    Osman ZENGİN

    Bir Ramazan iftar programı hatırası
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Hastalığı sebebiyle oruç tutamayanlar
    Ali FERŞADOĞLU

    Hudeybiye’den Münâzarât’a ve Ermenilerle barışa
    Ahmet BATTAL

    Baston tutturanlar-2
    M. Latif SALİHOĞLU

    Çanakkale’de II. zafere doğru
    İbrahim ERSOYLU

    Sol, demokrasi ve Kemalizm

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.