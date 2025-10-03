Dahleden dinimize bâri Müselman olsa

Bir çoğumuzun bildiği bu mısra, Osmanlı Şeyhulislâmlarından “Bâhai”ye aittir.

Ve günümüzde de bu, hani “kraldan kralcı” gibi davranıp, hiç alâkası olmadığı işlerde ortalığı tozu dumana katanlar için, bilhassa da, dinle, dindarlıkla, camiyle, mescidle alâkası olmayıp da, oraların içine parmağını sokanlar için kullanılır.

Diyanetin, son zamanlarda okuttuğu hutbeler takdire şayandır (ama siyâsî hutbeleri değil tabiî). Orada Müslümana, dinin kaidelerini, Allah ve Peygamber’in (asm) emirlerini, Kur’an ve hadislerin izahını yapıyor. Fakat çoğu “dönme” olan ve bu milletin her zaman düşmanlığını yapanlar tarafından iyi karşılanmıyor, devamlı tenkid ediliyor. “Hutbede öyle söylendi, böyle söylendi. Yok, şöyle söylenseydi” diye avazları çıktığı kadar çığırtkanlık yapıyorlar.

Yahu, bir defa, bu hutbeler size okunmuyor ki... Camiye gelen Müslümanlara okunuyor. Senin, din ile diyanetle, camiyle alâkan yok ki... Sana ne? Git kendi işine bak! Müslümana, diyanete, ayar vermeye kalkma!

Hele bir de, bunlardan en alâkasızı “Hutbede Atatürk anılmadı” sözü. Yahu, karada, havada, denizde, her yerde, siz anıyorsunuz ya yeter. Niye milleti zorluyorsunuz? Bununla alâkalı geçmişte yazdığımız (https://www.saidnursi.de/hutbede-ataturk-anilmali-mi/) ve (https://www.yeniasya.com.tr/osman-zengin/niye-dua-edilsin-bunlari-soyledigi-icin-mi_569203) bu iki makaleyi tekrar okuyun bakalım, ondan sonra “analım mı, anmayalım mı?”

Milletin diniyle imanıyla uğraşmayı bırakın. Gidin kendi işinize bakın! Başlığa teşbihen “dinimin işine karışan bari dindar olsa” diyoruz.

Bu arada, Diyanet Başkanı değişikliği oldu. “Yaş haddinden” deniliyor. Eğer öyleyse, söylenecek söz yok! Ama değilse var! Bir defa dere geçerken at değiştirilmez! Bu, mutlu ve putlu azınlığın isteği yerine gelmiş gibi bir hava meydana gelir.

Yeni başkana da, o cenahtan bazı cerideler gaz veriyor “O Atatürk’ü anmıştı” deyip, hutbelerde, o hezeyanı bekliyorlar. Bakalım, önümüzdeki 29 Ekim ve 10 Kasım haftalarındaki hutbelerde, yeni başkan bunu yapacak mı? Zannetmiyoruz. Ama yaparsa, o zaman yine söyleyecek sözlerimiz var!