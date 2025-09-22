"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 EYLÜL 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Elhamdülillah, yirmi bininci nüsha

Osman ZENGİN
22 Eylül 2025, Pazartesi
Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin, Şark (Doğu) Üniversitesinin, DP tarafından hayata geçirilmesi üzerine, Emirdağ Lâhikasında şöyle bir ifadesi var:

"İşte, nasıl ki bu vatan ve millette Risale-i Nur –emniyet ve asayişin ihlâline sair memleketlerden daha ziyade esbab bulunmasına rağmen– asayişi temin etmesi gösteriyor ki, o Doğu Üniversitesinin tesisi, beşeri müsalemet-i umumiyeye mazhar kılacaktır. Çünkü şimdi tahribat manevî olduğu için, ona mukabil tamirci manevî bir atom bombası lâzımdır.

"İşte, bu zamanda tahribatın manevî olduğuna ve ona karşı mukabelenin de ancak tamirci manevî atom bombasıyla mümkün olabileceğine kat’î bir delil olarak, üniversitenin mebde ve çekirdeği olan Risale-i Nur’un bu otuz sene içerisinde Avrupa’dan gelen dehşetli dalâlet ve felsefe ve dinsizlik hücumlarına bir set teşkil etmesidir. O manevî tahribata karşı Risale-i Nur tamirci ve manevî bir atom bombası olmuş."

Evet, İslâm deccalı olan Süfyan ve onun gizli- açık komiteleri ile yapılan, "Din öldürülecektir!" sloganlı manevî tahribat, bir asırdır başımızın belâsı oldu. Şu anda, garip karşıladığımız ahlâksızlığın her türlüsü de onun eseri ve  neticesi.

Cenab-ı Hak da, ona mukabil, Üstad Bediüzzaman’ı bu millete gönderip, onun dinsizliğe karşı mücahadesi olan Risâle-i Nurlarla, o  ehl-i zındıkanın tepesine adeta bir atom bombası gibi düşürtmüştür.

Resmen ve kanunen yasak olmayıp, keyfen yasaklı muamelesi gören Risale-i Nurların neşri, her ne kadar "sırren tenevveret" düsturuyla gizli yapılıyorduysa da, bu cihadın açığa çıkması, 21 Şubat 1970 tarihinde, "Nurun kumandanı" Zübeyir Gündüzalp Ağabeyin tensib, teşvik ve gayretleriyle neşir hayatına başlayan Yeni Asya gazetemiz, Risale-i Nurların matbuattaki sesi ve nâşiri olmuştur. O yasaklı zamanlarda, Risale-i Nurlardaki hakikatler açıktan anlatılamazken, Yeni Asya, bir nev'i onun ileri karakolu gibi, matbuat âleminde faaliyete başlayarak, o nurları âleme ilân etmiştir.

Onun neşir hayatından önce, ekserisi Yahudî dönmelerinin sahib olduğu gazetelerden dolayı, hem dine, hem Risale ve Nurculara hücûm edilirken, Yeni Asya bu hücûmları hep def etmiştir.

Ve elli altı senedir de, bu mücahede ve mücadelesinde devam edegelmekte, adeta ehl-i zındıkanın tepesine manevî bir atom bombası gibi düşmektedir. Geçtiğimiz Cum’a (19 Eylül 2025) akşamı, gazetemizin Umumî Neşriyat Müdürü Abdullah Eraçıkbaş kardeşim, bana bir şey hatırlattı. Gazetenin logosunu göndererek "Ağabey, 20.000 inci nüshaya eriştik şükür. Allah, nice seneler hizmeti nasip etsin!" dedi. Bu da, bana ilham olup, bu makaleyi yazmama vesile oldu. Benim gibi, çok kimsenin dikkatini çekmeyen bu mes'ud günü, sizlerle paylaşayım istedim. O gün itibariyle, her ne kadar "2045 gündür" resmi ilân hakkımız gasb edilip, çelme takılmaya uğraşılsa da, Allah’ın izniyle, Yeni Asya, hak bildiği yolda, kıyamete kadar yürümeye devam edecektir inşâallah! Bu mes'ud günümüz hayırlı olsun! Yeni Asya'yı bu günlere getiren bütün fedakârlara da selâm olsun!

