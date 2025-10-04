Teşekkürler Isparta, teşekkürler Türkiye

28 Eylül 2025 Pazar günü Isparta Terminal Camii’nde öğle namazını müteakiben başta Hz. Peygamberimiz Hz. Muhammed (asm) olmak üzere, Sahabe-i Kiram, Tabiin, Tebe-i Tabiin, Eimme-i Mezahibin, Ulema-i Kiram, Evliya-i İzam, hususan Bediüzzaman Said Nursî, ahirete intikal eden Risale-i Nur Talebeleri ve ümmet-i Muhammed için Mevlid-i Şerif tilâvet olunmuştur.

Isparta Yeni Asya Temsilciliğinin ve Sidre Eğitim, Kültür ve Sağlık Derneğinin organizesiyle gerçekleştirilen Mevlid-i Şerife Türkiye’nin muhtelif illerinden gelen bütün Risale-i Nur Talebelerini Ispartalı hemşehrilerimiz bağırlarına basmış ve muhteşem bir katılım ile gerçekleştirilmiştir.

Mevlid, Sidre Eğitim Kültür ve Sağlık Derneği Başkanı Halil Elitok tarafından verilen vaaz ile başladı. Vaaz sonrasında öğle namazını Elitok kıldırdı ve takdim konuşmasını yaparak mevlide gelenlere teşekkür etti. Üstad Bediüzzaman’ın insanlığın imanını kurtarma yolunda verdiği davanın hakikatini kendi ifadeleriyle şöyle açıkladı: “Bana, ‘Sen şuna buna niçin sataştın?’ diyorlar. Farkında değilim. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor, içinde evladım yanıyor, imanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda biri beni kösteklemek istemiş de, ayağım ona çarpmış; ne ehemmiyeti var? O müthiş yangın karşısında bu küçük hadise bir kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler, dar görüşler!..”1

“Gözümde ne Cennet sevdası var, ne Cehennem korkusu. Cemiyetin, yirmi beş milyon Türk cemiyetinin imanı namına bir Said değil, bin Said feda olsun.

Kur’ân’ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa, Cenneti de istemem; orası da bana zindan olur. Milletimizin imanını selamette görürsem, Cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken, gönlüm gül gülistan olur.”2

Velâdet Bahrin’den sonra Emekli Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Rahmi Ulu, Risale-i Nur’dan kısa bir bölüm okuyarak izah etti.

Basının ve Kanal 32 TV’nin büyük ilgi gösterdiği Mevlid-i Şerif ilgiyle takip edildi. Uzaktan ve yakından teşrif eden kardeşlerimize teşekkür ediyor Allah’ın selam ve rahmetinin üzerlerine olmasını diliyorum.

Dipnotlar:

1- Tarihçe-i Hayat, s. 543.

2- Age., s. 544.