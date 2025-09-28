"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 EYLÜL 2025 PAZAR - YIL: 56

Ispartalılar hoş geldiniz

Osman ZENGİN
28 Eylül 2025, Pazar
Bugün, güzel bir Pazar günü. Bugün Isparta'ya Nur doğdu. Bugün Isparta'da Nur'un bayramı var...

Bugün Bediüzzaman Hazretlerinin, "Madem Isparta benim hakikî bir memleketimdir. Ben ruh-u canımla bu hakikî memleketime ve insanlarına hayır kazandırmak istiyorum. “ 1 dediği Isparta'da, başta Peygamberimiz olmak üzere, Üstadımız, ahirete irtihal etmiş tüllab'ün Nur ve ehl-i iman için okunacak Bediüzzaman Mevlidi var. Tevafuktur ki, bugün aynı zamanda, Yeni Asya olarak tertiplenen, Mevlâna Hazretlerinin manevî huzurunda da, Konya'da da bir faaliyet var. Hizmet her yerde devam ediyor maşâallah! Aslında Isparta, bundan bir asır kadar evvel nurlanmıştı. Asrın Bediisi, din-i mubin-i İslâm’ı yok etmek isteyen Süfyan tarafından, buraya sürgüne gönderilmişti. Bilmiyordu ki, o sürgünün altında koca bir Nur ağacı çıkacak, dünyaya kök salacak, süfyanizmin beynini dağıtıp, küfrün belini kırarak, onları darmadağın edecekti. İşte Firavun'un eliyle yetiştirilen Hz. Musa'nın kıssası gibi...   Süfyan da, bilmeyerek, kendi eliyle, Mehdi-yi âzamın Isparta'ya sürgününü sağlamış ve neticesinde de, hem kendisinin, hem de Süfyanizmin mağlubiyetini netice verecek bir yola sevk edilmişti. İşte, sevk-i ilâhî budur.

Isparta, ondan dolayı  Nurcular için mühimdi. Bugün buraya, Nur'un bayramını yâd etmeye, memleketin çeşitli beldelerinden Isparta'ya, Bediüzzaman mevlidine gelen Nur  kardeşlerimize "Ispartalılar hoş geldiniz!" diyoruz. Kasden “Isparta'ya hoş geldiniz!" demiyoruz.  Memleketlerinden kalkıp, buraya; uhuvvet, muhabbet, ittihad, ittifak buluşmasına gelen aziz kardeşlerimiz, bugün için Ispartalıdır. Aynen üstadın "Ben Ispartalı sayılırım" dediği gibi.. (Ben de, kırk küsür sene evvel, kısa dönem askerlik için dört ay Isparta'da kalıp, buranın, ekmeğini yiyip, suyunu içtiğimden, ben de, biraz Ispartalı sayılırım.)

Elli altı senelik Nur yolculuğumuzda, Bediüzzaman mevlidlerine; 1973 Urfa, 1976 Van ve 1980 Isparta olarak iştirak etmiştim. Ve o ilk üç mevlidleri, hiç unutmuyorum.

Bugün itibarıyla, Isparta mevlidlerine, fasılalı da olsa, kırk altı senedir geliyorum şükür. 

Isparta Mevlidimiz hayırlı ve nurlu olsun inşallah! 

Dipnot:

1. Emirdağ-2 - s. 203 

Okunma Sayısı: 240
