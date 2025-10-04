"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EKİM 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Sıradan insanlar

Ali BEYKOZ
04 Ekim 2025, Cumartesi
Senaristler sıradan insanların sıra dışı maceralarını yazarlar… Hikâye veya roman yazarları gibi. Bir film senaryosunda karakterler ve çatışmalar onun için önemlidir.

Abartılı, fantastik veya uzaylı filmlerini biraz bunlardan farklı olarak değerlendirebiliriz. Bu tarz filmlerin karakterleri ve çatışmaları daha farklı olabilir. Hapishanede geçen bir film yazacaksak en az bir mahkûmun masum olması hikâyeyi güzel yerlere taşıyabilir.

İmam karakteri yazıyorsak farklı argümanlarla olayı renklendirmeliyiz. İmam camiye motorla veya bisikletle gelip gitmeli. Mahalle maçlarında futbol oynamalı. Tekvando bilmeli….

Mühendis yazıyorsak problemi yazmalı sonra kimsenin aklına gelmeyecek bir çözümü ona buldurmalıyız.

Yani aslında senaristler etraflarında gördükleri insanların bazı özelliklerini alarak bir karakter oluştururlar ve o karakteri hayal güçlerinde besleyerek büyütürler. 

Oyuncular da o karakterleri canlandırırken bazen çevresinden birileri ile benzerlikler görürlerse ondan etkilenebilirler. Turist Ömer tiplemesini canlandıracağı zaman Sadri Alışık dolmuşta rastladığı birisinin ona ilham verdiğini anlatmıştı…

Senaristler günlük hayatta karşılaşılan durumları da yazarlar. Meselâ rastlanılan bir durum; iki kişi konuşuyor diğeri aniden hakaret etmeye başlıyor. Hakaret eden aslında karşı tarafın haklı olduğunu anlıyor ve haksız olduğunun üstünü çizebilmek için yapıyor bu eylemini. Haksızlığı ile yüzleşmek istemediği durumunu örtmek için hakaret yoluna başvurabiliyor. 

Bu tarz durumları özellikle komedi filmlerinde daha sık rastlayabiliriz. Senarist iki kişiyi kavga ettirecekse girizgâh bölümüne bir tartışma koyar. Tartışılan konu filmin ana konusuna uygun da olabilir, önemsiz bir konu da olabilir. Daha sonra filmin bir karakteri kelimelerini bitirince hakaret ve kavgaya başlar. Karşı tarafta kavgaya ya katılır ya katılmaz onun kararı senariste kalmıştır.

Bir kadın sabah kalkıyor çay demliyor, sofraya kahvaltılıklar koyuyor, omlet yapıp ev ahalisini uyandırıyor. Çatışma yok. Durağan bir sahne. Seyirci bu sahneyi niye seyretsin? Bir kadın sabah kalkıyor, çay demliyor, sofraya kahvaltılıklar koyuyor. Bakıyor ki evde ekmek yok… Üstüne pardesösünü alıp dış kapıdan dışarıya çıkıyor… İzleyici dışarda bir olay olacak merakıyla izlemeye devam eder… 

Senaristin görevi filme devamlı bir heyecan katmaktır…

