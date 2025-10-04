Plan yap, ya tutarsa...

ABD Başkanı Donald Trump’ın Salı günü duyurduğu ‘Gazze planı’nın savaşı durdurmaya yetip yetmeyeceği henüz netleşmedi. Yapılan yorumlara bakılırsa plana insanlar ikna olmuş değil.

Elbette büyük çoğunluk Gazze’deki İsrail zulmünün sona ermesini istiyor ve bekliyor. Hatta bu zulmü sona erdirmek için anlaşma yapılmasını dahi beklememek icap eder. Tabiî ki burada asıl adım atması icap eden taraf, Filistin’i neredeyse baştan sonra işgal eden, her noktayı kontrol altında tutan İsrail idaresidir. Dünya şartları gösterdi ki İsrail’e geri adım attıracak olan da ABD yönetimidir. Çünkü onu bu işte destekleyen, cesaretlendiren ve her türlü itiraza rağmen ona kol kanat gerek Amerika yönetimidir.

Avrupa Birliği üyesi ülkeler de ikinci derecede bu zulümlerden dolayı sorumludur. Bazı AB üyesi ülkeler İsrail’e desteğini geri çekmiş olsa da, ‘zalim İsrail’i destekleyen idareciler halen vardır. İsrail’e silâh satan, Filistin’i devlet olarak tanıdıkları halde bu tanımanın gereğini tam olarak yapmayanlar acaba İsrail zulmüne dolaylı olarak destek vermiş olmuyor mu? İsrail’in Filistin topraklarında keyfî olarak iş yapması, “Burayı işgal ediyorum, başka yere gidin” diyerek insanları göçe zorlaması, tamamen keyfî olarak sivil insanları katletmesi, okulları, ibadethaneleri, hastaneleri bombalaması ve buna rağmen Filistin’i devlet olarak tanıyan ülkelerin yaşananları izlemesi kabul edilebilir mi? Düşünün ki Gazze’ye yardım için yola çıkan filoda yer alanları dahi İsrail, ‘terörist’ olarak görüyor. Tamamen insanî gayelerle yola çıkan, Gazze’deki açlığı, sefaleti ve savaşı gündeme taşıyan vicdan sahibi insanları teröristlikle itham eden bir anlayışa ‘hür dünya’nın en yüksek perdeden itiraz etmesi beklenmez mi?

Hür dünyanın Gazze’deki açlığa dahi tam olarak çözüm bulamamış olması da büyük bir çelişki değil mi? Başta çocuklar olmak üzere Gazze’de açlık sebebiyle ölen insanlar var. 2025 yılında bu hadise bile insanların uyanmasına, vicdanları titretmesine ve İsrail’in zulmüne engel olmuyorsa daha neler yaşanması bekleniyor?

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, haklı olarak; Gazze’de hayatların risk altında bulunduğunu ve insanî yardım ulaştırma konusunda beklemenin bir seçenek olmadığını söylemiş. Gazze’de her gün sivillerin çok ihtiyaç duydukları tıbbî yardıma ulaşmak için mücadele verdiklerine dikkati çeken Lahbib, “İnsanların hayatları risk altında” vurgusunda bulunarak, Gazze’ye engelsiz insanî yardım çağrısını tekrarlamış. (AA, 1 Ekim 2025)

Planlı ya da plansız Gazze’deki zulmü sona erdirecek adımlar hemen, bugün kesin kararlılıkla atılsın, vesselâm.

