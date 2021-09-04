400 adet Renault Zoe anlaşması

Renault MAİS, araç paylaşım şirketi TikTak ile Türkiye’deki en büyük elektrikli araç satış anlaşmasını imzaladı.

Aralık ayına kadar toplamda 400 adet tamamen elektrikli Renault Zoe modeli alacak olan TikTak, bu araçları Eylül sonu itibarıyla İstanbul’da operasyonlarına dahil etmeye başlayacak. Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, “TikTak ile yaptığımız anlaşmanın, üçüncü nesil Zoe gibi tüketicinin tüm beklentilerini karşılayan, çevre dostu elektrikli otomobillerin ülkemizde daha fazla yaygınlaşmasına katkıda bulunacağına inanıyoruz” derken, TikTak’ın Kurucusu ve CEO’su Ersan Öztürk ise, “18 milyon dolar değerindeki bu anlaşma, mobilite hizmetimizin yeni nesil elektrikli araçlar ile büyümesi için çok önemli bir adım niteliği taşıyor” ifadesini kullandı.

Okunma Sayısı: 156

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.