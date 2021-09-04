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4 EYLÜL 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

400 adet Renault Zoe anlaşması

04 Eylül 2021, Cumartesi 18:00
Renault MAİS, araç paylaşım şirketi TikTak ile Türkiye’deki en büyük elektrikli araç satış anlaşmasını imzaladı.

Aralık ayına kadar toplamda 400 adet tamamen elektrikli Renault Zoe modeli alacak olan TikTak, bu araçları Eylül sonu itibarıyla İstanbul’da operasyonlarına dahil etmeye başlayacak. Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, “TikTak ile yaptığımız anlaşmanın, üçüncü nesil Zoe gibi tüketicinin tüm beklentilerini karşılayan, çevre dostu elektrikli otomobillerin ülkemizde daha fazla yaygınlaşmasına katkıda bulunacağına inanıyoruz” derken, TikTak’ın Kurucusu ve CEO’su Ersan Öztürk ise, “18 milyon dolar değerindeki bu anlaşma, mobilite hizmetimizin yeni nesil elektrikli araçlar ile büyümesi için çok önemli bir adım niteliği taşıyor” ifadesini kullandı.

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