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26 MART 2021 CUMA - YIL: 52

Ağır hasarlılara kanuni düzenleme şart

25 Mart 2021, Perşembe 23:47
TÜM OTO SERVİSLERİ FEDERASYONU (TOSEF) BAŞKANI ÜNAL ÜNALDI, BÜTÜN ARAÇ SAHİPLERİNİ İLGİLENDİRECEK AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

İkİncİ el araç pazarında önemli bir yer işgal eden ağır hasar kayıtlı araçlarla ilgili olarak TOSEF Tüm Oto Servisleri Federasyonu, bütün araç sahiplerini ilgilendirecek açıklamalarda bulundu. 2020 yılı itibariyle devreye giren yeni yönetmelikle yetki belgesi ve ekspertiz raporu zorunluluğu gibi maddelerle, tüketicinin güven seviyesi artırılsa da, özellikle ağır hasar kayıtlı (pert) araçlar satın alınırken ödenen yüksek bedel, halen mağduriyetlerin sürmesine sebep oluyor. Yetkisiz merdiven altı işletmeler tarafından kullanılan kalitesiz parçalar ve standart dışı onarım teknikleriyle tüketicilerin can ve mal güvenliği de tehlikeye atılıyor. 

GÜVEN UNSURU ARTACAK

Konuyla ilgili konuşan TOSEF Başkanı Ünal Ünaldı “Yeni bir yasal düzenlemeyle, geçmişte kazaya karışmış bütün ikinci el araçların alım-satımında TSE belgeli oto ekspertiz noktalarında alınan ekspertiz  raporunun, SEİK’e (Sigorta Eksperleri İcra Komitesi) bağlı tarafsız ve bağımsız sigorta eksperlerine ibraz edilerek araç değer kaybı hesaplamasının gerçekleştirmesi zorunlu kılınmalıdır. Bu sayede alıcı ve satıcı arasındaki güven unsuru artırılacak,  araç değer kaybı fiyattan düşülerek gerçek değerinde satın alınacak ve mağduriyetlerin önüne geçilecektir. Onarım aşamasında kullanılan parçaların doğruluğu, kalitesi ve onarım standartları de bu şekilde denetlenebilecek. 

Şayet sürüş güvenliğini etkileyecek onarımlar var ise aracın satışına engel bile olunabilir. Doğru onarım tekniklerini uygulamak için gerekli eğitim, makine ve ekipman yatırımı eksik olan servislerde ağır hasar onarımına da müsaade edilmemelidir. TSE 13168 ile TSE 12047 belgeleri, ağır hasar onarımına yetki veren asgarî standartlar olmalı.” dedi.

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