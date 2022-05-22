Bayilerde ikinci el hazırlığı

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) başkanı Dr. Altuğ Erciş, Olağan Gelen Kurul toplantısında başkanlığa seçilmesinin ardından, ilk kez basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bugün sektörün birçok olumsuz gelişmeyle karşı karşıya geldiğini ifade eden Erciş, “Pandemiyle birlikte başlayan bulunurluk, ÖTV matrahları, vergilendirme, yüksek kurlar, yüksek enflasyon ile birlikte alım gücünün azalması gibi bir dizi olumsuz konuyla karşı karşıyayız. Tüm bu gelişmeler, bayilerin 2. el araç satışlarına yönelmesi gerekliliğini ortaya çıkarıyor. Avrupa’da bayilerin toplam satışlarının yüzde 48’ini 2. el araçlar temsil ederken, ülkemizde bu oran yalnızca yüzde 2 seviyesinde kalıyor. Burada yüksek bir potansiyel olduğunu görüyoruz ve 2. eli de kendi içerisinde ayırıp, özel olarak yetişmiş istihdamıyla işimizin ana motoru gibi görmeliyiz. Bayilik sisteminde başarılı olmanın en büyük anahtarı bu. Yetkili satıcılık sistemini ayakta tutmak için tıpkı ABD ve Avrupa’da olduğu gibi 2. el satışlarını kendi bünyemizde yapmak en önemli unsur olacaktır” dedi.

İstanbul - Aslan Özdemir