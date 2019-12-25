Captur’a 5 yıldız

Yeni Renault Captur, Euro NCAP güvenlik testlerinde en yüksek not olan beş yıldız aldı.

B-SUV lideri Captur, en üst seviyede aktif ve pasif güvenlik sunuyor. Kasım 2019’da yenilenen Captur, en son nesil Euro NCAP güvenlik testlerinden maksimum puan olan 5 yıldızı alarak başarı ile geçti. Yeni Captur, yolcu ve yaya güvenliğinin yanı sıra eksiksiz Sürüşe Yardımcı Destek Sistemleri (ADAS) konusunda da bütün kabiliyetini ortaya koydu.

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