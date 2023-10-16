İkinci elektrikli konseptini tanıttı

Nissan, 25 Ekim’de başlayacak olan Japonya Mobilite Fuarında sergileyeceği gelişmiş EV konseptleri serisinin ikinci aracı olan Nissan Hyper Adventure’ı tanıttı.

Nissan Hyper Adventure konsepti, açık hava maceralarına ve çevre dostu bir hayat tarzına sahip, tutkulu insanlar için tasarlanmış bir spor SUV. Dijital konsept ve V2X (araçtan her şeye) teknolojisi, çevreye saygılı olmaya devam ederken, her zaman ve her yerde elektrik ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlandı.

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