Mustang Mach-E, 5 Yıldız

Ford’un ilk tam elektrikli SUV’si Mustang Mach-E, ödüller ve başarı listesine, Euro NCAP ve Green NCAP’ten 5 yıldızlı iki önemli derecelendirme daha ekledi.

Ford’un yeni tam elektrikli SUV’u bağımsız araç güvenliği kuruluşu ile enerji açısından verimli ve çevre dostu ‘temiz’ otomobillerin geliştirilmesini destekleyen bağımsız girişim tarafından yapılan değerlendirmelerde maksimum derecelendirme olan 5 yıldız aldı. Mustang Mach-E’nin en sıkı kriterlerin uygulandığı çarpışma testlerindeki performansı yetişkin yolcular için % 92, çocuk yolcular için % 86 güvenlik puanıyla değerlendirildi. Ekonomi Servisi

Okunma Sayısı: 37

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.